Vytápět stropem? Vyzkoušíte a už nebudete chtít jinak

Sálání jako přirozená tepelná energie

Komfortní vnitřní klima by se dalo charakterizovat příjemnou vnitřní teplotou bez pocitu průvanu. Jednoduše řečeno je pro vás pobyt v dané místnosti pohodlný, ať již jste v kanceláři, konferenční místnosti, sportovní hale či například hotelovém pokoji. A právě takový pocit vám sálavé topení dokáže navodit. Pojďme si na úvod vysvětlit, co si vlastně pod pojmem sálání máme představit. Sálavé vytápění (záření) je velmi přirozený způsob předávání tepelné energie. Pro lidské oko je takové záření neviditelné, neboť se pohybuje v infračervené části světelného spektra. Přesto ho člověk vnímá, a to v podobě tepla.

Intenzita záření je závislá na povrchové teplotě zdroje. Čím vyšší teplota zdroje je, tím je záření intenzivnější a současně získává i větší dosah. Při dosažení dostatečně vysoké intenzity se záření dokonce přesouvá do – pro člověka – viditelné části infračerveného spektra a zdroj energie začne svítit. Typickým příkladem je žárovka, která jednak slouží jako zdroj světla, ale zároveň vyzařuje teplo.

Topné systémy fungující na principu sálání dokáží právě neviditelnou část infračerveného spektra velice efektivně využít, a to i u místností s výškou až 30 metrů. Mají poměrně vysokou povrchovou teplotu, díky které vyzařují teplo procházející vzduchem až k pevným předmětům v místnosti, ale i na povrch lidského těla. Povrch těchto předmětů se poté přirozeně, a hlavně rovnoměrněji ohřívá při výrazně nižší spotřebě energie.

Zjednodušený princip fungování topně chladících stropů

Není 22 stupňů jako 22 stupňů…

Jako nosič energie sálavé stropy využívají vodu. Vycházíme z toho, že voda je přirozeným zdrojem života a vlastnosti vody jako nosiče chlazení a topení umožňují efektivně temperovat každou místnost podle potřeby. Princip sálání umožňuje udržovat teplotu vzduchu pro vytápění spíše nízkou a pro chlazení spíše vysokou ve srovnání s konvenčním systémem.

Při sálavém vytápění lidé pociťují teplotu v místnosti až o 3 °C vyšší. Tím je navzdory nižší teplotě v místnosti zaručen příjemný pocit tepla a na vytápění lze ušetřit až 45 procent nákladů za energii. V letních měsících umí sálavé systémy využít studenou vodu pro ochlazení místnosti bez zatěžujícího silného proudění vzduchu, které může obyvatele obtěžovat průvanem, který známe z klasických klimatizací.

TOP 10 benefitů topně chladících stropů Záruka až 50 let

Úspora energie až 45%

Vhodná i pro rekonstrukce – není třeba zasahovat do podlahy

Žádné víření prachu – minimální šíření bakterií a virů

Snadná montáž – přizpůsobení typu a designu stropu vašim požadavkům a přáním

Zlepšení akustických vlastností interiéru

Okamžitě vnímaný tepelný nebo chladící účinek – rychlá reakční doba od 2,5 minut

Infračervené paprsky nevysušují vzduch v místnosti

Nejpřirozenější komfortní zdroj tepla pro člověka

Naprosto tichý systém vytápění a chlazení bez průvanu

Produkt s překvapivě dlouhou historií

Topně chladící stropy nejsou na trhu žádnou novinkou. Zřejmě jedna z prvních instalací stropního chlazení byla realizována dokonce již v roce 1734 v Bank of England v Londýně. V roce 1907 zase přišel britský profesor Barker s prvním skutečným sálavým topným systémem, který využíval velkou plochu jako podlaha nebo strop k vyzařování tepla do obytného prostoru budovy. Systém si dokonce nechal patentovat. Princip spočíval v montážním rámu, zhotoveným z desek vyložených otopnými trubkami zalitými sádrovou maltou. Barkerův systém byl v Anglii velmi populární, další vývoj bohužel přerušila světová válka. Dalším významným inovátorem v této oblasti byl architekt Wright, který se po celý svůj profesní život snažil zakomponovat sálavé vytápění do domů a kancelářských budov, a to až do své smrti v roce 1959. Jeho zásluhou byly sálavé topné panely v 50. letech populární na území USA a vypadaly jako stropní dekorace. Na jejich funkčnosti však bylo stále potřeba zapracovat.

V Evropě se bezprostředně po druhé světové válce podařilo norským konstruktérům oddělit otopnou plochu od stropní konstrukce tak, že byla součástí podhledu nebo volně visela pod stropem. Ve stejné době se začaly výrobě a rozvoji topně chladících panelů věnovat společnosti z dalších evropských zemí. A právě v tomto období přicházejí na evropský trh první původní typy stropních systémů, které, sice ve významně inovované podobě, ale se stejným základním principem, nabízíme dnes svým zákazníkům.

Topně chladící stropy mají atraktivní design

Design a funkčnost

Garantovaná funkčnost 50 let

Vysoké topné a chladící výkony

Atraktivní design pro široká architektonická využití

Snadná montáž

Možnost nastavení požadované teploty zvlášť v jednotlivých místnostech

Možná integrace osvětlení, vzduchotechniky, čidel, reproduktorů apod.

Výborné akustické vlastnosti při volbě perforace

Chladící výkon od 45 až do 350 W/m²

Topný výkon od 50 až do 140 W/m²

Okamžitě vnímaný tepelný nebo chladící účinek – rychlá reakční doba od 2,5 minut

Rovnoměrně rozložené teplo v celém prostoru a po celé výšce budovy

Ideální kombinovat s obnovitelnými zdroji energie např. s tepelným čerpadlem

Lze kombinovat s dalšími vzduchotechnickými prvky

Ve srovnání s podlahovým nebo stěnovým vytápěním může stropní vytápění nerušeně vydávat teplo a není blokováno tlustými koberci nebo velkými kusy nábytku.

Zdraví a komfort

Žádné víření prachu – minimální šíření bakterií a virů, výhoda pro alergiky

Naprosto tichý provoz a chlazení bez průvanu

Během chlazení nedochází k vysoušení vzduchu, jak je tomu v případě klasické klimatizace

Náklady

Možnost úspory provozních nákladů až 45 %

Rychlá návratnost počáteční investice (2,5-3,5 roku)

Žádné další náklady na elektřinu, opravy, údržbu, revize

Nízké provozní náklady. Pro vytápění vám bude stačit ohřívat vodu pouze na 30 °C, což je významně méně než například u klasických radiátorů, kde teplota vody dosahuje obvykle 55 °C. V létě pro chlazení zase není nutno ochlazovat vodu příliš, pro komfortní vychlazení vystačí teplota 18 °C, u klasických klimatizací to přitom bývá 7 °C

KAM SE TOPNĚ CHLADÍCÍ STROPY HODÍ?

Sportovní, průmyslové, výrobní a další velké haly a objekty

Kancelářské budovy, kongresové prostory, obchody, školy, nemocnice

Byty, rodinné domy a menší objekty s vysokým nárokem na estetické provedení a vnitřní komfort

Ideální při rekonstrukcí bytů, bytových domů, kancelářských a technologických prostor

CO KDYŽ JEN REKONSTRUUJI?

Pokud plánujete v domě či objektu rekonstrukci a rádi byste jejím prostřednictvím snížili významně náklady na provoz domu, je to pravý moment kdy zvážit pořízení topně chladících stropů. Kromě toho, že budete moci začít využívat všech benefitů popsaných výše, může vás zaujmout také to, že většina stropních systémů se dá montovat do sádrokartonových podhledů a není tedy nutno například likvidovat stávající podlahu či jinak drasticky zasahovat do interiéru domu.

Řešíte-li rekonstrukci starých nebo památkově chráněných budov, budete moci zachovat krásné podlahy. Navíc díky topně chladícím stropním systémům budete mít naprostou volnost při návrhu interiérového designu.

MĚĎ, HLINÍK NEBO PLAST?

Stropní sálavé systémy je možné pořídit v několika materiálových variantách. Materiálové varianty nebo také teplosměnné plochy, které ve vašem interiéru slouží jako výměník energie pro vytápění nebo chlazení tím, že sálají buď teplo nebo chlad, mají díky své odlišnosti různé výkonové vlastnosti a tepelnou vodivost. Než se tak pustíte do výběru topně chladícího systému, zvažte, do kterého materiálu bude investice nejvýhodnější. Pro srovnání jsme vybrali ty nejčastější, na které se nás zákazníci ptají. Je to systém vyrobený z plastu, z mědi a hliníku, anebo karbonový (uhlíkový) systém. Kromě společných výhod všech, jako je neviditelnost systémů v interiéru a komfortní funkčnost bez jakéhokoliv hluku, disponují rozdílnými materiálovými vlastnostmi, na které se zaměříme níže.

Systém s plastovým výměníkem

Systémově se jedná o plastové potrubí v kombinaci se sádrokartonovou deskou. Potrubí pro rozvod chladu/tepla je buďto vestavěné nebo je instalované nad sádrokartonovou deskou. Systém je určený pro suchý systém výstavby s rychlou montáží a je vhodný zejména pro renovace. Nevýhodou systému je ale plastové potrubí s problematickou životností. Ta je u tohoto materiálu omezená a závislá na teplotě. Obvykle plasty, ze kterých se vyrábějí stropní výměníky, nemají kyslíkovou bariéru, tudíž se systémy zavzdušňují a kovové části v hydraulice systému korodují. Celý systém se tak musí oddělit výměníkem, na kterém jsou výkonové ztráty a zdroj musí vyrábět o to vyšší teplotu pro vytápění a o to nižší teplotu pro chlazení. Systém jako takový je vhodný pro méně náročné stavby z hlediska požadavku na výkon a vnitřní komfort. Nezanedbatelná je i otázka recyklace, která v případě plastu není zcela možná.

Systém s kovovým výměníkem

Systém, který je složen z hliníkovo-měděné konstrukce skryté nad sádrokartonovým podhledem, je vhodný pro jakákoliv architektonická řešení. Lze s ním vytvářet také bezespáré celoplošné, nebo i ostrovní stropní podhledy. Díky tomu, že systém navrhujeme na míru pro konkrétní místnost, není problém s instalací vestavných stropních komponentů. Systém také kombinujeme se speciálními sádrokartonovými deskami se zvýšenou tepelnou vodivostí a možností absorpce hluku. Díky tomu, že je složen ze sádrokartonových desek a kovové konstrukce, je v tomto systému zaručen lepší výkon a tepelná vodivost než u systému s plastovým výměníkem. Systém je velice flexibilní, je možné ho přizpůsobit na míru představám zákazníka a požadavkům každé jednotlivé místnosti. Hodí se do objektů, kde je vyžadován vysoký výkon i komfort vnitřního ovzduší. Navíc je i po konci životnosti materiál možno spolehlivě recyklovat pro další rovnocenné využití.

Systém s karbonovým výměníkem

Tento pokrokový systém pro celoplošné stropní podhledy využívá výhod výše popsaného kovového systému a posouvá hranice výkonu ještě dál. Výhodou je jeho konstrukční lehkost v kombinaci s vysokým výkonem a výbornými akustickými vlastnostmi. Stropní podhled je v tomto případě složen z karbonové desky, se zabudovaným měděným potrubím pro rozvod tepla a chladu. Zásadní rozdíl od systému s plastovým výměníkem je zde ovšem v materiálu rozvodů. Měděná potrubí disponují dlouhou životností a skvělou vodivostí, která je navíc podpořena skvělými vlastnostmi karbonové desky. Systém s karbonovým výměníkem se řadí díky svým vlastnostem ke špičce v dostupných řešení na trhu, od čehož se ale také odvíjí jeho vyšší pořizovací cena. I v tomto případě platí, že se jedná o výborně recyklovatelné materiály.

Srovnání výkonů a tepelné vodivosti materiálů

Pokud bychom chtěli vlastnosti jednotlivých materiálů v systému vyčíslit, můžeme se krátce zmínit o jejich výkonnosti a vodivosti. Z hlediska chladícího výkonu vám nejlépe poslouží měděný materiál, vůči němu se na druhé místo řadí hliník s výkonem o cca 37 % nižším a dále plast, jehož výkon je až o 60 % nižší než u mědi.

Při výběru vhodného stropního systému nás však zajímá taková tepelná vodivost, která představuje v podstatě rychlost, jakou se teplo šíří a přenáší z jedné zahřáté části materiálu do jiné. Uvádí se symbolem λ (lamda) a jednotkou je W/m.K. Pro srovnání je tepelná vodivost mědi (při 20 °C) 395 W/m.K, Oproti tomu je tepelná vodivost hliníku na 229 W/m.K a plastu pouhých 0,18 W/m.K.

Pro lepší představu můžete níže nahlédnout do výběru základní nabídky, která se běžně přizpůsobuje konkrétnímu projektu a přání zákazníků. Přitom je možno volit velké množství kombinací funkčních, estetických a technických. Řešení na míru je u nabídky topně chladících systémů běžné a není se zapotřebí obávat zvýšených výdajů, jak tomu bývá u jiných na míru přizpůsobených produktů.

Výkon pro chlazení 50-80 W/m², výkon pro vytápění 63-92 W/m²

Továrně vyráběné topně-chladící registry se skládají z vysoce kvalitní mědi, která je strojně ohýbaná do požadovaného meandru. Registry jsou poté lisovány do hliníkového profilu, který má schopnost sálat teplo/chlad.

Proč si pořídit UNI?

Poskytuje příjemnou atmosféru v každé místnosti.

Bezespáré stropní plochy pro speciální architektonické požadavky.

Vysoký výkon pro vytápění a chlazení díky aktivaci téměř celé plochy stropů.

Výborné akustické vlastnosti.

Bezproblémová následná úprava povrchu, rozvody jsou chráněny sálavými profily.

Neruší místnosti vzhledově ani hlukem.

Možná integrace osvětlení, vzduchotechniky, čidel, reproduktorů apod.

Výkon pro chlazení 100 W/m², výkon pro vytápění 145 W/m²

Stropní desky Carbon S mají integrované měděné trubkové meandry do masy přírodního grafitu s vysokou tepelnou vodivostí. Povrch desek je připraven pro finální povrchovou úpravu dle požadavků.

Proč si pořídit CARBON S?

Bezespáré stropní plochy vytvářejí efekt neviditelného topně-chladícího systému.

Vysoký výkon pro vytápění a chlazení díky vysoké tepelné vodivosti konstrukce.

Přírodní grafit jako materiál pro vedení tepla.

Krátký reakční čas distribuce tepla díky homogenní mase desky.

Vhodný zvláště pro místnosti s vysokým tepelným zatížením

Desky s velmi nízkou hmotností.

WOOD

Výkon pro chlazení 56 W/m²

Výkon pro vytápění 90 W/m²

Na systémových panelech jsou uloženy měděné meandry umístěné do hliníkových profilů, které mají vysokou tepelnou vodivost. Panely jsou dodávány s dýhou v různých dekorech dřeva. Béžové probarvení sádrovláknitých desek ladí zvláště s dubovými a bukovými dýhami, přičemž je v zásadě možné použít všechny druhy dýh. Systémem je možné vytvářet vizuálně spojité stropní podhledy.

Proč si pořídit Wood?

Atraktivní stropní plochy s povrchem pravého dřeva.

Vysoký výkon pro vytápění a chlazení díky tepelné aktivaci velké plochy.

Výborné akustické vlastnosti podhledu.

Naprosto tichý systém vytápění a chlazení bez průvanu.

Možnost kombinace tepelně aktivní a pasivní plochy.

Možnost zabudovat osvětlení různých konstrukcí, sprinklery, koncové prvky VZT…

Společnost GeoCore působí na trhu od roku 2008 a přináší ekologické technologické inovace v oblasti technického zařízení budov (TZB) – tedy systémů, zařízení a profesí, které souvisejí se stavebnictvím a ovlivňují chod a užívání budov. Naší doménou je získávání a využití energie pro vytápění a chlazení. Nabízíme unikátní technologie a produkty pro rodinné domy, kanceláře a průmyslové objekty (tepelná čerpadla, topně chladící stropy, dveřní clony do průmyslových objektů, čističky vzduchu apod.).