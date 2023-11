Black Friday výprodej v oblacích. Zpáteční letenky začínají na 775 Kč

Vyhledávač letenek a dovolených Pelikan.cz spustil velký výprodej letenek. Zpáteční letenky do top destinací jsou momentálně k dispozici od 775 Kč, na výběr je více než 500 akčních kalendářů.

Z bohaté nabídky vybíráme ty nejatraktivnější letenky, které mohou být i vaší nejbližší dovolenkovou destinací. S nákupem se v tomto případě nevyplatí čekat, ty nejlepší akce budou pryč mezi prvními.

Black friday letenky

Řím, Itálie

Nejoblíbenější evropský citybreak? Top trojici jednoznačně dominuje italské hlavní město. Zpáteční letenky do Říma momentálně začínají na cenovce 900 Kč.

Dubaj, SAE

Nejžádanější exotiku Čechů není třeba představovat, Dubaj je poslední roky nejvíce trendy místem, kam se rádi vracíme i několikrát do roka. Zpáteční letenky do Dubaje aktuálně začínají na cenovce 3300 Kč.

New York, USA

Je jen málo míst na světě jako New York. Buď ho milujete, nebo nesnášíte. Pokud patříte do té první skupiny, teď je ten nejlepší čas vydat se na cestu do svého oblíbeného města. Zpáteční letenky do New Yorku momentálně startují na cenovce 7 990 Kč.

Istanbul, Turecko

Citybreak na hranici dvou světů. To je turecký Istanbul. Ať už se do něj vydáte za nákupy, či historií a jedinečnou kulturou, nebudete litovat. Současně netřeba zapomenout ani na ochutnávku turecké kávy a tradiční baklavy. Zpáteční letenky do Istanbulu začínají na cenovce 1 990 Kč.

Abú Dhabí, SAE

Hlavní město Emirátů žilo ještě donedávna ve stínu vedlejší Dubaje, dnes je všechno jinak. Směřujeme tam za objevováním úžasné kultury, ale také neuvěřitelných atrakcí. Ceny zpátečních letenek do Abú Dhabí nyní začínají na cenovce 2 990 Kč.

Barcelona, Španělsko

Vynikající jídlo, přímořská lokalita, úžasné památky a fotbalové šílenství. Barcelona je městem, které je rozhodně třeba zažít alespoň na pár dní. Zpáteční letenky do Barcelony momentálně startují na cenovce 1 100 Kč.

Seychely

Rajské ostrovy uprostřed Indického oceánu tvoří 115 ostrovů, které jsou zárukou pohádkové dovolené. Zpáteční letenky na Seychely aktuálně začínají na cenovce 16 490 Kč.

Srí Lanka

Jedna z top poznávaček českých rekreantů. Ostrov Cejlon je vynikající destinací na objevování, surfování, ale i odpočinek na ajurvédských pobytech. Zpáteční letenky na Srí Lanku je možné pořídit od 15 690 Kč.

Madeira, Portugalsko

Jeden z nejoblíbenějších evropských ostrovů? Cestujeme na něj celoročně a známý je rovněž jako ostrov věčného jara. Zpáteční letenky na Madeiru začínají na cenovce 2 250 Kč.

Los Angeles, USA

Žít si svůj americký sen... Kde jinde než ve slavném L.A.? Potkáte tady své nejoblíbenější celebrity a vychutnáte si to nej z Ameriky. A kdyby vás město přece jen omrzelo, v Kalifornii najdete jedny z nejkrásnějších národních parků. Zpáteční letenky do Los Angeles začínají na ceně 10 590 Kč.

Maledivy

Maledivy jsou vysněnou destinací mnoha cestovatelů a aktuálně je ten sen díky akčním letenkám o něco blíž. Zpáteční letenky na Maledivy nyní startují na cenovce 14 390 Kč.

Mauricius

Trojici nejoblíbenějších destinací v Indickém oceánu doplňuje Mauricius. Je skutečným klenotem, který kromě pláží láká také na svou přírodu. Zpáteční letenky na Mauricius začínají na cenovce 13 990 Kč.

Maskat, Omán

Kam za exotikou? Co takhle vyzkoušet pouštní krajinu Blízkého východu, která nabízí krásné pláže, přírodu a bohatou historii? Omán dávno není jen zemí, do které se jezdí na resortovou all inclusive dovolenou. Zpáteční letenky do Maskatu začínají na cenovce 6 290 Kč.

Londýn, Spojené království

Létáme do něj za prací, rodinou, přáteli či jen na prodloužený víkend plný chození po památkách a oblíbených místech. Hlavní město Anglie si zamilujete. Zpáteční letenky do Londýna aktuálně startují na ceně 1 100 Kč.