Největší dodavatel automobilových zámků na světě. To je firma Kiekert

Prvenství, kterých v současnosti přeloučský Kiekert dosahuje, je hned několik. Se svou výrobní kapacitou dosahující až 200 000 zamykacích jednotek denně je tento závod největším výrobcem automobilových zámků na světě. A nejen to. Současně je také nejvýznamnějším výrobním pilířem koncernu Kiekert, který zajišťuje více než polovinu veškeré jeho globální produkce.

Na výrobní ploše o rozloze pěti fotbalových hřišť zde běží 24 hodin pět dní v týdnu 82 výrobních linek, které produkují přes 7000 variant zámků. Významné je také logistické centrum, kterým denně projde na 10 milionů komponentů.

Od luxusních sporťáků až po elektromobily

A čím se vlastně Kiekert zabývá? To přibližuje Karl Lambertz, generální ředitel Kiekert Czech Republic. „Našimi hlavními produkty jsou inteligentní bezpečnostní zamykací systémy, které dodáváme do celého automobilového segmentu od těžkých nákladních vozidel až po luxusní vozy. Naše produktové portfolio zahrnuje i pohonné jednotky posuvných dveří s integrovanou elektronikou či aplikace na elektrické otevírání a jemné dovírání zámků. Dlouhodobě také předvídáme rostoucí trend na trhu s vozidly poháněnými novými druhy energií a aktivně pro ně vyvíjíme bezpečné dobíjecí systémy i další aplikace. Zhruba 90 % produkce přeloučského závodu míří na evropské trhy, mezi naše zákazníky však patří téměř všechny světové automobilky. Vyrábíme zámky jak pro sportovní vozidla, jejichž produkce je několik kusů ročně, tak pro statisícové série vozů, které každý den potkáváme na silnicích. Jsme hrdí na to, že zámek značky Kiekert má ve svém voze zabudována čtvrtina všech automobilů jezdících po naší planetě,“ říká Lambertz.

přeloučský závod firmy Kiekert | foto: Kiekert

Špičkové centrum vývoje

V minulém tisíciletí byl český závod hlavně výrobní, ale to už dávno neplatí. Kromě rozsáhlých výrobních hal se dnes v Přelouči nachází také oddělení kvality, nákupu, testingu, logistiky, ale hlavně výzkumu a vývoje. A například v konstrukci kufrových zámků patří zdejší designéři ke světové špičce. Není proto divu, že z Přelouče je také řízeno několik globálních vývojových týmů.

vývojové centrum nové generace zamykacích systémů | foto: Kiekert

Společnost Kiekert, která byla založena již v roce 1857, má na svém kontě více než dva a půl tisíce patentů týkajících se zamykacích systémů, což je dvakrát více než její nejbližší konkurence. A byl to právě Kiekert, který světu v roce 1974, tedy před rovným půlstoletím, představil přelomový vynález. Tím bylo centrální zamykání, které posléze nastartovalo éru systémů „bezklíčového“ odemykání vozů, což je dnes již naprostý standard u všech prodávaných aut. A pozici vývojového lídra si Kiekert udržuje i v současnosti, kdy své zámky vybavuje například přitahovačem, se kterým prakticky končí tradiční bouchnutí dveří.

O budoucnost se nebojíme

Další směřování přeloučského závodu je podle generálního ředitele Karla Lambertze jasně dané. „Český závod ušel za více než tři desetiletí dlouhou a úspěšnou cestu od výroby převážně ručních západek až k navrhování inteligentních zamykacích systémů vyráběných na vysoce automatizovaných zařízeních. Jsem přesvědčený, že jeho úspěšný příběh bude pokračovat. Náš průmysl prochází pravděpodobně nejdrastičtějšími změnami za posledních sto let konstrukce a výroby automobilů. Lidé však stále potřebují do svých vozidel nastupovat a vystupovat a při jízdě zůstat v bezpečí. Kiekert proto je a nadále zůstane lídrem na trhu, o čemž svědčí také velké množství nově získaných kontraktů. Skupina Kiekert, včetně svého nejdůležitějšího závodu v Přelouči, zůstane důležitou součástí nového směřování automotive a bude pomáhat utvářet budoucnost tohoto průmyslu. Tak, jak to koneckonců děláme posledních 170 let,“ říká s úsměvem generální ředitel.

Zaměstnance si hýčkáme

Se svými šestnácti sty zaměstnanci je přeloučský Kiekert také jedním z největších zaměstnavatelů Pardubického kraje. „Jsme rádi, že naši společnost můžeme označit jako velmi stabilní, čehož je důkazem například fakt, že dvě třetiny zaměstnanců u nás pracují více než pět let,“ říká personální ředitelka Pavlína Štroffek-Šprachtová. „Spokojení a motivovaní pracovníci jsou pro nás prioritou, a proto kromě zajímavých mzdových podmínek, obsahujících například také příspěvek na dopravu, klademe důraz na množství benefitů a firemních akcí. Zmínit mohu například Dětské dny, velký letní Kiekert Fest, vlastní příměstský tábor či Vánoční dílničky. Bez zajímavosti jistě nejsou ani obědy v naší firemní kantýně za 25 korun. Navíc nabízíme jednu neobvyklou výhodu pro naše kolegy pracující ve výrobě – zaměstnanci si mohou vybrat, zda chtějí pracovat vsedě, nebo vestoje.“

V minulosti se přeloučský Kiekert z velké části opíral o agenturní pracovníky, to se ale nyní mění. „Rozhodli jsme se výrazně posílit řady našich kmenových zaměstnanců. To nám pomůže nejen ještě lépe pracovně rozvíjet jednotlivé zaměstnance, ale také celou firemní kulturu.“ Do této strategie také zapadá letošní výrazné navýšení mezd pro směnové pracovníky, které je nejvyšší v historii přeloučského Kiekertu. „Drtivé většině pracovníků v třísměnném provozu jsme od dubna navýšili mzdy o 24 %,“ dodává Štroffek-Šprachtová.