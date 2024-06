Barcelona: Proč si ji zamilujete a co jste možná ještě nevěděli

Barcelona, druhé největší město Španělska a zároveň hlavní město Katalánska, je synonymem umění, kultury a ohromující architektury. V tomto průvodci Barcelonou najdete nespočet tipů, inspirací a zajímavých faktů, které vás provedou na cestě za zážitky v této nejpopulárnější španělské destinaci.

Dobrodružství začíná už na letišti

Letiště Barcelona-El Prat leží 12 kilometrů jihozápadně od centra Barcelony. Má dva terminály, které jsou od sebe vzdálené přibližně 2 kilometry, a spojuje je bezplatná autobusová linka. Z letiště se do víru centra města dostanete asi za 45 minut a za 2,2 EUR metrem nebo autobusem. Rychlejší alternativou je vlak, který staví u Terminálu 2 a rychle a pohodlně vás za 20 minut a za cenu 4,60 EUR dopraví do centra. Další možností je všudypřítomné taxi.

Kdy Barcelonu navštívit?

Hlavní sezona v Barceloně trvá od března do listopadu. Město ale nikdy úplně nespí, a tak ani při cestě mimo sezonu nešlápnete vedle, odměnou vám bude menší počet turistů. Červenec a srpen jsou vrcholem turistické sezony, kdy je zde nejvíce lidí a také může být opravdu horko.

Něco málo z historie

Barcelona je zaškatulkována jako Gaudího říše divů či Gaudího výtvor, ale první stránky příběhu tohoto pulzujícího města sahají mnohem hlouběji do minulosti, kdy Gaudí ještě nebyl ani narozen.

Říká se, že Barcelona je ještě starší než Řím. I když přesné datum nejstarších osídlení zůstává nejisté, archeologické nálezy naznačují existenci ruin již z doby před 5 000 lety před naším letopočtem. Díky své ideální poloze u Středozemního moře byla Barcelona lákavým místem pro osadníky již po tisíciletí.

Předchůdcem Barcelony bylo malé městečko Barcino, které na konci 1. století před naším letopočtem kolonizoval římský císař Augustus. Tato kolonie, obklopená obrannou zdí, měla několik tisíc obyvatel a její zbytky jsou dodnes viditelné ve staré části města.

Jedinečná architektura

V Barceloně, městě s rozlohou 101 km², se nachází 9 památek UNESCO. Pro srovnání, v celých Spojených státech amerických jich na rozloze 9,8 milionů km² najdete pouze 25. Kdyby Barcelona tehdy neodmítla návrh od Gustava Eiffela na postavení věže, která dnes stojí v Paříži, mohla by si možná připsat ještě o jednu UNESCO památku navíc a také by dnes vypadala trochu jinak, ale to už je jiný příběh.

V Barceloně to byl architekt Antoni Gaudí, který vytvořil městu tvář, jež nikdy nepřestane fascinovat. Mezi jeho zrealizované bujaré výplody fantazie patří například Park Güell, známý pro své surreální architektonické prvky a nádherné výhledy na město, nebo také Casa Milà či Casa Batlló, opravdu jedinečné a také jedny z nejpodivnějších staveb světa, na kterých jen těžko najdete rovnou linii. Tato ojedinělá záliba v křivkách a nerovnostech vycházela z architektova respektu a obdivu k přírodě a přírodním zákonům, z nichž s oblibou čerpal inspiraci. A jak dobře víte, příroda se na geometrii zase tak moc neptá. Kvůli tragické srážce s tramvají Gaudí bohužel nestihl dotáhnout všechny své projekty do konce a Barceloně zanechal nedokončenou Sagradu Famíliu, jeho největší dílo, které ani dnes, po 142 letech není dokončené. Staví se pro porovnání asi už 3× déle, než co trvala výstavba Velké pyramidy v Gíze, římského Kolosea a indického Tádž Mahalu dohromady. I když stále nedokončená, nesmírně půvabná Sagrada Família zkrátka k Barceloně patří.

Okolí La Rambla

Kolumbův pomník připomíná moment, kdy Evropa objevila „Nový svět“. Své stopy zde totiž zanechal i tento světoznámý dobrodruh-mořeplavec. Právě Barcelona byla místem, kde Kolumbus po své první výpravě do Ameriky vstoupil na španělskou pevninu. Tuto 60 metrů vysokou sochu najdete na konci třídy na La Rambla, nejslavnější španělské ulice, táhnoucí se něco málo přes kilometr od přístavu až po Plaça de Catalunya. Ulice je plná kaváren, barů, restaurací, obchodů se suvenýry a všemožnými lákadly především pro turisty. V ulici také narazíte na vchod do tržiště La Boqueria, vířícího všemi barvami, úžasnými vůněmi a nepoznanými chutěmi. Je to zkrátka slast pro všechny vaše smysly. Kupte si ovocné smoothie, čerstvou zeleninu, ryby, olivy, víno či jiné španělské pochoutky nebo si přímo tam vychutnejte lahodné tapas se sklenicí vychlazeného piva a nechte se unášet pohledem na pestrost barev, chutí a živého ruchu tržiště. Ulice La Rambla protíná dvě čtvrti Starého města. Jednou z nich je asi nejromantičtější čtvrť starého města Bari Gòtic, se spoustou úzkých uliček a malých náměstíček, kde můžete se sklenkou vína relaxovat a pozorovat neustále se proměňující okolí. Druhou čtvrtí, kterou La Rambla protíná, je bohémská čtvrť El Raval, která je proslulá nočním životem a útulnými bary, které zůstávají otevřené až do brzkých ranních hodin. Kromě jiného je čtvrť známá pouliční prostitucí, která je ve Španělsku legální.

Fontána Montjüic, parky a lahodné tapas

Dalším místem, které si při cestě do Barcelony zaslouží vaši pozornost, je fontána Montjüic. Každý večer předvádí působivou vodní show – ladný tanec s rytmickou hudbou a světelnými efekty. Je to nádherné divadlo, při kterém si můžete vychutnat harmonii barev a hudby za doprovodu uklidňujícího zvuku kapek vody dopadajících na hladinu. Fontána je obklopena krásnými parky, ze kterých je opravdu úžasný výhled na město. Určitě uděláte dobře, pokud se vydáte na průzkum okolí a projdete se skrz parky až do uličky Carrer de Blai, která je lemovaná úžasnými tapas bary. Tato sympatická, trochu poklidnější, ale rozhodně velmi okouzlující čtvrť nabízí skvělou příležitost k relaxaci a vychutnání si lahodných tapas v příjemném prostředí.

Camp Nou

Co by to bylo za výlet do Barcelony bez návštěvy největšího fotbalového stadionu v Evropě? Camp Nou, mimo jiné domov jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů na světě, FC Barcelona, je nyní v rekonstrukci. Brzy by se měl otevřít alespoň s omezenou kapacitou, která bude po celkovém dokončení disponovat až 105 000 místy k sezení.

Stanice metra, které nahánějí hrůzu

Pod rušnými ulicemi Barcelony se skrývá 12 opuštěných a strašidelných stanic metra, které čekají na vaši návštěvu. Zvláště pokud hledáte trochu nevšednější zážitek a toužíte po kapce adrenalinu.

Pláže

Jeden z mnoha důvodů, proč je Barcelonu snadné milovat, je fakt, že přes všechny výhody města, od báječných barů až po obdivuhodné památky, na vás čeká i to vysněné a občas tolik potřebné válení se na pláži. To jde mimo jiné skvěle dohromady s asi 300 slunečními dny v roce, kterými se Barcelona pyšní. Za to patří velký dík především Olympijským hrám, které v Barceloně proběhly v roce 1992. Situace s plážemi tu bývala poněkud jiná. Díky své historii a poloze přístavního města prošla Barcelona v minulosti průmyslovým rozvojem s mnoha továrnami na pobřeží. Když se město rozhodlo hostit olympijské hry, čistota a estetika mořského pobřeží se staly prioritou. Některé pláže byly dokonce vytvořeny uměle dovezeným pískem z Egypta. Vy tak dnes můžete navštívit například ikonickou pláž Barceloneta nebo si vychutnat plavání v moři s výhledem na barcelonské pobřeží, které se vám odkryje na více než kilometrové pláži Sant Sebastià.

Barcelona je zkrátka perlou Španělska, kterou by měl každý alespoň jednou za život spatřit na vlastní oči. Ono potom ale člověku dojde, že ani jednou to nestačí. Jak řekl spisovatel James A. Michener: „Cestovat po Španělsku, a nakonec dojet do Barcelony je jako vypít slušné červené víno a zakončit lahví šampaňského.“

