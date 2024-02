Stavebnictví je budoucnost

Stavebnictví a šikovné ruce zedníků, instalatérů a truhlářů jsou vidět všude okolo nás. Napadlo tě někdy, že úplně všichni, do jednoho, využíváme práci lidí, kteří se věnovali stavebnictví? Každý, kdo chodí do práce, sedí v kanceláři, laboratoři nebo dílně, kterou musel někdo projektovat a postavit.

Navíc se každý musí do své práce nějak dostat. Ať už po silnici, kolejích, nebo po chodníku. Za tím vším stojí stavařina. Když je dobrá, usnadňuje vám život. Když je skvělá, vznikají architektonické skvosty.

Stavařina je o technologiích a lidech. A hlavně o lidech. V holdingu enteria věří, že v každém, kdo se dal na tenhle skvělý obor, je potenciál, který může zúročit. Věří, že každý mladý kluk nebo holka, kteří k nim přijdou z učebního oboru se dokáže naučit, jak svoje školní znalosti a praxe přetavit v opravdovou lásku ke své práci. „My ve stavebním holdingu enteria se snažíme každému, kdo má zájem o naši práci, pomáhat. A to nejen absolventům, ale i těm, kteří teprve studují. Umíme nabídnou praxi nebo stáž, ale také poradit a najít u nás brigádu,“ říká ředitelka náboru Monika Floriánová.

V holdingu enteria se potkávají snad všechny obory, které ke stavařině patří. Pracovat tam mohou nejen zedníci nebo instalatéři. Ve firmách holdingu se uplatní i strojaři, mechanici, nástrojáři, klempíři nebo vodaři. Dělá toho totiž opravdu hodně. Portfolio zahrnuje železniční, pozemní, mostní i silniční stavby. Nebojí se ani developerských projektů nebo zpracování stavebních odpadů. „O naše zaměstnance se staráme a snažíme se jim připravit ty nejlepší možné podmínky pro práci a taky o to, aby bylo práce pořád dost. Pokud uvažuješ o tom, že si vybereš nějaký ze stavebnických oborů, dej nám vědět. Pomůžeme, poradíme a jednou třeba i nabídneme bezva práci. Takovou, kterou budeš mít rád,“ dodává Floriánová.

JAK NA TO? Krok číslo 1 Vyber si školu. Střední, nebo učiliště se stavebním oborem, která ti bude nejvíc vyhovovat. Dívej se na její zaměření, ale i umístění. Budeš chtít školu tam kde bydlíš, budeš dojíždět? Nebo budeš raději na intru? Možností je spousta. Krok číslo 2 Kontaktuj nás. Buďme ve spojení už při výběru školy, klidně i s rodiči. Můžeme ti s tím pomoct. Pomůžeme ti i v průběhu studia. Když budeš chtít, poskytneme ti stipendium, brigádu, ale i praxi. Až doděláš školu tak první práci. Když budeš chtít jít na vysokou, není problém, jakoukoliv formu spolupráce můžeme protáhnout a zůstaneme v kontaktu. Jednoduše studuj, pracuj užívej si! Všechny informace najdete na studujpracuj.cz. Kam se obrátit pro radu? 722 993 230

info@velkaparta.cz