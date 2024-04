Víte, jak spoří úspěšní Češi? Odpověď vás překvapí

Díky současným vyšším úrokovým sazbám se spořicí produkty opět staly atraktivní alternativou, která zaručuje bezrizikový výnos. Příkladem je spoření bez limitů, kde má průměrný střadatel více než milion korun.

Milion korun?

Ano, je to tak. Svědčí to o tom, že bohatí čeští střadatelé objevili tento spořicí účet od zahraniční VÚB banky a aktivně ho ve velké míře využívají. VÚB je druhou největší bankou na Slovensku s řadou mezinárodních ocenění a je součástí jedné z největších evropských finančních skupin Intesa Sanpaolo. V České republice není nováčkem, v oblasti firemního bankovnictví zde působí již více než 30 let. A právě vysoké úrokové sazby ČNB ji přesvědčily, aby v roce 2022 přinesla na český trh inovativní online řešení s názvem Spoření bez limitů, se kterým v konkurenčním prostředí tuzemských spořicích produktů boduje na českém trhu.

Čím je Spoření bez limitů tak výjimečné?

Spoření bez limitů v sobě spojuje všechny výhody nové generace online produktů. Nabízí atraktivní úrokovou sazbu 5,8 % p.a. a na rozdíl od konkurenčních produktů se vám úroky připisují každý den. A to nejen ze samotného vkladu, ale i z úroků z něj získaných, což je tzv. kapitalizace úroků a reálný výnos je díky tomu vyšší než 5,8 % p.a., pokud své úspory delší dobu nevybíráte. Své úspory tedy můžete posílat jednorázově nebo opakovaně, navíc kdykoli budete své peníze potřebovat, můžete se k nim dostat bez jakýchkoli sankcí a poplatků. Díky denní úrokové sazbě nepřijdete ani o den úročení, pokud si peníze ze Spoření bez limitů vyberete, jako je tomu u termínovaných vkladů.

V čem je tedy háček?

Háčky se u Spoření bez limitů hledají velmi těžko.

žádné poplatky

žádné omezení výše úroků

žádné podmínky pro aktivaci dalšího produktu

Jediné, co potřebujete ke zřízení Spoření bez limitů, je účet na vaše jméno a příjmení v jakékoli české bance nebo v pobočce zahraniční banky se sídlem v České republice.

Snad jediným háčkem je, že se jedná o zahraniční banku, což přináší jeden administrativní vopruz. Potvrzení o daňovém domicilu potřebujete, abyste se vyhnuli dvojímu zdanění připsaných úrokových příjmů. To získáte na základě žádosti, kterou podáte na finančním úřadě České republiky u místně příslušného správce daně. Lze jej předložit kdykoli v průběhu roku, není tedy podmínkou pro založení Spoření bez limitů. Podrobné informace, vzor žádosti a návod najdete na našich webových stránkách.