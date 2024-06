Voroplavba ožívá v Písku – tradiční řemeslo na seznamu UNESCO

Po řece Otavě za vorem vor

v jarech a letech odplouvaly,

míjely v dálku, zrozenci hor,

a my se za nimi dívávali.

Za vorem vor a po šiku šik

my odtud do světa odcházeli,

zapadal, Otavo, tvých jezů vzlyk,

my jej však do srdcí uzavřeli.

Z úvodních slok básně „Písecká“ Fráni Šrámka je zřejmé, že za umělcova mládí, které v letech 1885–1894 strávil studiem v Písku a bydlel zde ve starobylém domě „U Koulí“, byla plavba vorů Pískem hojným jevem. Ročně městem proplouvaly stovky vorových pramenů.

Pískem v minulosti vory nejen proplouvaly, ale také se zde vázaly – vaziště „Na Bělidle“ bývalo proti ostrovu a tzv. „nové vaziště“ vzniklo pod městem. U Smetáka a na ostrově byly situovány plavecké hospody. Na jezu u Podskalského mlýna se z každého voru se vybíralo clo. Písecká obec rovněž od 20. let 18. století patřila mezi nejvýznamnější podnikatele na Otavě a dopravovala do Prahy či dále do Německa dřevo z rozsáhlých městských lesů.

Město Písek si letos starobylou tradici vorařství, zapsanou r. 2022 na prestižní Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, připomíná řadou aktivit.

Anna Husová a Anita Crkalová u vorové tabule před Kulturním domem v Písku

Galerie „Sochy z písku v Písku“

V první polovině května na náplavce řeky Otavy v centru Písku sochaři Marian Maršálek a Josef Faltus zpracovali úctyhodných 90 tun jemného písku do pětice obřích soch, které vás v bezprostředním sousedství zlatonosné Otavy přenesou do plaveckého řemesla.

18. ročník této unikátní galerie pod širým nebem přinesl působivé pískové sochy na námět „Voroplavba – příběh dřeva, řeky a lidí“. Dětem i dospělým přiblíží základní aspekty tohoto starobylého řemesla – od kácení dřeva a vázání mohutných vorů přes samotnou namáhavou plavbu se zastávkami až po jejich doplutí do cílových měst.

Tato unikátní výtvarná díla jsou volně přístupná všem návštěvníkům a v závislosti na příznivých podmínkách a jejich stavu je budete moci obdivovat až do podzimních měsíců.

Vorová tabule s výstavou v Písku

Vorová tabule s výstavou o voroplavbě v centru Písku

Zajímá vás, jak opravdový vor na řece Otavě vypadal? Přijďte se podívat na vorovou tabuli, která je vystavená na nábřeží před Kulturním domem v centru Písku. Tato 3,5 metru široká tabule se dvěma vesly představuje skutečný vor, jaký se používal na horním toku řeky Otavy v minulosti.

Vorová tabule byla zhotovena loni spolkem Vltavan v Purkarci a pro letošní sezonu byla doplněna informačními panely o voroplavbě. Dozvíte se zde zajímavosti o stavbě vorů, samotné plavbě, životě plavců a také o plaveckém folkloru, který byl s tímto řemeslem neodmyslitelně spjatý.

Přednášející besed o voroplavbě v Písku – Jan Kouba

I tyto exponáty jsou veřejnosti volně přístupné. Během letních měsíců se na tomto místě navíc uskuteční některé z plaveckých akcí, kde budete moci poznat unikátní řemeslo tzv. „plavečiny“.

Jaký byl život plavců (vorařů) v jižních Čechách? Jak se vory vázaly a plouly, jak říkali voraři, po Otavě? Co vše se na vorech dopravovalo? Kdo byli vrátní a co vše museli umět a znát? Jak probíhala plavba do Prahy a jak se plavci vraceli zpátky do jižních Čech? Jaké byly plavecké zvyklosti a tradice a kde se můžeme seznámit s řemeslem vorařství? Co znamenaly výrazy houžev, šrek, předák, zadák, opačina, vrátný, vorový pramen, plaváček, vaziště, stan? Co vše plavci při plavbách z jižních Čech do Prahy (ale i také do Hamburku) zažívali a jak těžká obživa to byla? Jak se tradice řemesla vorařství udržuje dodnes a proč bylo vorařství zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO?

Odpovědi na tyto otázky můžete dostat během letošních prázdninových měsíců v Písku. Můžete se těšit na pestrou nabídku besed, přednášek, promítání i praktických ukázek se znalci voroplavby. Dozvíte se mnohé o tradičních zvyklostech a řemeslných postupech, které provázely nelehkou práci plavců – od vazačských technik přes náročnou plavbu až po každodenní život na voru. Nebudou chybět ani autentické příběhy z vorařských rodin či vyprávění jejich přímých potomků.

Sochy z písku v Písku 2024 – vázání voru

Přehled prázdninových plaveckých akcí v Písku

Pátek 28. června od 14 do 18 h u voru

Spolek Vltavan v Purkarci představí práci plavců, k dispozici bude originální nářadí, stánek s literaturou a dílny s tvorbou vorečků nejen pro děti.

Sobota 13. července od 16:30 h v Divadelce

Besedu o životě plavců a „lidí od vody“ povede Anna Husová, nar. 1938, sestra donedávna nejstaršího voraře v Čechách Václava Husy (1930–2021), dcera vrátného Vojtěcha Husy (1908–1997), se svou dcerou Anitou (Annou) Crkalovou. Provázeno promítáním historických fotografií, ukázkami z plaveckých kronik i filmů a plaveckými písněmi. Autogramiáda novinky z ediční řady knih o voroplavbě „Vzpomínky nezatopené. Život u řeky před Orlickou přehradou“.

Úterý 23. července od 16:30 h v Divadelce

Tomáš Daněk, člen spolku Vltavan Davle, ilustrátor, loutkař popíše vznik a fungování vltavanských spolků, podpůrných spolků lidí pracujících na vodě. Ukázka z filmu Plavecký mariáš, promítání fotografií. Doplněno rodinnými vzpomínkami na A. Heyduka.

Pátek 2. srpna od 14 do 18 h u voru

Spolek Vltavan v Purkarci představí práci plavců, k dispozici bude originální nářadí, stánek s literaturou a dílny s tvorbou vorečků nejen pro děti.

Pátek 9. srpna od 16:30 h v Divadelce

Setkání s etnografem píseckého muzea Janem Koubou nabídne povídání o poutech, která po staletí pevně pojí řeku Otavu a život kolem ní. Ať už to byla voroplavba, obilné a zlatorudné mlýny, rybářství a lov perlorodek, specifické okolní osady, vesnice a města, nebo i probouzení turistického ruchu na konci 19. a zač. 20. století.

Sobota 17. srpna od 16:30 h v Divadelce

V čem spočívalo mimořádné řemeslo vorařství a jak plouli plavci z rodu Husů vory na Vltavě a Otavě? Seznámíte se se stoletým příběhem plaveckého (vorařského) rodu Husů z Vltavotýnska – z Hladné u Albrechtic nad Vltavou. A to přímo od 4. a 5. generace plaveckého rodu Husů, Anny Husové a Anity Crkalové, které jsou zároveň autorkami knih z ediční řady „Vorařský rod Husů z Hladné“.

Pátek 23. srpna od 16:30 h u voru a v Loutkovém sále Kulturního domu

Spisovatelka Radka Velková vás přesune v čase do období, kdy… po řece Otavě za vorem vor v jarech a létech odplouvaly… a putovaly do Prahy a mnohdy ještě dále, až do Hamburku, statné kmeny ze zdejších lesů, které byly velmi žádané ve stavebnictví, v lodním průmyslu, ale také při výrobě hudebních nástrojů. Doplněno autentickými filmovými záběry, dobovými fotografiemi a záznamy z vyprávění posledních pamětníků voroplavby.

Neděle 25. srpna od 13 h u voru

Setkání účastníků Mezinárodního folklorního festivalu se zpěvem lidových písní.

Pátek 6. září od 16:30 h u voru a v Loutkovém sále Kulturního domu

Druhé setkání s etnografem píseckého muzea Janem Koubou vypoví, jak Otava vstoupila do života generacím lidí žijících kolem ní – plavcům a dřevorubcům, převozníkům, rybářům, ledařům a tak trochu vlastně všem, kteří žili na jejích březích.

Pátek 13. září od 14 do 18 h u voru

Spolek Vltavan v Purkarci představí práci plavců, k dispozici bude originální nářadí, stánek s literaturou a dílny s tvorbou vorečků nejen pro děti.

