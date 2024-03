Švadlenka továrnicí: příběh eŽeny 2023 Evy Šedinové by vydal na knihu

Nyní kabelky ELEGA milují ženy v Česku i zahraničí a její odvaha a láska k řemeslu jí získaly ocenění eŽena 2023.

„Mít továrnu na kabelky“, to zní jako sen nejedné ženy. Jak se takový sen plní?

Máte pravdu, je to jako pracovat v ráji. Mít možnost vidět, co naše dámy na dílně dokážou, to jsou hotová kouzla. Jsem na ně velmi pyšná. Ale jak se takový sen plní? Celý svůj život jsem zasvětila kabelkám. Začínala jsem jako švadlena a později mistrová v národním podniku Gala. Později byl můj manžel jeden z ředitelů Třebechovické pobočky, kterou zprivatizovali, a stal se tak jedním z majitelů této firmy. Bohužel zanedlouho zemřel a já jsem stála před rozhodnutím, zda to celé jeho snažení vzdát, anebo se postavit do čela tak velké firmy bez zkušeností s vedením firmy. Riskla jsem to, protože jsem věřila, že nikdo by se o firmu a toto dědictví nepostaral tak jako já. Nechtěla jsem svěřit firmu do cizích rukou a jsem dodnes ráda, že jsem to neudělala.

Vy jste se tedy zničehonic ocitla v pozici majitelky podniku, ale zároveň jste měla doma malé děti. Jak na toto období vzpomínáte? Co pro vás bylo nejnáročnější?

Ano, v té době jsem měla dvě děti a byla na všechno sama, dnes sama nevěřím, že jsem to ustála, ale myslím, že jsem to ustála se ctí. A nejnáročnější? Bylo to rozhodnutí, co po smrti manžela udělat a jak to vše zvládnout. A také přesvědčit banky, aby i ony v mou práci věřily.

Nyní vaše pomyslné žezlo postupně předáváte vaší dceři a celá ELEGA je skutečně rodinná firma. Čím je podle vás specifické podnikání s rodinou? Jistě to není jako mít klasické zaměstnance.

Jak jsem říkala, svůj život jsem zasvětila kabelkám a představa, že bych dala firmu cizím lidem, mě děsila, proto jsem šťastná, že jsem si vychovala ve své nejstarší dceři Ditě následovnici. Nikdy jsem ji do ničeho nenutila, vlastně to přišlo samo od sebe. Když se rozhodovala, kam půjde na střední školu, tak v Třebechovicích ještě fungovala škola, kde vystudovala návrhářství kabelek. Ve firmě pracuje téměř dvacet let a cítím, že už má dost zkušeností na to, aby převzala vedení. Stále tu však pro ni budu, abych jí mohla poradit. Jsem sice už v důchodu, ale ve firmě jsem téměř denně, nedokážu sedět doma a neřešit, co se ve firmě děje.

Za těch 20 let jsme samozřejmě měli spoustu neshod, ale musím říct, že všechny z firmy beru jako rodinu. Většina zaměstnanců u nás pracuje desítky let, tam už si člověk vybuduje intenzivní vztah. Prožili jsme si spolu to dobré i zlé, takže vím, že se na celý tým mohu spolehnout.

Jaké rady byste předala ženám, které začínají podnikat nebo se k tomu teprve odhodlávají?

Nebudu jim tvrdit, že je to snadné, není. Přece jen my, matky, máme mnohem těžší výchozí bod. I když si pro děti zajistíme kvalitní hlídání, tak jakmile je dítě nemocné, nedokážeme úplně vypnout a jet v „pracovním módu“. Stejně tak, když se děti trápí ve školce, škole, stále to máme v hlavě. Naopak ale zase cítím, že do svého podnikání dáváme více svého srdce a vášeň.

Když se vrátíme zpátky ke kabelkám, to je jedna z oblastí, kde je nutné neustále sledovat trendy a poptávku na našem i zahraničním trhu. Jak se za dobu vašeho podnikání vyvíjely požadavky českých žen na kabelky?

Začínala jsem podnikat v době, kdy nabídka nebyla skoro žádná, vyráběli jsme pro zahraniční trhy jeden model v tisících kusech, a to v černé a hnědé barvě. Aktuálně je nabídka obrovská. Každá žena si může vybrat kabelku podle svých finančních možností, svých preferencí barev a tvaru. To dříve vůbec nebylo. O to těžší je teď uspět v tak obrovské konkurenci. Musíme stále dokazovat, že ano, naše kabelky jsou dražší, ale přece si nekupujeme kabelku každý měsíc (i když některé zákaznice ano), ale nechat si koupit k narozeninám nebo Vánocům kvalitní kabelku, to je přece krása. Taková kabelka vydrží roky.

Máme však vypozorováno, že se ženy při nakupování dělí na skupiny. První chce módu co nejlevnější a fashion, další naopak co nejdražší, ať křičí „já na to mám“. Pak tu je skupina „moc mi nezáleží, jakou kabelku nosím“ a pak tu jsou ženy, které chtějí kvalitní kousek, který je bude reprezentovat. To je naše cílová skupina.

Za posledních pár let se svět přesunul na sociální sítě. Jak takové tradiční řemeslo, jako je kožená výroba, ovlivňuje dnešní digitální doba?

Ano, sociální sítě jsou plné pozlátek, tam příliš kvalitu produktu nepoznáte, proto tam jsou tak úspěšné mladé firmy, které dovážejí ty nejlevnější fashion kousky. Na sociálních sítích jde o to ukázat, že máte něco nového, nebo značkového. Osobně s tím dost bojuji, takže se o naše sociální sítě stará dcera Dita. Na druhou stranu jsem ráda, že můžeme ukazovat, jak se u nás kabelky vyrábějí. Něco nového vyrobíme, dáme to na sociální sítě a okamžitě to vidí všechny zákaznice. Když jsou ženy z dálky, přes videa novou kabelku představíme, to mi přijde skvělé. Můžeme být více v kontaktu s lidmi a ukázat, že nejsme jen další překupník, ale reálný výrobce s duší. Každá doba má to své a vždy si musíme najít to pozitivní a využít to.

Vy jste získala ocenění eŽena 2023, které je udíleno podnikatelkám a inovátorkám, co pro vás toto vítězství znamená?

Ano, dcera Dita mě přihlásila. Řekla, že si zasloužím takové uznání za svou práci, že nemám sedět skromně v koutě. Já na žádné soutěžení nejsem, ale byla jsem opravdu překvapená, když jsem se dostala do finále, a nakonec byla první. Musím poděkovat všem z AMSP, byl to krásný večer, a to, že jsme dostali tak nádherné ceny od GLS a ostatních partnerů mě moc potěšilo.

No, ale co vám budu povídat, když potkám paní s naší kabelkou, tak to mi udělá stejnou radost. Kolikrát pak takové paní řeknu, že má krásnou kabelku! Když mi hrdě odpoví, že ji má od české značky ELEGA, to jsem pak zase já neuvěřitelné hrdá na naši práci. Přece jen vidět kus své práce kolem sebe je to nejkrásnější.