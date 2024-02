Zimní dovolená v Česku až o polovinu levněji než v zahraničí

Ačkoli mohou mást aktuální teploty v nížinách nebo „dobře vybrané“ fotografie travnatých ploch, ve skutečnosti více než 70 % horských středisek v ČR je v provozu.

Zimní dovolená na českých horách láká svou cenovou dostupností, která je o třetinu až polovinu nižší v porovnání se zahraničními pobyty. Během letošní sezony se v alpských střediscích ceny zvýšily, na českých horách naopak zůstávají v zásadě stejné nebo velmi podobné loňským.

Ceny skipasů v Alpách stouply meziročně o 5–10 % na rozdíl od ČR, kde dvě třetiny středisek udržely loňské ceny skipasů. Větší část zbývajících středisek pohnula cenami nahoru i dolů, přičemž rozdíly se pohybují v řádu jednotek procent (od -4 % do +2 %). Lyžaři hojně vyžívají trend plovoucích cen skipasů a slev při online nákupu. Včasný nákup z domova šetří čas a peníze, může jít o úsporu až 30 %.

Rozevírající se cenové nůžky mezi českými a zahraničními horami se odrážejí ve změnách preferencí lyžařů – podle průzkumu společnosti ČPP servis z konce roku 2023 se na lyže do zahraničí v této sezoně chystá pouze 14 % Čechů, což je výrazný pokles oproti předchozímu roku, kdy to bylo 22 %. 10 % dotázaných uvádí, že i když dříve jezdili lyžovat do zahraničí, letos je to pro ně finančně příliš náročné.

Mimo nižší finanční výdaje má zimní dovolená v tuzemsku další pozitiva. Za pobytem na horách nemusíme cestovat daleko – z domova se do nejbližšího horského střediska v ČR dostanete přibližně za hodinu. „Především rodiče s dětmi ocení, že cesta do českých skiareálů je krátká a nabízí bezpečné a povědomé prostředí. Najdou zde dostatek lyžařských škol, možností hlídání a animačních programů, v nichž se na děti mluví rodnou řečí,“ komentuje Kateřina Neumannová, prezidentka Asociace horských středisek (AHS ČR).

Do českých hor je možné vyrazit i na poslední chvíli bez nutnosti většího plánování a díky tomu lépe přizpůsobit termín dovolené podle svých možností. Studie Dolomiti Superski z podzimu 2023 ukázala, že u horské dovolené vytváří doprava 70 % emisí CO2, teprve na zbylé části se podílejí ubytování a provoz lanovek. „Jarní prázdniny na českých horách tedy znamenají i nižší zátěž pro životní prostředí, protože odpadá jízda autem či autobusem přes několik státních hranic,“ doplňuje Libor Knot, ředitel AHS ČR.

I přes velmi teplý únor, který „vyhnal“ přírodní sníh až do výšek nad 800 m.n.m., je v provozu stále přes 70 % českých skiareálů, které díky modernímu technickému zasněžování nabízejí okolo 300 km sjezdových tratí. I když to za oknem nebo na fotografiích v některých médiích vypadá, že se nedá lyžovat, na desítkách míst jsou naopak podmínky pro lyžaře překvapivě dobré.

Aktuální informace o 100 hlavních střediscích na českých horách naleznou zájemci na portálu holidayinfo.cz, kde zjistí aktuální množství sněhu a kilometrů upravených sjezdových tratí, včetně záběrů z webkamer.