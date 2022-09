Ceny energií se neustále zvyšují – nevyhazujte peníze otevřeným oknem

V zimě okny vyvětráme i 50 % drahocenného tepla

Až 90 % času trávíme zavření v budovách. Nedostatek čerstvého vzduchu si ale vybírá svou daň. Projevuje se únavou, nesoustředěností, bolestí hlavy a mnoha dalšími příznaky. Jediné spojení s venkovním světem proto bývá otevřené okno. Větráním se nám ale z interiéru ztrácí drahocenné teplo, které nás v součtu vyjde na nemalé peníze. Podle odhadů vyhodíme oknem několik tisíc korun za rok.

Větrat méně není řešení

Možná jste si u předchozího odstavce řekli, že budete zkrátka otevírat okno méně. Tím ale nic nevyřešíte. Pravidelnou výměnu vzduchu totiž obejít nejde. Kromě toho, že nedostatečné větrání ovlivňuje váš současný stav a náladu, má za následek i hromadění nežádoucí vlhkosti a vznik plísní. Abyste do interiéru přivedli dostatek vzduchu, větrejte alespoň 3–4× denně. Přes léto můžete nechat okno otevřené klidně celý den, v zimě větrejte krátce, ale intenzivně – ideálně po dobu 6 minut.

Pravidelné větrání má pozitivní vliv na naše zdraví a náladu

Ochraňte vaše zdraví díky rekuperaci

Pokud nebydlíte uprostřed lesa, přivádíte domů okny kromě čerstvého vzduchu také prach, pyl a mnoho dalších alergenů. Obzvláště ve městech a u rušných cest vdechnete do plic až 8× více alergenů než venku a často vám zkazí domácí pohodu i nežádoucí hluk. Řešením je rekuperace. Jejím hlavním přínosem je pozitivní vliv na vaše zdraví. Dokáže totiž do interiéru přivádět čerstvý vzduch zbavený nečistot a alergenů 24 hodin denně, aniž byste museli otevřít okno. Chrání také konstrukci budovy, zabraňuje vzniku plísní, zbaví domácnosti nepříjemných pachů a ochrání ji proti radonu, který může do budov pronikat z podloží.

Rekuperaci můžete umístit do koupelny, technické místnosti, ale i do kuchyně

V zimě rekuperace ochrání i vaši peněženku

Člověk potřebuje okolo 15–25 m³ vzduchu za hodinu. Vzduch v pokoji o rozměrech 20 m² tak vydýcháte už za 2–3 hodiny. A co teprve, když v něm nebudete sami? Potřeba větrání bude daleko vyšší a peníze za topení vyletí oknem jako hejno ptáků. Rekuperace odvádí vydýchaný vzduch z interiéru neustále. Pomocí speciálního výměníku z něj dokáže navíc odebrat teplo a předat ho chladnému vzduchu z venku. Díky tomu ušetříte až 50 % nákladů za vytápění.

Moderní jednotka zapadne do jakéhokoliv interiéru

Vysoká účinnost a skvělý vzhled? Sáhněte po jednotce Aldes

Díky rekuperačním jednotkám Aldes budete dýchat i ve městě čistší vzduch než při procházce v horách. Designová jednotka zapadne i do toho nejvyladěnějšího interiéru a díky efektivní filtraci zachytí až 99 % prachu, bakterií i jiných nečistot. Rekuperace Aldes navíc podporují 3 možnosti systému řízení větrání. Kromě konstantní rychlosti a průtoku vzduchu nabízí také konstantní tlak. K jednotce navíc dostanete speciální vyústky, které reagují na vlhkost tím, že se samy otevírají nebo zavírají. Oproti jiným výrobcům tak docílíte vyšší efektivity a uspoříte energii na provoz. Chcete se o rekuperaci dozvědět víc? Kontaktujte firmu 4heat, která jednotky Aldes dodává. Její zaměstnanci vám odpoví na všechny vaše otázky a pomohou vám vybrat jednotku, která předčí vaše očekávání.