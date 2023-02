Vyzkoušejte ohřívač vody s tepelným čerpadlem

Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelné čerpadlo prostřednictvím chladiva odebírá teplo okolnímu prostředí, v tomto případě vzduchu. Chladivo se zahřívá a ve výparníku se mění z kapaliny na plyn. V plynné fázi přechází přes kompresor do kondenzátoru a předává teplo vodě v zásobníku. Poté prochází expanzním ventilem a mění se zpět na kapalinu.

Elektrická energie je využívána především na činnost kompresoru. Provozní náklady ohřívače vody jsou díky tomu mnohem nižší v porovnání s přímým ohřevem vody topnou jednotkou, jako je tomu u běžných ohřívačů vody. Samotná funkce tepelného čerpadla je teplotou vzduchu omezena (závisí na konkrétním ohřívači např. –5 až 42 °C).

Kam ho můžete umístit?

Vhodné je umístění ohřívače v technické místnosti. Vzduch lze přivádět z místnosti, kde je ohřívač umístěn, nebo ze sousední místnosti, pokud je bez požadavků na vytápění, ale ideálně, pokud v ní vzniká nějaké odpadní teplo (např. kotelna). Ve vytápěných interiérech by použití nedávalo smysl, odebíralo by se teplo ze vzduchu ohřívaného pro využití místnosti. Je důležité si zároveň rozmyslet, kam bude chladný vzduch odváděn. Je třeba počítat s tím, že v malé místnosti může činností tepelného čerpadla významně poklesnout teplota. Bez vlivu na vnitřní prostředí je využití vzduchu přiváděného potrubím z venkovního prostředí a odvod vzduchu zpět do venkovního prostředí na jiné straně budovy. V takovém případě bude při nízkých teplotách voda dohřívána zabudovanou přímotopnou jednotkou. Ohřívač s tepelným čerpadlem lze také kombinovat s dalšími systémy přípravy teplé vody (např. solárním ohřevem pomocí kolektorů). Ohřívače jsou dostupné v provedení monoblok (jedno kompaktní zařízení) nebo split (oddělená vnitřní a venkovní jednotka).

Na obrázcích níže uvádíme pro lepší představu možnosti připojení ohřívače na konkrétním typu Ariston NUOS PLUS.

Možností přívodu a odvodu vzduchu

Skutečně ušetříte náklady na ohřev vody?

Ano, skutečně je to možné. Ohřívače vody s tepelným čerpadlem mohou být dvakrát až třikrát energeticky účinnější než běžné s přímotopným ohřevem vody. Běžně dosahují energetické třídy ohřevu vody A.

S výběrem ohřívače vody s tepelným čerpadlem vám rádi pomohou odborníci ze Stavebnin DEK. Navštivte osobně některou z našich prodejen.