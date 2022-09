Zažívat domácí násilí není ostuda

Partnerská krize nebo násilí?

Říká se, že v každém vztahu je něco. Hádka či partnerská krize se ale od domácího násilí liší. Především tím, že v hádce jsou si oba partneři rovni. Domácí násilí se naopak vyznačuje tím, že jeden nad druhým má – nebo se snaží mít – kontrolu a moc.

„Kdo v takovém rozložení sil žije roky, bere to jako svůj osud a často si to dává sám za vinu. Ženy se mohou stydět za to, jak se k nim partner chová, koho si vybraly a s kým mají děti. Pravdou ale je, že z každé situace je cesta ven a každý má právo na bezpečný vztah bez násilí,“ vysvětluje Branislava Marvánová z organizace ROSA Centrum pro ženy, která pomáhá ženám již téměř třicet let.

Je vám to povědomé? Čtěte dál, nebo rovnou klikněte na stránky Bright Sky a vyhledejte pomoc.

Jak poznat nebezpečný vztah

Poznat, že nejde jen o partnerskou krizi, pomáhá v Česku již tři roky bezplatná mobilní aplikace Bright Sky. Její nejpoužívanější funkcí je právě rychlý test 12 otázek „Jsem v ohrožení?“, které ohodnotí vztah a uživateli dají informaci, zdali je v bezpečí, nebo by měl vyhledat pomoc. V Česku si ho udělaly již tři tisíce lidí.

„Pokud žijete v násilném vztahu, nemusí být jednoduché rozpoznat všechny varovné signály. Pokud někdo vyhrožuje, že ublíží vám, dětem či domácímu mazlíčkovi, mělo by to být pro každého opravdu silným signálem pro vyhledání pomoci,“ doplňuje Branislava Marvánová z organizace ROSA, která eviduje počty žen, které zemřou rukou partnera či ex-partnera. Ročně jde o desítky životů.

Aplikace Bright Sky nabízí příklady násilí ve vztazích, díky kterým lze odhalit různé podoby násilného chování a hlavně obsahuje kontakty na bezplatná centra pomoci, kam lze zavolat a poradit se, aniž by situaci někdo soudil či hodnotil.

Aplikace navíc není určena jen pro ty, kdo násilí zažívají, ale i pro širokou veřejnost, aby dokázala rozpoznat signály, že se někdo z jejich blízkých nachází v násilném vztahu a čeká na pomoc.

O aplikaci Bright Sky pro řešení domácího násilí

Jste pod neustálou kontrolou? Zbystřete!

Signálem, že se ve vztahu něco děje, může být i to, že jste pod neustálou kontrolou. Partner či partnerka ví, kde jste, s kým, případně může omezovat finance, které máte k dispozici. Ztráta soukromí či samostatnosti by měla být varovným signálem, že je něco v nepořádku.

Sdílet heslo k e-mailu či sociálním sítím nemusí být důkazem lásky, ale pokusem kontrolovat toho druhého.

„I ve vztahu má každý právo na soukromí a pokud se někdo domáhá přístupu k vašim informacím pod záminkou toho, že přece nemáte co tajit, mělo by vás to varovat,“ dodává vedoucí poradenského centra ROSA Branislava Marvánová.

Domácí násilí: věc veřejná

O aplikaci Bright Sky se v Česku stará Veronika Řídelová z Nadace Vodafone. Nedávno se i ona sama dostala do situace, kdy aplikaci neznámé ženě nabídla.

„Chodíme na dětské plavání a v tamní herně jsem vyslechla hovor jedné maminky, která si nejspíš kamarádce do telefonu stěžovala, že se bojí jít domů kvůli partnerovi. Že z něj má strach a neví, v jaké bude náladě,“ popisuje Veronika Řídelová a dodává: „Nakonec jsem se rozhoupala, překonala stud a paní jsem oslovila. Ukázala jsem jí aplikaci Bright Sky a kde v ní najde právě kontakty na centra pomoci.“

Od kontroly a ponižování může být k bití jen kousek. V pořádku není ani jedno, protože právo na bezpečný vztah má každý. Nebojte se říct si o pomoc, nebo ji nabídnout někomu jinému.