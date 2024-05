V Eurosoftware se člověk ráno do práce těší

Eurosoftwarepatří mezi přední IT společnosti v Plzeňském kraji. Zabývá se vývojem aplikací pro mezinárodní obchodní řetězce po celém světě a výzkumem nových technologií, které následně využívá k vývoji inovativních IT řešení pro své zákazníky, mezi nimiž je například LIDL, Hornbach, Adidas, C&A a další.

„Jednoduše řečeno naše programy a aplikace monitorují pohyb zboží v obchodech od skladu po regály. Zákazníci mohou pomocí našeho softwaru vzdáleně a z jednoho místa spravovat všechny pokladny – ve všech pobočkách a ve všech státech, kde daná společnost má své obchody,“ vysvětluje Pavel Čermák, programátor analytik.

„V rámci našich řešení nabízíme také self-scanning a self-checkout, tedy systémy, které koncovým zákazníkům umožňují nakoupit pohodlně, bez nutnosti stát v dlouhých frontách,“ dodává Michaela Benešová, která ve firmě zodpovídá za public affairs.

Na nedávné konferenci Technica Futura, kterou jste pořádali společně s městem Plzní, jste měli přednášku Povídejte si s daty. Ta představovala jednu z vašich aplikací postavených na umělé inteligenci, neboli AI. Jaký ohlas vzbudila?

Pavel Čermák: Myslím, že jsme zaujali, protože jsme se podívali na využití umělé inteligence z trochu jiné stránky, než je obvyklé. Naše prototypová aplikace využívá AI pro získání odpovědí z databáze pomocí přirozeného jazyka. Dokáže dát odpovědi na poměrně složité dotazy typu, v jakou denní dobu nakupují více ženy a kdy muži, jaké produkty se nejvíce prodávají a podobně. Člověk, který bude naši aplikaci využívat, nemusí vědět vůbec nic ani o struktuře dat, ani o programování. Prostě se jen zeptá na cokoli, co lze z dané databáze vyčíst – a systém odpoví.

IT obory jsou obory s velkou budoucností. Jak vypadá vaše spolupráce s vysokoškoláky?

Pavel Čermák: Studenti pracující u nás ve firmě se dostanou k práci na velmi zajímavých reálných projektech, kde se naučí řešit problémy z praxe. A také zjistí, jak to v naší firmě chodí. Včetně toho, že mohou využívat všechny benefity, které máme k dispozici: jazykové kurzy, ovocné dny, sport centrum, relax zónu. Všichni zaměstnanci, stejně jako u nás zaměstnaní studenti, si tak mohou během práce oddychnout třeba tak, že si zahrají ping-pong nebo fotbálek.

Michaela Benešová: Studenti z vysokých škol, kteří u nás pracují v takzvané studentské laboratoři, si mohou pracovní dobu nastavit tak, aby mohli práci dobře sladit se studiem. Respektujeme samozřejmě jejich zkouškové období a povinnosti týkající se zpracování semestrální či absolventské práce.

Spolupracujete i se středními školami?

Michaela Benešová: Už mnoho let se zaměřujeme na studenty středních škol z celého Plzeňského kraje. Jsme partnerem Gymnázia a Střední odborné školy v Rokycanech a pro jejich studenty připravujeme projektové dny. To znamená, že přijdou k nám do firmy a mohou si vyzkoušet a prohlédnout, co tu děláme. Máme tu například prototyp prodejny GKGO, což je bezkontaktní obchůdek, kde může spotřebitel velmi rychle nakoupit, aniž by musel skenovat kódy zboží a platit na pokladně. Nebo pro středoškoláky spolupořádáme hackathony. Kromě toho máme dronový klub, který navštěvují technicky zaměření studenti z různých plzeňských středních škol. Jsme také hlavním partnerem plzeňského týmu Hydra Racing Pilsen. Aktuálně nám dělají velkou radost, protože již dvakrát za sebou zvítězili v celorepublikové soutěži RC autíček s pohonem na vodík. Tito studenti musejí prokazovat velmi širokou škálu dovedností, od programování, práce mechanika a pilota, až po schopnost práce pod časovým tlakem a hlavně týmovost.

Co by měl student umět, aby u vás našel dveře dokořán?

Michaela Benešová: Jsme dceřinou společností německé firmy GK Software SE, která má od minulého roku nového strategického partnera, známou společnost Fujitsu. Důležitá je tedy vždy, kromě technických kompetencí, dobrá znalost angličtiny, výhodou je i němčina.

V dnešní době je pro řadu lidí důležitá i širší reputace firmy. Tedy nejen to, kolik si vydělá a jaké bude mít benefity, ale třeba i společenská odpovědnost firmy. Čím vším se může Eurosoftware pochlubit?

Michaela Benešová: Podporujeme nejrůznější kulturní projekty v plzeňském regionu. Jsme dlouhodobým partnerem filmového festivalu Finále Plzeň, soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, podporujeme sport pro děti i dospělé a nezapomínáme ani na hendikepované sportovce. Zaměstnanci se každý rok skládají na nějaký charitativní projekt; letos si vybrali Centrum Hájek. Vůbec máme rádi výzvy všeho druhu, jako je třeba Do práce na kole. Zapojujeme se do nejrůznějších akcí, které nám dávají smysl.

Dokončete, prosím, větu: Eurosoftware je skvělý, protože…

Pavel Čermák: ...protože nabízí příjemné pracovní prostředí a zaměstnává spoustu skvělých lidí. Navíc v našem týmu řešíme zajímavé inovativní úkoly, takže se každé ráno těším do práce.