Von der Leyenová by měla 19. února oznámit kandidaturu číslo dvě

V tento předpokládaný den, tedy 19. února, se v německém hlavním městě sejde předsednictvo strany Křesťanskodemokratické unie (CDU) Ursuly von der Leyenové. To by mělo oficiálně schválit její nominaci na vedoucí pozici středopravicové kandidátky pro červnové volby do Evropského parlamentu, uvedli lidé, kterým byla kvůli důvěrným plánům poskytnuta anonymita. Nadcházejí volby do europarlamentu se uskuteční 6. až 9. června 2024, přičemž zvoleno bude 720 europoslanců. Půjde o 10. hlasování od roku 1979, kdy se do EP volilo poprvé, a zároveň o první „měření sil“ od brexitu.

Kandidáta na předsedu navrhuje Parlamentu Evropská rada (hlavy států a předsedové vlád EU). Vzhledem k tomu, že výběr kandidáta musí zohledňovat výsledky voleb do Evropského parlamentu, navržený kandidát obvykle pochází z největší politické skupiny v EP.

Celoevropská stranická rodina CDU, Evropská lidová strana (EPP), bude muset nominaci von der Leyenové potvrdit na stranickém sjezdu v Bukurešti 6. a 7. března, ačkoli se to vzhledem k politické váze CDU a absenci dalších kandidátů EPP považuje za formalitu.

Jako hlavní kandidátka (Spitzenkandidat) by von der Leyenová vedla volební kampaň EPP, přestože se neuchází o křeslo v Evropském parlamentu. Místo toho by von der Leyenová kandidovala na znovujmenování do funkce šéfky Evropské komise na období 2024-2029, což je rozhodnutí, které přijímají vedoucí představitelé EU, ale musí být potvrzeno hlasováním v Parlamentu.

„Mohu potvrdit, že na 19. února je naplánována schůzka předsednictva strany,“ sdělil mluvčí CDU, ale odmítl se k tomu blíže vyjádřit. Mluvčího von der Leyenové se nepodařilo zastihnout.

Předseda CDU Friedrich Merz již loni uvedl, že chce, aby se von der Leyenová ucházela o druhý mandát předsedkyně Komise.