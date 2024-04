Vyzkoušejte zdarma FlexiMed Active – nejčistší glukosamin pro klouby!

Stěžujete si na své klouby?

Jak často? Nebo se tak snad děje ve vašem životě pravidelně a dokonce čím dál častěji? Statistiky hovoří jasně, klouby řeší až 80% Čechů starších 50 let. Nejste v tom tedy sami. Žijeme v uspěchané době a tak se není co divit, že si ztěžují už i současní třicátníci! Je to především tím, že právě po třicítce klesá hmotnost vápníku v těle. Je to přirozený proces, kterému se nelze vyhnout. Ale právě tohle už asi víte.

Revoluce? Ne, jen nové složení!

O úspěšném produktu z Norska jste už asi slyšeli. Jmenuje se FlexiMed, ale nově se pyšní přívlastkem Active a hned vám vysvětlíme proč. Zásadní změna přichází ve složení, kdy se do přípravku FlexiMed Active přidala patentovaná látka s názvem GlukosaGreen®. Tento glukosamin je označen termínem „nejčistší glukosamin“. Zcela správně vám toto slovní spojení evokuje vyšší kvalitu, a máte pravdu.

Z tablety na kapsli: Nový krok pro zdravé klouby

I díky novému složení se FlexiMed Active přiblížil více zákazníkům. Jak? Nové složení totiž nabízí příjemnější formu užívání. Je tedy konec tabletám, které se mnohým nepříjemně polykaly. Je tu nově forma kapslí, které v sobě nesou vše potřebné. Kromě tohoto řekněme vizuálního účinku je tu jeden ještě důležitější. Látka se díky kapsli v žaludku rychleji rozpustí a všechny látkou tak jsou snadněji stravitelné. Ano, kapsle umožňují rychlejší vstřebání účinných látek.

Menší dávkování, stejná účinnost

Původně se navíc musely užívat tři velké tablety. Nyní vám pro dosažení stejného účinku postačí pouhé dvě kapsle. A přitom nabízejí stejnou, pokud ne lepší, účinnost. Navíc můžete FlexiMed Active vyzkoušet na měsíc zdarma, ano, tak moc produktu věříme.

Glukosamin GlukosaGreen®

Tento „nejčistší glukosamin“ neznamená jen kvalitu produktu, ale také jeho dopad na životní prostředí. GlukosaGreen® je totiž získáván ekologickou a především udržitelnou cestou, což z něj dělá ideální volbu nejen pro vás, ale i pro naši společnou planetu.

A co FlexiMed Active říká věda?

Všechny účinky FlexiMed Active jsou podloženy vědeckými studiemi a schváleny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Vaše zdraví je pro nás na prvním místě.

Tak co, připojíte se k těm, kteří si užívají život naplno?

S FlexiMed Active je to snazší než kdykoli předtím. Že si chcete produkt opravdu nejdříve vyzkoušet na měsíc zdarma? Ani v tom není problém, stačí, když zde vyplníte svou adresu a produkt vám přijde rovnou do schránky. My zaplatíme produkt pro vás, vy si zaplatíte jen to, aby vám přišel až domů. Proto uhradíte jen poštovné a balné vy výši 49 korun. Toť vše…