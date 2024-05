Dotace fotovoltaika – jak fundovaně vybrat správné solární panely?

„Rozhodně neberte ohled na bombastický marketing „nejúčinnější na trhu“ nebo „absolutní jednička v účinnosti“. Spoléhejte na sebe. Omračující marketing pomine rychleji, než se vyprodají skladové zásoby „nej“ fotovoltaických panelů,“ radí Vladan Marcalík, jednatel společnosti Prosolar s.r.o., která se na fotovoltaická řešení specializuje už od roku 1996. Poradil nám, jak vybrat ty pravé solární panely právě pro vaše potřeby.

V zájmu investora je věnovat více času výběru technologií, které budou součástí rodinného domu či firmy v horizontu příštích 30 let. Proč je dnes fotovoltaika tak žádaná?

Příjemné a prozíravé je, že jde o investici významně nemovitost zhodnocující. Rezidentní nebo komerční nemovitosti s fotovoltaikou z nabídek realitních kanceláří mizí významně rychleji než ty bez… Má to v sobě praktickou logiku. Při výběru rozhodují budoucí režijní náklady, které jsou u nemovitostí s fotovoltaikou klidně o 70 % nižší. Velmi však rozhoduje kvalitativní a technická úroveň konkrétní technologie. Levné technologie poskytnou úsporu pod hranicí 40 % a přinášejí bohužel další starosti s údržbou a provozem.

Jak tedy vybírat značku solárních panelů?

Buďte velmi kritičtí k poskytnutým informacím. Nedbejte marketingu. Mějte se na pozoru. Spousta pozitivních recenzí je podezřelá. Méně je vždy více. Smysl bombastického marketingu „Jéé a nyní vám přinášíme kulaté kolo!“ je v tom, aby překryl zastaralost doprovodných bateriových technologií.

Věnujte aspoň týden večernímu surfování na internetu a jednoduše porovnávejte nabídku s historií výrobce. Inspirujte se čtenáři i sebou samým, když jste vybírali automobil. Také jste nekoupili ten, který někdo vybásnil jako nej.

Proč právě historii?

Záruky na panely 30 let od výrobce, který začal s výrobou v roce 2017 jsou v roce 2024 mírně řečeno na vodě. Důvěryhodněji už působí nabídka etablovaného výrobce, který solární panely vyráběl již v roce 2001 a mimo jiné si prošel minimálně jedním těžkým obdobím stagnace trhu a také globální krizí v roce 2008. Když porovnáme aktuální marketing obou výše zmíněných, tak první nabízí 21,3 % jako „nejúčinnější panely na trhu“ a sám sebe označuje „No. 1“. Etablovaný výrobce nabízí panely s účinností 22,5 %.

Jaké solární panely jsou podle vás na základě vašich dosavadních zkušeností nejlepší?

My v Prosolar instalujeme od roku 2006 panely různých výrobců. Na základě dat z fotovoltaických elektráren se profilují jako výkonově nejstabilnější panely od společnosti SUNTECH, což je logické, protože SUNTECH jako jeden z mála výrobců disponuje uzavřeným výrobním řetězcem. Především má vlastní vývojové centrum, testovací laboratoř, vyrábí vlastní křemík a z něj potom solární články do vlastních solárních panelů. Zajímavostí je, že SUNTECH vlastní přibližně padesát patentů pro aktuálně nejúčinnější solární články s vodivostí typu N (N-type).

Důležitým parametrem pro výběr je požární odolnost FV panelů. Opět nitky končí u SUNTECH. Aktuálně nabízí FV panely, které nepoužívají plasty k zakrytí zadní strany. Jedná se o technologii pouzdření – hliníkový rám dokola a uvnitř něj sklo/solární článek/sklo. SUNTECH odstranil plasty ze zadní strany a nahradil je sklem. Solární panely od SUNTECH v porovnání s jinými splňují nejvyšší standardy požární odolnosti.

Slyšela jsem také, že jsou v našich zeměpisných podmínkách vhodnější panely s černým rámem, které i vypadají na střechách lépe…?

Vybíráte raději než podle parametrů, co oku lahodí? To není vůbec na škodu. Vaší střeše budou zcela jistě více slušet černé rámy fotovoltaických panelů než do očí bijící stříbrná „zrcadla“. Z pohledu provozu jsou panely s černým rámem pro naše zeměpisné podmínky dokonce vhodnější. Na našem blogu pro vás máme i praktickou ukázku.

Více informací o fotovoltaice a možnostech řešení právě pro vás najdete na www.prosolar.cz.