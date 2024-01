Vlastníte lesní pozemek a chcete za své dřevo dostat nejlepší cenu?

Tyto a mnoho dalších otázek musí každý vlastník lesního pozemku dříve nebo později řešit a často chybějící odpovědi na tyto otázky brání majitelům získat maximum z hodnoty jejich majetku.

Pro majitele lesů, kteří nemají dostatek zkušeností, může být stanovení optimálního okamžiku pro těžbu a výběr stromů, které jsou vhodné pro prodej, náročným úkolem. Navíc, najít seriózního kupce, který bude nabízet v daném čase nejlepší cenu za dřevo, může být obtížné, zejména pokud vlastník lesa nemá přístup k dostatečným informacím nebo kontaktům v odvětví. To může způsobit, že majitel prodá své dřevo, aniž by dostal nejlepší nabídku.

Další výzvou může být samotný proces těžby a zpracování dřeva. Bez zkušeností v tomto odvětví mohou majitelé lesů riskovat škody na lesním majetku nebo nedostatečné zhodnocení jejich dřeva.

Naštěstí existuje řešení. S platformou Forestrade.cz mají majitelé lesů možnost získat podporu a prostředky, které potřebují k úspěšnému a výdělečnému prodeji svého dřeva. Tato inovativní platforma jim pomáhá najít odpovědi na otázky, usnadňuje proces prodeje a umožňuje dosáhnout v daném čase nejlepších cen za dřevo. Tak majitelé lesů mohou skutečně získat maximum z hodnoty svého majetku bez stresu a komplikací spojené s tradičním prodejem dřeva.

Co je Forestrade.cz

Forestrade.cz je inovativní online aukční platforma, která byla vytvořena s jediným cílem: propojit majitele lesů s potenciálními kupci dřeva a zjednodušit celý proces prodeje. Tato platforma byla navržena tak, aby byla přístupná pro každého bez ohledu na úroveň znalostí v oblasti lesnictví. Můžete si představit Forestrade.cz jako most mezi vámi a těmi, kteří chtějí koupit dřevo z vašeho lesa.

Jak to funguje

Prodej dřeva na Forestrade.cz je jednoduchý a přístupný i pro ty, kteří nemají zkušenosti v oblasti lesnictví. Vlastník lesního pozemku, který má zájem nabídnout dřevo k prodeji na aukčním portálu forestrade.cz, uzavírá s provozovatelem aukčního portálu Forestrade smlouvu o poskytnutí příležitosti, díky které získá podporu týmu Forestrade, který ho celým procesem aukčního prodeje provede. Vlastník lesa dostává osobní podporu od odborníků, kteří mu pomohou posoudit vhodnost dřeva pro umístění do aukce a společně s vlastníkem lesa zpracují veškerou potřebnou dokumentaci a informace o nabízeném dřevu. Tyto informace jsou zásadní pro potenciální kupce a jejich odborná příprava je klíčovým faktorem k dosažení co nejlepší ceny. Co je na tomto procesu skvělé, je to, že nemusíte být odborníkem na lesnictví. Každý majitel lesa, bez ohledu na úroveň znalostí, může tento systém využít s podporou odborníků, kteří jsou připraveni pomoci s každým krokem cesty.

Výhody pro prodejce

Proč by vlastník lesa měl využít Forestrade.cz? Jedním z klíčových důvodů je to, že pro prodávající je veškerá služba a prodej v případě úspěšného prodeje na této platformě zdarma. Veškeré náklady spojené s dokončeným prodejem hradí kupující, což znamená, že majitelé lesů mohou dosáhnout výhodného prodeje bez jakýchkoliv poplatků. To je další výhoda, která zvyšuje atraktivitu této inovativní platformy a dává majitelům lesů možnost dosáhnout co nejlepší ceny za své dřevo bez finančních zátěží.

Proč dále zvážit Forestrade.cz jako platformu pro prodej dřeva? Zde je několik dalších klíčových výhod:

Rychlý prodej: Tradiční prodej dřeva může trvat měsíce, dokonce i roky a často vyžaduje náročná jednání s potenciálními kupci. S Forestrade.cz můžete prodat své dřevo rychleji a snadněji.

Lepší ceny: Díky aukčnímu systému můžete dosáhnout lepší ceny za své dřevo, protože různí zájemci budou soutěžit o vaše nabídky.

Snadná správa: Celý proces přípravy prodeje i samotné aukce lze snadno sledovat přímo na aukčním portálu.

Široká nabídka: na aukčním portálu forestrade.cz je možno nabídnout jak dříví na stojato (stojící dříví) - tedy les připravený k těžbě; tak vyrobené dříví, které je připraveno na odvozním místě, nebo i těžební zbytky, které mají pro řadu výrobců a zpracovatelů dřeva důležité uplatnění.

Širší okruh kupců: Díky platformě můžete oslovit větší počet potenciálních kupců než při tradičním prodeji, což znamená více příležitostí pro výhodné obchody.

Transparentnost: Aukční portál forestrade.cz si zakládá na transparentnosti jak ve vztahu k prodejcům, tak i kupujícím. Proto je možné prohlédnout si kompletní historii prodejů i učiněných nabídek.

Příklad úspěchu

Pan Mackovík, soukromý vlastník lesního pozemku, sdílí svou zkušenost s Forestrade.cz: ‚Když jsem poprvé přemýšlel o prodeji dřeva z mého lesa, byl jsem plný otázek. Jak najdu kupce? Jak zajistím, abych dostal férovou cenu? A hlavně, jak to udělám bez komplikací? Forestrade.cz bylo pro mě zjištěním, které mi změnilo pohled na celý proces. Registrace na platformě byla rychlá a jednoduchá a co je důležité, odborníci mi nejen pomohli získat co nejlepší nabídky za mé dřevo, ale také mě ujistili, že budu mít kontrolu nad celým procesem prodeje. Díky Forestrade.cz jsem dosáhl vyšší ceny za své dřevo, než jsem kdy doufal, a zároveň jsem se vyhnul složitým postupům tradičního prodeje. Toto je řešení, které doporučuji každému majiteli lesa.‘

Městské lesy Vsetín jsou jednou z mnoha obcí, které také využívají aukční portál forestrade.cz k prodeji dřeva ve vlastnictví obce. ‚Pro nás jako zástupce obce je klíčová především transparentní a efektivní správa obecního majetku a budování dlouhodobých vztahů s kupujícími. Chceme nejen dosahovat férových cen za naše dřevo, ale také budovat partnerství, která přesahují jednotlivé transakce. S Forestrade.cz jsme našli spolehlivý nástroj, který nám umožňuje dosahovat našich cílů. Na této platformě můžeme budovat udržitelné a dlouhodobé obchodní vztahy s kupci, kteří jsou ochotní investovat do našeho dřeva. To nám umožňuje nejen dosahovat lepších cen, ale také efektivně spravovat obecní majetek a rozvíjet náš lesnický program pro budoucnost. S Forestrade.cz jsme našli partnera, který nám pomáhá dosahovat našich cílů v oblasti lesnictví a správy obecního majetku.‘

Aukční portál forestrade.cz kromě online aukcí uskutečňuje i prezenční aukce. Jedna taková se konala 14. 12. 2023 v Aši, kde proběhla veřejná soutěž Prodej stojících stromů a dříví o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy VOS 169 Aš. V nabídce bylo 8 prodejních jednotek Ašských lesů s.r.o. a 3 prodejní jednotky soukromé firmy o celkovém předpokládaném objemu 4813 m3 hroubí b.k. Prodáno bylo 8 jehličnatých prodejních jednotek. U prodejních jednotek s mýtní úmyslnou těžbou bylo dosaženo i prodejních cen přesahujících 2000 Kč bez DPH / m3 hroubí b. k. Smrkové probírky byly vysoutěženy za ceny 1496 a 1676 Kč bez DPH / m3 výřezů dle DP.

Veškeré informace o připravovaných nebo probíhajících online aukcích jsou spolu s historií aukcí zveřejněny na webu forestrade.cz.

Forestrade.cz je revoluční nástroj, který umožňuje majitelům lesů, bez ohledu na úroveň jejich odbornosti v oboru lesnictví, prodat dřevo z jejich lesů efektivněji a za výhodnějších podmínek. Je to jednoduchý, přístupný a rychlý způsob, jak dosáhnout lepší ceny za vaše dřevo a usnadnit celý proces prodeje. Pokud vás tato platforma zaujala, neváhejte navštívit [Forestrade.cz] pro více informací a registraci.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo potřebujete další informace, tým Forestrade.cz je zde, aby vám pomohl uspět při prodeji dřeva z vašeho lesa. Dny složitých a komplikovaných prodejů dřeva jsou minulostí a Forestrade.cz je tady, aby to dokázal.