Zdravý a spokojený psí mazlíček? 100% přírodní psí krmivo je zárukou

Jak správně vybrat psí krmivo? Sledujte složení na obalech

V poslední době se stále více majitelů pejsků zajímá podrobněji o to, co jejich mazlíček spořádá. Což je jedině správně! V supermarketu i na internetu existuje mnoho druhů a značek psího krmiva. Jak ale vybrat pro psího parťáka to nejlepší? Vždy se dívejte na složení jakéhokoliv krmiva, které pejskovi servírujete pod čumák.

Většina komerčního krmiva pro psy obsahuje chemické přísady a umělé konzervanty, které mohou při delším užívání ovlivnit negativně zdraví psa. Mnoho majitelů si tohle riziko uvědomuje, a proto se obrací na takové výrobce psího žrádla, kterým jde především o zdraví mazlíčků. Jedním z nich je Louie, který vyrábí 100% přírodní psí krmivo.

Proč je Louie pro psy výbornou volbou?

Proč zbytečně strkat našim psím kamarádům do misky chemii, kterou nepotřebují a navíc jim ubližuje? Výrobce Louie se zaměřuje na 100% přírodní konzervy pro pejsky. To, co by mazlík nenašel volně v přírodě, nemá ve žrádle pro psa co dělat. Mazlíček si pochutná na hovězím, kachním, krůtím, ale i kuřecím masu nebo rybě.

Na obalu konzervy Louie ani v ní rozhodně nenajdete éčka, barviva, konzervanty nebo jinou nepotřebnou a zbytečnou chemii. K zakonzervování konzervy stačí pouze teplo a tlak. Není to nádhera? Konečně někdo, kdo myslí na zdraví vašeho miláčka i za vás. Navíc výroba konzerv probíhá výhradně v České republice, konkrétně v Žabčicích u Brna. Celý proces výroby má tedy Louie pod palcem.

100% přírodní psí konzervy = kompletní plnohodnotná strava

Jak můžete skutečně ovlivnit zdraví a spokojenost svého pejska? Mazlení, procházky a hračky nestačí. Základem je mít pod kontrolou, co pes přes celý den jí. Jestliže chcete i vy mít v pelíšku pejska, který si spokojeně pochrupkává a má bříško plné zdravého, kvalitního a přírodního jídla, pak vsaďte na Louieho konzervy.

Vyštěkáme pro vás ty největší výhody 100% přírodního psího žrádla:

zdravé a kvalitní - obsahuje 95 % masa, 5 % rýže, vitamínů a minerálů. V konzervách nenajdete nic, co by si pes nemohl ve volné přírodě sám ulovit a sníst. Naopak je plná toho, co pes potřebuje pro dlouhý a kvalitní psí život po vašem boku,

kompletní - konzerva v tomto případě není jen pochoutka za odměnu nebo doplněk stravy, ale je naprosto plnohodnotnou každodenní stravou obsahující vše potřebné pro zdravý a spokojený život psa,

lehce stravitelné - konzerva je pro psa snadno stravitelná, na rozdíl od žrádla, kde je jedna chemie vedle druhé. Pejsek se tak vyhne problémům s trávením nebo s vyprazdňováním,

bezpečné a chutné - psí krmivo neobsahuje chemikálie, které mohou mít negativní vliv na zdraví pejska. Krmivo je tedy bezpečné a především chutné. Mazlíček se bude olizovat až za ušima,

rychlé a jednoduché - konzervu jednoduše otevřete, vysypete do misky a kocháte se pohledem na nadšeného psa, který konzervu zbaští dříve, než ji prázdnou vyhodíte do koše.

Limitovaná edice HAFo očaruje i největšího mlsouna

Máte doma rozmlsaný psí jazýček? Nic psíkovi není jen tak po chuti a velmi obezřetně si vybírá, co sní? Limitovaná edice Louie HAFo nadchne i ty největší psí gurmány. Masové konzervy obsahují dvě zdravé rostliny, a to brusinky a kopřivu.

Kachní maso s brusinkami - brusinky jsou bohaté na vitamín C, vlákninu i antioxidanty. Chrání psí tělíčko před volnými radikály a podporují jeho imunitní systém. Ideální volbou jsou pro pejsky trápící potíže s močovými cestami, jelikož brusinky pomáhají udržovat zdravou močovou soustavu psa.

Krůtí maso s lososem a kopřivou - v kopřivě najdeme vitamín A, C, K železo, vápník i draslík. Díky tomu má hafan zdravou srst, silné kosti i zuby a odolný imunitní systém. K tomu všemu kopřiva pomáhá ke zklidnění podrážděné kůže a snižuje svědění.

Velkou výhodou všech Louieho konzerv je také balení. Vybírat lze 400 g, 800 g nebo 1 200 g. Ale především je plechovka znovu uzavíratelná. Tuto praktickou stránku oceníte v případě, kdy mazlíček nesní celou dávku najednou. Konzervu zakryjete plastovým víčkem a vrátíte zpět do lednice. Maso zůstane čerstvé a ani ho neucítíte. Psík se tak může těšit na další dávku, která rozvrtí jeho ocásek a polechtá jeho chuťové buňky.

Louie posouvá trendy v krmení mazlíčků na vyšší úroveň

Nejen my páníčkové, ale i naši psi by měli jíst zdravě a vyváženě. Louie je o tom přesvědčený, a proto posouvá dosavadní trendy v krmení na vyšší úroveň. Konzervy jsou nejen zdravé a kvalitní, ale také se pyšní přirozenou vlhkostí, která pomáhá udržovat správnou koncentraci HCI (kyseliny chlorovodíkové) v žaludku psa.

Navíc složení konzervy odpovídá základní stravě všech psovitých šelem. Váš pes si tak pochutná na mase, vnitřnostech, kostech, ale i na rostlinné složce, která se nachází v trávicím traktu uloveného zvířete. Konzervy Louie tohle vše psovi servírují jako na zlatém podnose v každé konzervě. Stačí jen otevřít a vysypat. Jednodušší už to být nemůže!