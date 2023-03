Starostka Znojma: Zážitek, při kterém budete tajit dech

Ta je první ženou v čele Znojma a v následujícím rozhovoru se podělí o novinky ze Znojma, ale také vám prozradí něco ze svých velmi osobních postojů k politice.

TAJEMNÝ KRYT UPROSTŘED MĚSTA

Paní starostko, nebudeme čtenáře napínat. Co je oním tajemstvím, kvůli kterému by měli čtenáři tohoto rozhovoru neprodleně vyrazit do Znojma?

Všichni určitě znáte znojemské podzemí. A představte si, na co narazili techničtí pracovníci, když prohledávali nepřístupné a dosud špatně zdokumentované chodby pod Masarykovým náměstím, aby zde mohli natáhnout internetové kabely. Zapomenutý kryt civilní obrany, a to přímo uprostřed města. Zajímavé je, že v krytu zůstala i část vybavení, cedule, elektroinstalace nebo nápisy na zdech. Atmosféra doby během studené války tady přímo sála ze zdí a až tudy budete procházet, budete tajit dech. Kryt chceme veřejnosti zpřístupnit na začátku turistické sezóny.

Vy ale máte ve Znojmě nachystané ještě minimálně jedno další překvapení a je to poměrně velká rarita. Prozradíte, o co jde?

Jedná se o speciální edici pamětních mincí, které budou vyrobené z plechu střešní krytiny naší radnice. U nás ve Znojmě totiž probíhá rekonstrukce radniční věži, jejíž součástí je i výměna střešní krytiny. Řekli jsme si, že by bylo škoda krytinu jen tak odložit do sběrných surovin, protože má svou historickou i symbolickou hodnotu. V podobě mince tak může mít každý svůj kousek radniční věže pro sebe. Podotýkám, že podoba mincí vychází z perokresby, která zachycuje skutečnou minci, kterou se platilo ve Znojmě v polovině 15. století. Tyto mince se tehdy razili v domě přímo naproti radniční věži. A vy si tyto pamětní mince budete moct už brzy koupit v rámci vstupenky na prohlídku radniční věže.

CO DĚLAJÍ VE ZNOJMĚ JINAK

Tak teď se do Znojma budeme těšit doslova dvojnásob. Jelikož jste první ženou v čele Znojma, a to je už samo o sobě změna, rád bych se Vás zeptal i na trochu něco jiného, než jsou turistická lákadla. V čem Vy sama vidíte změnu ve vedení města? S čím jste šla do politiky?

Vždycky jsem byla ráda mezi lidmi a ráda pomáhám. Pozice starostky města mi to umožňuje dělat na plný úvazek. U politiků jsme si zvykli na neustálé soupeření a hádky, tak trochu bych řekla i vytahování ramen a chlubení se, kdo co dokázal, co postavil, a jako by nám z toho vypadli ti nejdůležitější, samotní lidé. A to je to, co bych do politiky chtěla vrátit.

Předně, město je živý organismus. Potkávají se tu různí lidé, studenti, mladí rodiče s dětmi, lidé ve středním věku, senioři, podnikatelé i zaměstnanci z různých firem a institucí. To jsou konkrétní lidé s konkrétními zájmy a potřebami. A město tu musí být pro každého. Představuji si ho jako takovou velkou rodinu. A aby rodina fungovala, musíme spolu komunikovat a přes všechny názorové odlišnosti se umět domluvit. To je to zásadní.

Jak to hodláte udělat?

Roli starostky chápu tak, že má spojovat a otevírat dveře. Musí naslouchat, aby věděla, čím občané žijí a co je skutečně trápí. Nesmí se bát předstoupit před lidi, i když to někdy může být hodně emočně vypjaté.

Mám však zkušenost, že dialog má smysl.

V mé pracovně mají všichni dveře otevřené. Od dubna zavádíme novinku, a to pravidelné besedy se starostkou pod širým nebem. Takže už nebudou muset za mnou do kanceláře.

OPOMÍJENÁ ČTVRTINA OBYVATEL ZNOJMA

Když mluvíte o tom, že se chcete vydat za lidmi, jak jsou na tom příměstské části, ve kterých bydlí čtvrtina obyvatel Znojma a které byly dosud často opomíjené?

Je to tak, příměstské části byly v minulosti často přehlížené a někteří obyvatelé se tak cítili právem odstrčeni. My jsme v těchto dnech dokončili analýzu problémů příměstských částí a na přelomu března a dubna se vydám s kolegy i za zdejšími obyvateli. Budeme se tak přímo s nimi domlouvat na prioritách, co nejvíc hoří a kam napřít společné úsilí. A jsme zase u toho, důležité je měnit město spolu s obyvateli, ne za dveřmi kanceláře.

Předpokládám, že to souvisí s tím, jak říkáte, že vnímáte město jako rodinu. Jak se vlastně staráte o takové rodinné příslušníky?

Dám příklad a začnu u těch nejmenších. V poslední době řeším s maminkami, že jim ve Znojmě chybí prostor, kde by se mohly potkávat. Kaváren s dětským koutkem tu už moc nemáme, chybí hernička se zázemím. A já už mám na stole několik variant, kde by se něco takového dalo udělat. Doufám, že mě v tom kolegové podpoří. Také se chceme pustit do generální opravy dětských hřišť. Některá jsou opravdu zanedbaná. To jsou ale opravdu jen příklady. Velké téma je pro nás podpora vzdělávání nebo třeba už zmíněné dostupné bydlení pro začínající rodiny.

Zmiňujete děti a mladé rodiny. Platí obdobný přístup i k seniorům?

Rozhodně a nejen k seniorům. Když se na ně ale ptáte, tak mohu zmínit i pár aktuálních projektů, jejichž přínos se týká právě seniorů. Momentálně běží generální rekonstrukce domu pro seniory na Vančurově ulici, poté chceme totéž uskutečnit v domě pro seniory na Dukelské. Hlavně ale s dědečky a babičkami ráda trávím čas. Ostatně, kdo je vlastně senior? (smích) Nedávno jsem například vyrazila na Stříbrný ples, který jsme věnovali právě seniorům, a měla jsem radost, že tam byla i spousta mladších ročníků. Bylo to takové mezigenerační setkávání. Nabídku akcí pro seniory chceme přinejmenším udržet, nejlépe rozšířit. Též mohu zmínit poměrně unikátní projekt „Senioři u přechodů“, v jehož rámci zapojujeme seniory do zvyšování bezpečnosti na přechodech pro chodce u znojemských škol. Máme síť spolupracujících seniorů, kteří nám v tomto směru vypomáhají. Lidé už si na ně zvykli, už se s nimi znají a neumí si bez jejich přítomnosti ranní cestu do školy nebo do práce představit.

VELKÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY I KAŽDODENNÍ PROBLÉMY OBČANŮ

To je rozhodně inspirující i pro ostatní města. Další významná věc je, že Znojmo v těchto dnech dokončuje takzvaný strategický plán, který vytyčuje priority pro rozvoj města do roku 2030. Součástí mají být i konkrétní projekty. Prozradíte, které jsou podle Vás zásadní?

Když vezmu opravdu konkrétní projekty, tak aktuálně se soustředíme na dokončení nového krytého bazénu v Louce a opravu radniční věže, k tomu bychom rádi letos rozjeli rekonstrukci Jízdárny Louckého kláštera. Tam chceme vybudovat kulturně-kreativní centrum pro celý region. Součástí bude i velký společenský sál na pořádání plesů a dalších akcí.

Také se zabýváme budoucností dosluhujících městských lázní. Je to úžasná budova s dlouhou historií, snad každý z nás tudy prošel a má na lázně svou osobní vzpomínku. Na lázně navíc navazuje tak trochu zapomenutý rekreační areál, kde byly dříve venkovní bazény. A my jej chceme znovu otevřít občanům.

Když se ovšem zaměřím na problémy, které dlouhodobě trápí občany našeho města, pak je to doprava a parkování, dostupnost primární lékařské péče, především pediatrů a zubařů, ale také dostupné bydlení. Znojmo trpí také setrvalým odchodem mladých lidí z města. Je to jedno k druhému a rozhodně s tím vším musíme co nejdřív něco udělat.

CÍL JE USPOŘIT 20-30 % SPOTŘEBY ENERGIE

Bavíme-li se o prioritách a rozvoji města, musíme se zastavit i u žhavého tématu, kterým je energetická soběstačnost. Je to téma i ve Znojmě?

Už od nástupu na radnici pracujeme na energetických úsporách města. Spočítali jsme si, že chytrá opatření mohou ušetřit 20-30 % spotřeby energie úřadu. Pokud by se nám k tomu podařilo nastartovat i vlastní výrobu elektrické energie, například prostřednictvím solárních panelů na střechách městských budov, pak můžeme významně posílit celkovou soběstačnost města i v tomto směru.