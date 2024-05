Dotace fotovoltaika – jak na výběr domácího bateriového úložiště?

Vladan Marcalík, jednatel společnosti Prosolar s.r.o., která se na fotovoltaická řešení specializuje už od roku 1996, radí, na co se zaměřit při výběru bateriového úložiště:

Stěžejní vodítka pro výběr srdce vaší elektrárny vypíchneme z přemíry slibů a nepravd. Základem jsou veřejné a jednoduché záruční podmínky na bateriové úložiště. A už při výběru budoucí přidaná hodnota. Což je například řízení provozu bateriového systému tak, aby prvotně snižoval vaše účty za elektřinu. Efektivní vytváření přetoků po pokrytí vlastní spotřeby a maximalizace zisku z nich je právě onou přidanou hodnotou.

Jak tedy postupovat?

Ignorujte reklamní materiály. Právně podstatné ujednání jsou v záručních podmínkách. Co je psáno, to je dáno. Nechce-li vám potenciální dodavatel záruční podmínky poskytnout anebo je jen slibuje, pak jej z okruhu dodavatelů vyřaďte. Záruční podmínky mají obsahovat velmi jednoduchá ujednání, kterým jako laik budete rozumět. Přece si nepořídíte bateriové úložiště, u něhož bude „doporučena“ provozní teplota 25 °C. Zde pozor. Nejedná se o teplotu vzduchu, ani povrchu baterií. Jedná se o vnitřní teplotu baterií. A ano, dotaz „Jak to mám asi měřit?“ je na místě. Takové bateriové úložiště nechcete.

Narazili jste na další, které je prezentováno jako nejprodávanější? Pročtěte si záruční podmínky. Po několika odstavcích narazíte na amortizační tabulku, kde je vyčíslena procentuální náhrada ceny baterie po pěti letech provozu. Dočtete se, že cena baterie je po 5letém provozu 44 %. No, ale při pořizování vám byla slibována záruka 10 let. Tady něco nehraje…

Teď už jste v okamžiku, kdy jste při prvním kolapsu baterií po 3 měsících provozu zjistili, že provozní proud sice je 25A, ale při reklamaci bude baterie zatěžována proudem 0,2C, což je 10A (jestliže je nominální kapacita článku 50Ah, pak 0,2C je 10A). Z uvedených výpočtů je patrno, že jste skočili na špek výrobci a instalační firmě, která záruční podmínky nečetla a ani jim nerozumí. Jestliže záručním podmínkám nerozumíte a ani vám je není schopna nebo neochotna vysvětlit instalační firma, pak si takové bateriové úložiště nepořizujte.

Jak mají být jednoduše popsány záruky na baterie? Například takhle: „Na baterie je záruka 10 let. Po dobu záruky je garantováno využití kapacity baterií na 90 %.“ Využitelná garantovaná kapacita je základem celé ekonomiky bateriového úložiště. Tato garance poskytuje úsporu na nákupu elektřiny minimálně o 70 %. Jednoduchá ustanovení v záručních podmínkách dokazují promyšlenou snahu výrobce uvést na trh komplexní výrobek. Bateriový systém bude koncovému klientovi dlouhá léta přinášet radost a nebude pro něj ani výrobce otravným bateriovým pokusem.

Alpha ESS STORION HVT10 + 32,8kWh

Oči baští první

Důležitý je váš dojem prohlížení fotografií reálných instalací. Vážnou a životu nebezpečnou vadou jsou obnažené přívodní vodiče v celé délce nechráněné v instalačních lištách. Vodiče nezatažené do plastové chráničky a volně visící na zdi jen k sobě stáhnuté plastovými páskami… Takové lapače prachu a pavučin opravdu doma mít nehodláte.

Důležitý je také software

Důležitou přidanou hodnotou je software. Ne, není tady řeč o dalších dodatečných krabičkách, které si pořídíte u dalšího bastlíře. A při řešení reklamace bude instalatér svalovat vinu na krabičku. Žijeme ve 21. století a součástí bateriového úložiště je software využívající tovární příkazy pro jeho dálkové řízení. Software nebude nástrojem pro porušování záruk (viz výše vybíjecí proudy), ale nástrojem pro tvorbu zisku z prodeje energie ve finančně nejzajímavějších časových oknech podle SPOT cen.

Pozor na podvodné kopie

Je „potěšující“, že někteří obchodníci s elektřinou vydávají naši myšlenku a náš software AI FLEXIBILITY jako vlastní nápad „agregace flexibility“. Jedná se jen o nedokonalé kopie pro neřiditelné bateriové úložiště. AI Flexibility je vyšším stupněm umělé inteligence. Klientům je k dispozici od roku 2021. K realizaci jsme nepřistupovali s bombastickými očekáváními. Výsledek za inkasované přetoky nás však samotné překvapil. U systémů neřízených to bylo za 0,4 Kč/kWh. Systémy řízené AI Flexibility vykazují roční průměry 1,84 Kč/kWh. Pochopitelně je základem řízení nedodávat elektřinu v případě záporných cen. Příklady provozních stavů, odkud čerpají různí marketéři.

AI FLEXIBILITY má další významnou budoucí přidanou hodnotu. S jeho efektivní pomocí můžete elektřinu sdílet mezi odběrnými místy. AIF zná chování a okamžité spotřeby a potřeby libovolného počtu míst a podle preference uživatele/ů a jejich kontraktů nasměruje elektřinu do jiného odběrného místa. AIF je určena pro kterákoliv místa spotřeby elektřiny v ČR a s příchodem přeshraničního obchodování také v EU ( aktuálně AIF využívá 300 systémů z Německa a 180 systémů v Rakousku ).

AI FLEXIBILITY není určen jedné značce. Zveme k participaci na největší baterii v ČR s řízenou denně navyšující se kapacitou 12,8 MWh všechny plně řiditelné bateriové úložiště. Bohužel předpoklad řiditelnosti není splnitelný pro více než 80 % bateriových systémů zde provozovaných.

Důležitá je bezpečnost

Pokud jste někde v médiích zaznamenali zmínku o požáru některého typu bateriového úložiště, nepořizujte si jej. Mezi obecně nebezpečné a vysoce hořlavé patří technologie s elektrolytem NMC (LiNMC) používané v elektromobilech. Velikým obloukem se proto vyhýbejte bateriím z elektromobilů, kterým někdo, jak hezky marketingově zní, dal druhý život. Realita je taková, že někdo nakoupil vyřazené baterie výrobcem elektromobilů, který k tomu měl pádný důvod. A tento mastil s vidinou zisku prodá cokoliv…

Oproti LNMC jsou technologie s LiFePO4 (LFP) z podstaty velmi bezpečné a nehořlavé. LFP jsou považovány za bezpečné, a proto jsou používány ve velkých komerčních bateriových úložištích.

Důležité pro předcházení požáru jsou dodatečné předepsané mechanické ochrany kabelů. Bohužel je většina propojovacích kabelů mezi bateriemi dodávána pouze s jednoduchou izolací. Mechanická izolace úplně chybí, a tím vzniká riziko vzniku zkratu a požáru.

Výrobce Alpha ESS přikládá mechanické ochraně propojovacích vodičů velký důraz.

Nekupujte si to, co všichni kolem

Dav rád podléhá líbivému marketingu, což nevypovídá nic o kvalitě, přidané hodnotě, ani bezpečnosti. Ideální kombinace je, pokud má instalační firma dlouholetou historii a je ochotna vám poskytnout kontakt na klienta, který má bateriové úložiště v provozu alespoň 4 roky.

Více informací najdete na https://www.prosolar.cz/o-nas a v předchozím článku Dotace fotovoltaika – jak fundovaně vybrat správné solární panely. V budoucím pojednání popíšeme, jak vybrat větší komerční bateriový systém.