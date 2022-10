V čem nám pomůže lékárna u našich domácích mazlíčků?

Péče o domácí mazlíčky v lékárnách

Že se lékárník stará o přípravu a vydávání léčivých přípravků, je známé. Víme i to, že se stará o vydávání zdravotnických prostředků, kosmetiky a doplňků stravy. Co ale mnozí z nás nevědí, nebo vědí, ale s čím do lékárny nechodí, je to, že mnohé lékárny nabízejí také veterinární přípravky pro pomoc našim mazlíčkům. Sortiment veterinárních přípravků v lékárně může být široký, omezený, ale vždy individuální, a proto je potřeba komunikovat s vašim lékárníkem. Běžně jsou dnes v lékárnách k dostání přípravky na odčervení, odblešení, ale i na péči o uši, oči, srst a další.

Mezi přípravky, které ničí nepřátelské patogeny v těle tím, že rozkládají enzymy choroboplodných bakterií, virů, kvasinek a plísní, patří veterinární řada TraumaPet® Ag, která obsahuje originální látku Nanocomplex® s nanočásticemi stříbra. Produkty této řady se zaměřují na péči o oči, uši, poraněnou kůži, srst, zuby a dutinu ústní.

Problémy s očima?

K pravidelné péči o domácí zvíře patří kontrola a správná hygiena očí, které jsou neustále vystavovány působení zevního prostředí, jako je vítr, slunce, prach a nečistoty. Zdraví oka ohrožují často i infekční původci (viry, bakterie, houby aj.). I oči zvířat mohou trpět nedostatkem slzného filmu (syndromem suchého oka). Nejčastějším důvodem, který se pojí ke zdraví očí a zraku, jsou ale záněty spojivek (konjunktivitida). Ty mohou mít infekční nebo neinfekční původ.

U zánětlivých onemocnění oči našich mazlíčků není vhodné bez indikace a veterinárního dozoru používat lidské masti a kapky, které mohou obsahovat antibiotika nebo kortikoidy. Oko je velmi citlivý orgán. Proto se vyplatí používat kvalitní VETERINÁRNÍ OČNÍ KAPKY.

TraumaPet® ophtal Ag jsou oční kapky které zvlhčují a čistí podrážděné oko a vnitřní stranu víčka. Koloidní stříbro v kompozici NanoComplex® je rozptýlené v Ringerově roztoku, který je podobný složení slz. Tato kombinace poskytuje antibakteriální a protizánětlivý účinek, čistí a jemně hydratuje.

Aplikace očních kapek

Problémy s ušima?

Ať chováte psa nebo kočku u domu, nebo s vámi sdílí domácnost, číhá na mazlíčky mnoho nástrah, které ohrožují jejich zdraví včetně smyslových orgánů. Kontrola a správná hygiena uší by měla být pro chovatele samozřejmostí. Ovšem pozor, čisté a zdravé ucho zbytečně nečistěte, mohli byste zvukovod mechanicky podráždit! Na druhou stranu, i zanedbaná péče o uši může mít pro zvíře nepříjemné následky. Případný neléčený zánět (otitida) by mohl vést ke chronickým změnám ve zvukovodu s rizikem úplného ohluchnutí. Prvním příznakem, že s ušima kočky nebo psa není něco v pořádku, je potřepávání hlavou, drbání packou na vnějším zvukovodu nebo tření hlavy o podložku. Ušní boltce mají různé tvary a držení podle plemena. Nejlepší sluch mají boltce velké a vztyčené, záněty a kvasinkové infekce pak převážně hrozí mazlíčkům s převislýma ušima. Chlupatější plemena (nebo s chloupky v uších) trpí například na časté zapaření, v důsledku čehož dochází k pomnožení kvasinek a bakterií. Také vytrhávání ušních chloupků může způsobit poranění a následnou infekci. Příčin, které vedou k onemocnění zevního zvukovodu, je ale celá řada: cizí těleso, svrab, roztoči, prachové části aj. Zánět vnějšího zvukovodu (otitis externa) může být ale i samostatným problémem.

Zapomeňte na tyčinky

I když je díky anatomii ušní bubínek koček i psů dostatečně chráněn, nepoužívejte vatové tyčinky k čištění hlubších míst, mohli byste nečistoty zasunout dál. Ušní maz, který je přirozenou ochranou, by překážku obalil a zvukovod zneprůchodnil. Navíc by se místním podrážděním mohl rozvinout zánět. Na hlubší místa uší používejte pouze a jen výplachy a VETERINÁRNÍ UŠNÍ KAPKY.

TraumaPet® Oto Ag (ušní kapky) je veterinární přípravek obsahující koloidní stříbro v kompozici NanoComplex®, který napomáhá čištění vnějšího zvukovodu rozpouštěním a uvolňováním ušního mazu. Podporuje hojení zánětlivých onemocnění vnějšího zvukovodu bakteriálního a kvasinkového původu. U zánětů smíšeného nebo nebakteriálního původu je účinek přípravku omezen.

Aplikace ušních kapek

Problémy se srstí a parazity?

Důležitým aspektem v preventivní péči o kůži je udržování a péče o srst. Základem této péče je správná výživa. Kvalitní strava je primárním stavebním kamenem pro zdravou pokožku a srst. Je proto důležité věnovat pozornost správnému složení a obsahu stravy, která má mít vyvážený poměr tuků, minerálních látek (vápníku, fosforu) a dalších živin.

Důležité je také pravidelné kartáčování srsti, které pomáhá distribuovat přirozené kožní oleje po celé její délce a udržuje ji pěknou, lesklou a bez chomáčků.

Co ale dělat v případě, že chodíme s pejskem do přírody a hrozí mu napadení blechami, klíšťaty a ostatními parazity? Existuje něco, co skloubí standardní péči o srst s ochranou před vnějšími parazity? Něco, co nemusí mít „náš domácí miláček“ neustále kolem krku, nebo něco, co mu musíme kápnout za krk, když mu to minule způsobilo alergickou reakci? Zkuste produkt obsahující koloidní stříbro.

Speciálně vyvinutý ochranný spray TraumaPet® protect spray Ag 200 ml je veterinární přípravek obsahující koloidní stříbro v kompozici NanoComplex®. Používá se pro pravidelnou péči o srst a kůži psů a koček. Koloidní částice Ag v kompozici NanoComplex® mohou napomoci při hojení drobných ran po kousnutí parazity a vytvářejí bariéru proti sekundární vnější nákaze těchto drobných ran. Dlouholeté výzkumy a konkrétní aplikace prokázaly účinky stříbra vůči mikroorganismům, houbám a plísním. TraumaPet® protect spray Ag současně obsahuje esenciální silice z tymiánu a geraniol, které svými vlastnostmi napomáhají snížit riziko opětovného napadení parazity.

Tyto složky vhodně doplňuje arganový olej, který obsahuje beta-karoten, esenciální mastné kyseliny a vitamíny A i E, proto je vhodným doplňkem pro zlepšení stavu srsti. TraumaPet® protect spray Ag hydratuje, zvláčňuje a nemastí.

Jak vidíte, i v lékárně se dají sehnat veterinární přípravky, které pomohou vašim milovaným „parťákům“ s nejčastějšími problémy, se kterými se můžete setkat, a to problémy s očima, ušima a srstí společně s ochranou před parazity.

Žádejte ve své lékárně!