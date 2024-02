Sportka jí nadělila 48 milionů korun. Výhry si nejprve vůbec nevšimla

Výherkyně z Královéhradeckého kraje, která si občas koupí stírací los, ale loterie příliš nevsází, se jednoho dne rozhodla, že po dlouhé době zkusí své štěstí se Sportkou. Zašla si do nejbližšího prodejního místa a vyplnila plný tiket vlastních čísel včetně Šance za 220 Kč. Čísla nemá žádná oblíbená, a tak zaškrtávala náhodně, podle toho, co ji zrovna napadlo. A tato strategie byla vítězná. Žena si díky ní přišla na krásných 48 375 224 korun.

Karty, deník nebo přání?

Své štěstí si žena stále neuvědomuje a výhra pro ni byla opravdovým překvapením, a to i přesto, že do budoucnosti občas nahlíží. Věnuje se totiž vykládání karet. Sama sobě je vykládat nesmí, ale ani jiná kartářka u ní výhru v osudu neviděla. „Možná mi k výhře pomohl i můj zemřelý bratr, tam seshora,“ přemýšlí výherkyně a dodává, že si také píše deník, do kterého si 15. ledna poznamenala, že by jednou chtěla být finančně nezávislá.

Jak se říká: „Přání je otcem myšlenky a někdy předbíhá realitu.“ Tak třeba právě proto si žena vsadila a 21. ledna se na ni usmálo štěstí.

Výhru nejprve přehlédla

Když žena svůj tiket kontrolovala, nejprve si oznámení o výhře vůbec nevšimla. „Prostě jsem to přehlédla. Před usnutím mi to ale nedalo a zkusila jsem to znovu zkontrolovat. A najednou to byl šok. Musela jsem poprosit dceru, aby mi potvrdila, že je tam skutečně napsaná výhra a že to je Jackpot ve výši 48 milionů,“ popisuje výherkyně a dodává, že o svém štěstí se rozhodla říct jen svým dětem.

S terminálem Sazky výherkyně v minulosti pracovala, tak ví, že při oznámení výhry hraje specifickou hudbu. Proto si nechala výhru definitivně potvrdit až v okamžiku, kdy byla na provozovně s obsluhou úplně sama.

Zabezpečení rodiny je priorita

O tom, co bude s penězi dělat, má šťastlivkyně poměrně jasnou představu. I vzhledem k nelehké minulosti, kdy její bývalý manžel udělal mnoho dluhů, které spadly i na ni, vidí největší smysl v zajištění svých dětí a pořízení lepšího, většího, a především vlastního bydlení. Chce si ale také konečně začít užívat života. Jejím snem je cestovat. „Chci navštívit Bali, Maledivy a Thajsko,“ prozrazuje.

A snad i proto, že se na ni usmálo štěstí, plánuje, že si i do budoucna občas vsadí. „Rozhodně si myslím, že není, čeho se bát, a občas to prostě zkusit. Měl by to udělat každý!“

Kam s výherním tiketem?

Od okamžiku, kdy se o výhře dozvěděla, byla velmi nervózní a plná obav, že tiket ztratí. „Chtěla jsem se ho co nejdříve zbavit. Proto jsem návštěvu Sazky naplánovala na co nejbližší možný termín. O tiket jsem se tak bála, že jsem ho nosila různě po těle. Dokonce i v podprsence,“ dodává výherkyně velmi osobní perličku na závěr.

A ačkoli originál tiketu žena odevzdala, jeho kopii má v plánu si nechat zarámovat a pověsit si ho na zeď ve svém novém domově jako pěknou vzpomínku.

Chcete být milionářem?

