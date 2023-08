Čeští tvůrci her na mezinárodním veletrhu Gamescom v Německu

Chybět zde nebudou ani česká herní studia, která se představí v oficiální expozici organizovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Asociací českých herních vývojářů.

Keen Software House

Keen Software House je nezávislá společnost zabývající se vývojem videoher se sídlem v Praze. Nejznámější je díky svému bestselleru Space Engineers (5 milionů prodaných kopií). Společnost založil Marek Rosa v roce 2010. Firma vyvinula herní engine VRAGE™, jejímž základním rysem je volumetričnost prostředí. Volumetrické objekty se chovají jako skutečné fyzické objekty s hmotností, setrvačností a rychlostí. Jednotlivé moduly mají reálný objem a úložnou kapacitu a lze je skládat, rozkládat, deformovat a ničit. Sesterskou společností Keen Software House je firma GoodAI. Jejím dlouhodobým cílem je vytvořit obecnou umělou inteligenci, která bude automatizovat kognitivní procesy ve vědě, technologiích, podnikání a dalších oblastech.

Madfinger Games

Madfinger Games je celosvětově uznávané nezávislé herní studio z Brna. Společnost byla založena v roce 2010 a zpočátku byla zaměřena čistě na mobilní hry, které byly velmi žádané a které hrají miliony lidí po celém světě. Nedávno se studio rozhodlo, že je čas na další velký krok, a protože mobilní hardware není dostatečně výkonný pro plánovaný rozsah jejich další her, přesunuli vývoj na PC. V úzké spolupráci s experty na zbraně a vojáky ze speciálních operačních jednotek slibuje další FPS hru pro více hráčů, poháněnou Unreal Engine 5, s ohromující grafiku a se silným zaměřením na realitu.

SCS Software

SCS Software je české vývojářské studio zabývající se tvorbou počítačových her. Firma byla založena v druhé polovině 90. let. Mezi hlavní a nejpopulárnější tituly společnosti patří simulátory kamionové přepravy Euro Truck Simulator 2 (ETS2) a American Truck Simulator (ATS). ETS2 se v současné době pyšní 15 miliony prodaných kopií a mladší titul ATS nedávno přesáhnul milník 5 milionu prodaných kopií. Mezi největší trhy tohoto typu videoher patří země jako Německo, Polsko, Brazílie, USA, Turecko, Čína, a další. V současné době se společnost soustředí na vývoj nového dodatečného a placeného obsahu, herních možností či technologických vylepšení pro ETS2 i ATS. Zároveň také alokují své kapacity na přenos těchto simulačních videoher na konzolové platformy Microsoft Xbox a SONY PlayStation.

Samdosoft

Samdosoft je mladá softwarová firma založená v roce 2017, která vyvíjí světově unikátní herní produkt Arch Gate. Staví velký virtuální svět, kde hráči mohou zažívat dobrodružství, bojovat o teritoria i obchodovat. Přináší inovativní koncept nazvaný Roleplay-as-a-service, což znamená, že události a příběh ve světě jsou online řízené a ovládané moderátory a do světa jsou nasazováni herci, kteří hrají za různé postavy a příšery a interagují se s hráči. Zároveň komunita může hlasovat a ovlivnit vývoj budoucích událostí ve světě. Celý tento koncept vede k unikátním dobrodružstvím. Kromě klasických herních platforem jako PC a konzole podporuje společnost také virtuální realitu.

Oxymoron Games

Oxymoron Games je nezávislé studio založené v Praze v roce 2017, které stojí za úspěšnou budovatelskou strategií Project Hospital. Na Gamescomu bude firma prezentovat svůj druhý projekt Silence of the Siren, který představila v roce 2022. Jedná se o sci-fi tahovou strategii odehrávající se v chaotickém vesmíru, kde několik kosmických civilizací soupeří o nadvládu nad vzdáleným hvězdným systémem a snaží se odkrýt jeho temnou historii. Hráči budou ve hře rozšiřovat základny na rozmanitých planetách, zkoumat okolí, zajišťovat zdroje a také bojovat se soupeři na hexových bojištích, to vše v ručně kreslené grafice.

Cyber Sail Consulting

Firma Cyber Sail Consulting je první konzultační herní firma svého druhu v České republice. Společnost má mezinárodní kontakty a zkušenosti z vydávání mnoha her a sdružuje další konzultanty, právníky a jiné klíčové pozice, které jsou potřebné k efektivnímu získání investora či vydavatele v tomto odvětví. Cyber Sail Consulting na veletrhu představí portfolio svých 15 pečlivě vybraných herních titulů a technologií.

SleepTeam

Firma SleepTeam je české nezávislé herní studio známé například díky hře Bulánci. Jedná se o 3D střílečku, ve které si hráči mohou vyzkoušet své schopnosti v roli bojových polštářů v top-down arénách. Hra je snadná na porozumění a zaměřená na velmi široké spektrum hráčů.

Wargaming Prague

Wargaming je vývojářem a vydavatelem online her s 16 pobočkami po celém světě. Společnost přináší autentické herní zážitky pro počítačové a mobilní platformy i konzole. služby pro PC, konzole a mobilní platformy.

Expozici českých firem realizuje společnost Veletrhy Brno.