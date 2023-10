Výběr autosedačky nepodceňujte, poradí nezávislé testy

Jak ale poznat, který model je skutečně bezpečný?

Pravděpodobně jste již slyšeli o německém automobilovém klubu ADAC. Jeho nezávislé testování dětských autosedaček ve spolupráci se Stiftung Warentest každoročně pomáhá stovkám tisíců rodičů v rozhodování z nepřeberné škály produktů na trhu. Výsledky nezávislých testů jsou zveřejňovány dvakrát do roka, právě proto jsou konec května a října mezi výrobci autosedaček každoročně vyhlíženy s velkým očekáváním. Ačkoliv firmy své produkty zevrubně testují, přísná kritéria a naprostá nezaujatost testů přináší skutečnou garanci kvality. Jak takové testování vypadá?

ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) působí od roku 1903 a s více než 16 miliony členy je největší automobilovou organizací v Evropě. Německý autoklub je vyhlášený svou odborností a důvěryhodností ve zkoumání a testování automobilového vybavení a příslušenství. Od konce 90. let ADAC společně s nezávislou spotřebitelskou organizací Stiftung Warentest pravidelně uskutečňují největší evropský test dětských autosedaček. Jejich českým partnerem je nezávislý dTest.

Jasné parametry a tajný výběr modelů

Nejprve si nezávislá organizace stanoví jednotlivá kritéria, podle kterých bude autosedačka hodnocena. To se odvíjí od zavedených bezpečnostních norem a standardů platných v daném regionu (u ADAC konkrétně v EU), což zahrnuje i ta velmi specifická týkající se pouze konkrétních typů autosedaček. Například u modelů s bezpečnostním pultem je testován tlak na dutinu břišní v případě čelního nárazu. Hlediska posuzování se dále týkají ergonomie, jednoduchosti instalace, ochrany proti bočnímu nárazu a řady dalších faktorů. Společně s vývojem celého odvětví a postupným navyšováním laťky v oblasti bezpečnosti se navíc kritéria rok od roku zpřísňují, aby byla zaručena stoprocentní aktuálnost.

Poté následuje výběr konkrétních autosedaček napříč všemi věkovými kategoriemi, tedy od novorozeneckých vajíček až po modely do 12 let dítěte. Testy se zaměřují vždy na nejnovější modely autosedaček, které byly v předchozím půlroce představeny na trhu. Pro zachování nezávislosti je výběr v případě ADAC tajný a není o něm informován žádný výrobce.

Hodnotí se crash testy i jednoduchost instalace

Pak už přichází na řadu testování. Nejprve proběhne série laboratorních testů, které zkoumají strukturální integritu autosedačky, pevnost materiálů, přítomnost škodlivých látek a další faktory. Poté následují nárazové neboli crash testy, kdy jsou autosedačky umístěny v testovacích vozidlech nebo připevněny na speciálně navržených zařízeních a podrobeny simulacím různých typů nehod nebo nárazů. Právě tyto testy tvoří nejdůležitější část celého procesu. Měří se během nich například síla nárazu, pohyb autosedačky, pohyb dítěte v autosedačce, jak efektivní je ochrana hlavy a těla a další faktory.

Důležitá z hlediska hodnocení je však také instalace autosedačky do vozidla. Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu uvádí, že až 46 % dětských autosedaček je do vozu instalováno chybně. Experti z ADAC proto u testovaných autosedaček také zkoumají, zda-li je instalace snadná, intuitivní a uživatelsky přívětivá, jak pevně je autosedačka upevněna a zda je možné ji správně a bezpečně používat v různých typech vozidel.

Po dokončení všech testů jsou data analyzována a na jejich základě jsou vypočteny výsledky. Organizace přiřazují autosedačkám hodnotící body dle splnění stanovených kritérií. Výsledky jsou pak zveřejňovány ve formě hodnocení.

Autosedačky testuje i výrobce

Ačkoliv jsou nezávislé testy ADAC prováděny v hojném počtu, zdaleka ne všechny autosedačky na trhu se do úzkého výběru testovaných modelů dostanou. To ovšem neznamená, že by tyto modely měly představovat nebezpečí. Zevrubné testování provází každý typ autosedačky celým jejím životním cyklem, především pak v období mezi návrhem a uvedením na trh.

Celou řadu různých vlastností testují interně sami výrobci. Oblíbená značka Cybex má pro tyto účely v německém Bayreuthu na ploše přes 800m2 vlastní testovací centrum včetně kompletního vybavení pro crash testy. O společnosti je známo, že její kritéria pro splnění bezpečnostního standardu u vlastních autosedaček jsou zpravidla ještě přísnější než u nezávislých testů ADAC. Při testování se Cybex zaměřuje na široké spektrum různých scénářů autonehody, včetně čelních a bočních nárazů a přetočení vozu v různých směrech. Testování zahrnuje nejen ideální podmínky s instalací autosedačky dle návodu a s perfektně vzpřímeně usazenou figurínou, ale také situace, kdy je autosedačka používána chybně – například když dítě ve spánku spočívá na bezpečnostním pultu nebo sedí v autosedačce zkroucené.

Interní testování výrobců autosedaček nicméně nemá vliv na rozhodování nezávislých organizací. Hodnocení plynoucí z testů prováděných uznávanými špičkami v odvětví proto bezpečně slouží jako vodítko pro všechny rodiče, kteří nechtějí ve výběru nové autosedačky šlápnout vedle. Vysoké hodnocení je zde totiž zcela objektivně zárukou kvality.