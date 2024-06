Kabát hvězdou VysočinaFestu

Jubilejní ročník VysočinaFestu slibuje opravdu nabitý program. Jako hlavní hvězda se představí legendární skupina Kabát, která letos slaví výročí 35 let! Je to taková naše stálice hudebního nebe a my jsme rádi, že je můžeme hostit a oslavit společně výročí. Tenhle svátek hudby potrvá tři dny a Kabát to završí v sobotu, kdy bude i speciálně přestavěná stage. Kromě Kabátu se můžete těšit na široký výběr dalších populárních kapel a umělců, včetně skupin Wanastowi Vjecy, Divokej Bill a Tři sestry. Každý ročník VysočinaFestu se snaží přinést něco nového a tento rok je v tomto ohledu opravdu výjimečný. Připravte se na festival plný hudby, který oslavuje deset let tradice a kvality.

Další info na www.vysocinafest.cz nebo na sociálních sítích.

Vstupenky v předprodeji koupíte v síti NFCtron.