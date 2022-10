Vyvracíme mýty o rekuperaci – 5 nepravd, které kolují mezi lidmi

1. S rekuperací nemůžete mít otevřená okna

Hlavní funkcí rekuperace vzduchu je jeho výměna mezi interiérem a exteriérem, aniž byste museli myslet na pravidelné větrání okny. Těmi se totiž dovnitř dostane prach, pyl a další nečistoty. A pokud navíc bydlíte ve městě, bude rušivým elementem také hluk. Toho vás rekuperace zbaví. Neznamená to ale, že byste měli odřezat kliky a začít okna používat jen na koukání. Rekuperace je tu proto, aby vám usnadnila život. Pokud ale rádi posloucháte po ránu zpěv ptáků (nebo třeba zajímavé rozhovory sousedů), okna můžete otevírat dál dle libosti. Rekuperaci tedy berte jako skvělého sluhu, který pro vás pracuje ve dne v noci a stará se, abyste kvůli čerstvému vzduchu okna otevírat nemuseli.

2. Rekuperace slouží jen jako úspora za vytápění

Zimní úspora za topení přijde domácnostem v současné době opravdu vhod a rekuperace má na ni bezesporu pozitivní vliv. To ale není její jediná výhoda. Systém se skládá z několika filtrů, které dokážou zachytit až 99 % bakterií, pylů nebo jemného prachu a zajistí tak optimální prostředí pro alergiky. Moderní jednotky navíc dokážou regulovat i vlhkost v interiéru. Můžete se tedy rozloučit s nepříjemným škrábáním v krku způsobeným suchým vzduchem i s plísněmi, kterým se naopak skvěle daří ve vlhkém prostředí. A oceníte i funkci letní bypass. Ta zajistí, aby teplý odváděný vzduch odcházel ven okolo výměníku a tím neohříval venkovní ochlazený vzduch.

3. Na léto je lepší rekuperaci vypnout

Rekuperace není jen sezónní záležitost. Nejen, že byste se bez ní ochudili o třičtvrtě roku dýchání čerstvého vzduchu – ovlivňuje i teplotu v interiéru. Zatímco v zimě můžete díky ní ušetřit až 40 % nákladů za vytápění, v létě vám pomůže ochladit interiér. Klimatizaci sice nenahradí, každý stupínek ale pomůže ke spokojenějšímu životu. Jak to vlastně funguje? Vydýchaný vzduch z místnosti se ve výměníku potkává s čerstvým vzduchem z venku a dokáže mu předat až 95 % svého tepla. V zimě tedy přiváděný vzduch ohřeje a v létě ochladí.

4. Rekuperace v novostavbách je povinná

Je pravda, že s čím dál hustější výstavbou a intenzivnější dopravou je rekuperace stále vyhledávanějším řešením větrání a zvýšení komfortu bydlení. Od 1. 1. 2021 platí nová směrnice, která určuje přísnější pravidla pro energetickou náročnost nově postavených budov. Povinná rekuperace plošně ale neplatí a do některých starších budov dokonce ani nemusí být vhodná. Existuje mnoho metod, jak to zjistit, stačí se tedy jen obrátit na odborníka.

5. Rekuperace naruší interiér

Rekuperační jednotka nemusí být vidět. Můžete ji umístit do technické místnosti, podhledu, ale třeba i do skříně. A strach nemusíte mít ani z nevzhledných mřížek. Vyrábí se v mnoha barevných odstínech – bez problému tak zapadnou do každého interiéru.

Máte další nejasnosti nebo se chcete o rekuperaci dozvědět více informací? Obraťte se na firmu 4heat – předního dodavatele prvotřídních rekuperací Aldes.