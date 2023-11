Vánoční tipy na dárky pro motoristy a fanoušky

BEZPEČNOST | Staň se lepším řidičem

Pokud hledáte dárek, který bude pro obdarovaného zážitkem a ještě díky němu bude řídit bezpečněji, tak pro vás máme univerzální poukaz na některý z Kurzů bezpečné jízdy neboli školu smyku. Na největším polygonu v České republice si tak pod dohledem profesionálních instruktorů bude moct vyzkoušet a naučit se řešit nejčastější krizové situace, které nás mohou potkat za volantem. V nabídce je vedle základního i řada specializovaných kurzů, jako jsou: Kurz bezpečné jízdy pro pokročilé, Kurz pro řidiče FOR FUN, FOR TEEN nebo FOR LADIES. Výhodou univerzálního poukazu je, že obdarovaný si vybere sám kurz i termín, který mu bude nejvíce vyhovovat.

MOTORKÁŘ | Mistrovství světa WorldSBK z první řady

Pokud máte doma nadšeného fanouška motorsportu, tak mu určitě velkou radost udělá vstupenka na jeden ze dvou nejprestižnějších podniků sezony. Pro motorkáře jde o VIP vstupenky na největší událost motorsportu v ČR, kterou je mistrovství světa superbiků WorldSBK na Autodromu Most (19–21/07/24). Strhující show, kterou loni na místě sledovalo 54 tisíc fanoušků, má neuvěřitelnou atmosféru a s VIP vstupenkami se s veškerým komfortem dostanete přímo do centra dění.

FANOUŠEK | Czech Truck Prix & NASCAR; závodní festival rychlosti

Druhý tipem jsou VIP vstupenky na tradiční Czech Truck Prix a NASCAR show (30/08–1/09/24), kde se během jediného víkendu na dráze mosteckého Autodromu vystřídají burácející tahače mistrovství Evropy a neméně podobně ohromující NASCARy. Nejbláznivější závodní víkend sezony, který je plný drsných soubojů na trati a ryzího motorsportu se stane nezapomenutelným zážitkem pro každého milovníka automobilových závodů.

ADRENALIN | Na okruh se závodním speciálem

Pro všechny nadšené řidiče je pak určený poukaz na jízdu na okruhu se závodním speciálem. Na mosteckém autodromu bude obdarovaný moct na vlastní kůži zažít ostrou jízdu za volantem závodního vozu vyladěného přímo na okruh. Neméně vzrušující variantou, kterou dárkový poukaz nabízí, je svezení na místě spolujezdce s profesionálním pilotem za volantem.

Všechny tyto zmíněné tipy na dárky jsou součástí vánoční nabídky Autodromu Most, který si pro své fanoušky na období adventu přichystal speciální slevy. Dárek tak nedostává tedy jen obdarovaný, ale formou slevy i kupující. Při včasném nákupu můžete ušetřit až 20 %. Musíte být, ale dostatečně rychlí. Sleva se totiž s blížícími se Vánocemi každý týden snižuje. Aktuální výši slevy najdete na webu Autodromu Most, kde kromě speciálních vánočních balíčků můžete vybírat také z tradiční nabídky e-shopu. Najdete zde tak široký výběr dárků od poukazů na motokurzy, jízdu na okruhu přes tematický merchandising až třeba po luxusní hodinky z limitované série Minor Superbike od české hodinářské manufaktury ROBOT.