Tisíc tváří Amazonie najdete v Pavilonu Anthropos v Brně

Tisíc tváří Amazonie

Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno

17. 5. 2024 – 4. 1. 2026

Výstava představuje kulturní a přírodní rozmanitost oblasti Velké Amazonie a přináší vhled do života původních domorodých obyvatel tohoto kulturního areálu. Inovativní a pozoruhodné je, že se jedná v první řadě o jejich vlastní sebeprezentaci, to znamená, že se příslušníci místních etnik na přípravě výstavy významnou měrou podíleli. Návštěvníci tak poznají jejich bohatou kulturu, chápání přírody, mytologii, náboženství, kosmologii a výklad světa, zvyky a rituály. Prezentaci stěžejních témat výstavy doplňuje celá řada originálních exponátů i ze soukromých sbírek. Jedná se o předměty denní potřeby, řemeslné výrobky, zbraně, rituální a obřadní artefakty, amulety, oděvy, ozdoby a různé doplňky. Výstava je obohacena fotografiemi, malbami a řemeslnými výrobky od současných domorodých umělců a řemeslníků, a to včetně video dokumentace zachycující proces výroby i popis významu artefaktů. Vyložena je rovněž symbolika vzorů, barev i materiálu, jsou zde vysvětleny vybrané mýty a příběhy z Amazonie, které jsou k dispozici v tištěném formátu, audio verzi i v podobě video animace.

Zájemci se budou moci seznámit se zástupci amazonské fauny ze sbírek Zoologického a Entomologického oddělení MZM včetně speciálního ozvučení a samostatné video prezentace. Těšit se můžeme i na živé exponáty. Dále jsou k dispozici plody rostlin, ukázky dřevin a další přírodniny. Výstava je určena pro široké spektrum návštěvníků. Děti se mohou těšit na interaktivní, hravé prvky, repliky předmětů, smyslové hry, hračky, výtvarné a řemeslné tvoření. Pro návštěvníky se zrakovým znevýhodněním jsou vedle popisků v Braillově písmu ve výstavě připraveny nejrůznější hmatové prvky, haptické předměty, mapy, model obydlí, čichové vjemy a hra v podobě pexesa. Neslyšícím návštěvníkům je k dispozici videoprůvodce v českém znakovém jazyce.

Výstava nabízí nevšední pohled na současnou Amazonii, kterou můžete zažít všemi smysly.

Výstava se koná za finanční podpory MKČR a SmB. Hlavním mediálním partnerem je ČT.

https://mzm.cz/tisic-tvari-amazonie