Vsadil 400 korun a vyhrál téměř 130 milionů. Teď si bude plnit své sny

Něco mu říkalo, ať si vsadí. Tak šel a v nejbližším tabáku si koupil plný tiket do Eurojackpotu za 400 korun. On i jeho manželka si občas vsadí a štěstí zřejmě čekalo na správný okamžik, který nedávno přišel. V Eurojackpotu totiž vyhráli přesně 129 349 298 korun.

„Je to opravdu náhoda a neuvěřitelné štěstí,“ popisuje muž v důchodovém věku z Prahy svou výhru v nejslavnější nadnárodní evropské loterii. Muž vsadil jako vždy náhodný tip, protože ani on, ani manželka, kterou loterie také baví, žádná šťastná čísla nemají.

Kromě loterií, jako je Sportka nebo Eurojackpot, si prý oba rádi udělají občas radost stíracím losem. „Svoji první výhru si pamatuji velmi dobře. Bylo to 120 korun československých, které jsem si setřel v losu Mates,“ vzpomíná s úsměvem muž.

Padla čtvrtá nejvyšší česká výhra

Ještě širší úsměv měl výherce krátce poté, co se dozvěděl, že vyhrál 129 349 298 korun. Nejprve tomu ale vůbec nevěřil. „Ještě k tomu takovou částku, téměř 130 milionů korun,“ vypráví výherce, který šel hned za manželkou, aby jí řekl, jaké štěstí je díky Eurojackpotu potkalo. Přesnou sumu jí ale neprozradil a nechal ji hádat.

„Zkoušela jsem malé částky – sto, dvě stě, pět set, tisíc, dva tisíce. A manžel pořád kroutil hlavou. Nevěřila jsem, že bychom mohli vyhrát víc,“ vzpomíná žena. Když se dozvěděla výši výhry, tedy 129 349 298 korun, která je čtvrtou nejvyšší českou výhrou v historii Eurojackpotu, zůstala chvíli beze slov. Jakmile oba novinku trochu vstřebali, začali pociťovat klid.

Jistota, klid a možnost plnit si sny

Díky pohádkové výhře jsou manželé už napořád zajištěni a týká se to i jejich dětí, kterým jako jediným o tom, co se přihodilo, řekli. Peníze mimo jiné použijí na splacení hypotéky, a hlavně si chtějí splnit sny. „Manželka vždy mluvila o tom, že by se ráda podívala do Peru na Machu Picchu. Tak teď věřím, že se nám cesta podaří zrealizovat,“ říká muž s tím, že toto by mohl být první krok k tomu, jak si díky výhře začnou opravdu užívat důchodu.

Sázet chce výherce i dál, jeho manželka už ne. „My už si naši chvilku vybrali. Teď by se mohlo štěstí usmát na někoho jiného,“ vysvětluje. Spolu s manželem mají pro ty, kteří si občas rádi zahrají se Sazkou vzkaz: „Všechno je to jedna velká náhoda!“ Ale jak se říká, kdo to nezkusí, nic nezíská. Štěstí můžete poškádlit s jednou z mnoha loterií v nabídce Sazky. Vsadit lze na obchodních místě, online na webu nebo prostřednictvím mobilní aplikace.