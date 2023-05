Na co si dát pozor při investování do nemovitosti

Novostavby zlevňovat nebudou

Možná si říkáte „hlavně se neunáhlit“. V médiích se přeci objevují zprávy, že ceny nemovitostí klesnou. To ovšem platí pouze pro starší byty a domy. U novostaveb naopak dál porostou, jen už ne tak skokově jako v uplynulém roce.

„Inflace začíná klesat, nicméně vždy ji musíme nějak dorovnávat. V průběhu roku tak ceny budou dál lehce stoupat, tentokrát snad už standardním tempem, o jednotky procent. Rozhodně ale platí, že výhodněji než teď nový dům nepořídíte, zvlášť pokud využijete současné slevy,“ potvrzuje i Jiří Buchal, ředitel české společnosti RD Rýmařov, která je dlouholetou evropskou špičkou mezi výrobci dřevostaveb.

Byt vs. dům

Pokud máte úspory, které byste chtěli zhodnotit nákupem nemovitosti, zdá se celkem logické zvažovat jako první koupi bytu. Je přeci jasné, že byt je levnější. Jenže není.

„Uplynulé roky vyšroubovaly ceny bytů do maxima. Například ve Středočeském kraji začínají ceny nových bytů 3+kk, bez vybavení, zhruba na šesti milionech korun. Ale to je opravdu jen odrazový můstek. Není problém narazit na byty za osm, devět i 12 milionů. Naproti tomu čtyřpokojová dřevostavba od RD Rýmařov se dá i se spoustou vybavení pořídit za méně než 3,8 milionů, tedy klidně o třetinu až polovinu levněji než o jednu místnost menší byt,“ uvádí Jiří Buchal.

V nabídce RD Rýmařov máte na výběr z víc než 30 typů rodinných domů – přízemních, patrových i minimalistických modulových, které jsou na výstavbu ultrarychlé. Pokud tedy vlastníte pozemek, případně máte možnost výhodně nějaký pořídit, rozhodně se vyplatí uvažovat o pořízení domu.

I nový dům můžete mít hned

Další vcelku logickou námitkou může být, že koupě domu zní dobře, ale rozhodně nechcete čekat dva roky, než se postaví. I tady vás můžeme vyvést z omylu. Zatímco výstavba klasického zděného domu trvá minimálně rok, dřevostavba se dá kompletně postavit a zařídit během jediného měsíce.

„Dům jako takový zvládáme osadit na základovou desku – kterou mimochodem u většiny domů nabízíme v ceně – za pouhých několik dnů. Doslova a do písmene to vypadá tak, že ráno odjedete do práce, a když se odpoledne vrátíte, máte na pozemku dům. V dalších týdnech pak technici zařídí veškerý interiér – od rozvodů a elektroinstalací přes podlahy, obklady a dlažby, až po sanitu a kuchyň. Při předání klíčů vám tak stačí vybalit prakticky jen kartáček na zuby a můžete bydlet. Nebo s někým podepsat nájemní smlouvu,“ přibližuje ředitel RD Rýmařov.

Pozor na rádoby „výhodné“ koupě

Pochopitelně si můžete říct, že na pronajímání vám stačí i starší nemovitost – a tam by ceny výhledově mohly klesat. Úvaha to rozhodně není špatná, ale je třeba mít na paměti rizika. Starší byty i domy – byť po rekonstrukci – mají rizika skrytých vad a nevztahují se na ně záruky. To, co v okamžiku koupě vypadá jako krásně opravený byt nebo dům, se už po pár měsících může proměnit v noční můru, která se na dodatečných opravách nepříjemně prodraží – třeba kvůli zatékání ze střechy či špatným hydroizolacím u země.

„Jednoznačně doporučuji vsadit na novostavbu, kde můžete uplatňovat záruky. Navíc máte jistotu, že cena nové nemovitosti v čase dál poroste. Na rozdíl od rizikové koupě starého objektu tak investicí do novostavby své úspory rozhodně zhodnotíte. Při současné rostoucí poptávce po nájemním bydlení navíc nemusíte mít obavu, že by vaše nemovitost zůstala stát ladem. Cenu nájmu naopak díky hladovému trhu můžete nasadit poměrně vysoko – u domu navíc o dost výš než u bytu,“ uzavírá Buchal.