Zemědělské pojištění na míru? Specialista vám vyjde vstříc

V ČEM JSME JEDINEČNÍ?

V Agra pojišťovně zaměřujeme veškerou svou pozornost výhradně na pojištění plodin proti široké paletě rizik spojených s nepřízní počasí a rovněž na pojištění hospodářských zvířat.

Ať pěstujete plodiny na orné půdě, vinnou révu, ovoce nebo chmel, vždy obdržíte nabídku, která je vám „ušitá“ přímo na míru. Vždy s co nejvýhodnějšími podmínkami. Pěstitelům cukrové řepy a máku nabízíme speciální produkt. Pojistitelná rizika jsou opravdu rozmanitá. Lze pojistit důsledky takových rizik, jako jsou krupobití, požár, mráz, zaplavení či naplavení zeminy, poškození větrem, poškození škůdci, záplava, vichřice, porůstání či sucho.

Pojištění zvířat se vztahuje na škody spojené s výskytem nebezpečných nákaz a škody vzniklé v důsledku živelních událostí. Mezi další pojistitelná rizika patří jiná hromadná onemocnění, akutní otrava či jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

Nabízíme širokou paletu zemědělských rizik

SUCHO JE POJISTITELNÉ

Ptáte se, zda je možné pojistit vaše oseté plochy pro případ sucha? Ano, jsme stále jediná pojišťovna na českém trhu, která se zaměřuje i na toto riziko. Již několik let nabízíme indexové pojištění sucha. Co to znamená? Pracujeme výlučně s úhrny srážek. Klient si zvolí ze sítě ČHMÚ „svoji“ meteorologickou stanici a u ní se pak porovnají aktuální srážky s dlouhodobým průměrem. V případě srážkového deficitu se vyplatí předpokládaná ztráta na výnosu plodiny.

Kdo má zájem si sucho pojistit, ten by si měl pohlídat termíny – pojištění je možno sjednat nejpozději dva týdny před započetím období, ve kterém sledujeme srážky. U obilnin a řepky lhůta vychází na polovinu února, u kukuřice, slunečnice a sóji na konec března. Pojistné se pohybuje v rozmezí 500 -1500 Kč/ha, odvíjí se od pojistné částky a meteostanice.

PROFESIONÁLNÍ LIKVIDACE ŠKOD

V případě pojistné události oplácíme pojištěným klientům jejich důvěru kvalitní a transparentní likvidací. Likvidaci provádí vyškolení zemědělci, kteří mají vedle mnohaletých zkušeností ze zemědělské praxe i velkou schopnost empatie - dovedou si představit sami sebe v roli poškozeného a do likvidací pojistných událostí vnášejí požadované znalosti a cit.

Likvidátoři jsou rovnoměrně rozmístěni po všech krajích České republiky a dle potřeby vyjedou na likvidaci škod. Pravidelně se proškolují jak v teoretických metodikách likvidace plodin, tak i na praktických školeních přímo na reálných škodách či na simulovaných pokusech. Metodiky likvidace jsou tak detailně propracované a osvědčené, že je na mezinárodních odborných setkáních likvidátorů přejímají i další evropští pojistitelé.

Porost máku poškozený krupobitím

Vichřice doslova položila kukuřici na zem

MODERNÍ DOBA, MODERNÍ ČINY

Doba i technologie jdou kupředu, a proto ani my nezůstáváme pozadu. Jedním z našich hlavních cílů je minimalizace byrokracie, samozřejmě za využití digitalizace. Téměř všichni obchodní partneři a více než polovina klientů využívají náš portál, kde naleznou veškeré dokumenty v elektronické formě na jednom místě.

Protože máme zájem o komunikaci se všemi generacemi českých hospodářů, jsme aktivní i na sociálních sítích. Sledujte náš profil na Facebooku Agra pojišťovny nebo shlédněte videa na You tube kanále.

V roce 2021 oslavila Agra pojišťovna již 15 let působení na českém trhu. Při této příležitosti vzniklo toto krátké video, ve kterém představuje svou činnost a tým.

KDE SE S NÁMI POTKÁTE?

Naše kancelář se nachází v Praze, ale raději než v kanceláři se s vámi setkáváme venku, třeba přímo na poli. Víme, že nemáte času nazbyt, proto rádi přijedeme za vámi. Celou republiku máme rozdělenou do 5 částí. Každou z nich má na starosti náš oblastní vedoucí, který zodpoví vaše dotazy, ochotně poradí a věnuje vám potřebný čas.

Také jsme k vidění na nejrůznějších akcích se zemědělskou tématikou. Jsme vám nablízku. Například na polních dnech, výstavách, seminářích či konferencích. Vždy si rádi vyslechneme vaše přání a podněty a společně hledáme co nejlepší řešení.

V neposlední řadě hájíme zájmy zemědělců i na těch nejvyšších místech, pravidelně se scházíme s představiteli státu a diskutujeme s nimi o aktuálních tíživých tématech.

Foto zleva: Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny, Zdeněk Nekula, ministr zemědělství ČR, Kurt Weinberger, generální ředitel rakouské pojišťovny Österreichische Hagelversicherung

JEŠTĚ VÁHÁTE?

Nejste pojištěni, ale uvažujete o změně? Nebo jste s nastavením současného pojištění nespokojeni? Neváhejte a kontaktujte naše oblastní vedoucí ve vašem regionu. Rádi pro vás zpracujeme nabídku pojištění. Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách.

NA ZÁVĚR TROCHU HISTORIE

Agra pojišťovna je organizační složka rakouské pojišťovny Die Österreichische Hagelversicherung VVaG, která již sedmdesát pět let poskytuje své služby rakouským zemědělcům. Její právní formou je vzájemnostní pojišťovací spolek, neklade tedy důraz na maximalizaci zisku, ale na spolehlivou a trvalou službu zemědělcům. V Rakousku má pojištěno více než 85 % zemědělské půdy.

Svou činnost zahájila Agra pojištovna v říjnu 2006. Postupně se stala druhou největší zemědělskou pojišťovnou v České republice. A přestože toto pojištění nabízí několik dalších pojistitelů, Agra pojišťovna svou silnou pozici nadále obhajuje. V současné době využívají jejích služeb téměř dva tisíce klientů. Vedle České republiky se od roku 2008 daří pojišťovně i na Slovensku. V roce 2009 vstoupila společnost na maďarský trh, v letech 2012 a 2013 také do Rumunska a Slovinska.