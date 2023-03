Senioři jsou dnes samostatnější. RoSa je komunitní dům pro 21. století

Stejný dům funguje již více než deset let také v pražských Kobylisích. „Každý senior si zaslouží stárnout důstojně, a co nejvíce samostatně. Jak s našimi seniory pravidelně hovořím, chtějí mít svoje soukromí, ale zároveň chtějí být stále užiteční a mít blízko sebe rodinu i veškeré služby na dosah. Rezidence RoSa to umožňuje, stavíme ji totiž v centrech měst,“ upřesňuje zakladatelka RoSy Anna Ježková. V Libereckém kraji žije více než 100 tisíc lidí pobírajících starobní důchod, což představuje 23 % všech obyvatel. Kapacity domů pro seniory nestačí. Řešením může být právě Rosa. „Přestože je RoSa soukromým projektem, ráda bych vyzvala lidi, ať se nebojí přijít podívat a zeptat. Financování bydlení u nás lze řešit například pronájmem nebo prodejem nemovitosti. Jsme schopní vždy poradit a pomoci,“ upřesňuje Anna Ježková.

Nový domov během několika měsíců najde v RoSe více než stovka seniorů, kteří se postupně stěhují. Připravené jsou byty 1kk až 3kk, kde bydlí páry. Jednou z prvních obyvatelek liberecké RoSy je také paní Vendula, která se původně měla stěhovat s manželem, ale nakonec zůstala sama. „Zpočátku to pro mě tedy nebylo vůbec snadné. Zdálo se mi, že to nebylo dobré rozhodnutí, avšak po několika týdnech plných změn, se začíná ukazovat, že se vše v dobré obrací. Cítím v RoSe zájem a vidím, že se opravdu všichni snaží, aby nám tu bylo dobře a já už vím, že tu bude o mě dobře postaráno. Nejraději mám besedy a přednášky a také cvičení, protože když se člověk přestane hýbat v našem věku, tak už se nerozhýbe,“ prozradila s úsměvem jednaosmdesátiletá Liberečanka.

Centrum volného času napříč generacemi

Právě Centrum RoSa je to, co dělá koncept komunitního domu ojedinělý. Zatímco v části, kde senioři bydlí mají maximální soukromí, právě Centrum RoSa je otevřené veřejnosti. Lidé z okolí tam tak mohou využít řadu služeb jako jsou třeba kadeřnice či dentální hygiena, navštívit lékaře či restauraci, přijít mohou také na různé aktivity a workshopy. Na obyvatele RoSy i návštěvníky Centra RoSa čekají kurzy trénování paměti, zdravotní cvičení, možnost hrát divadlo či se účastnit koncertů, přednášek, výstav a jiných společenských akcí. Zájemci mohou dorazit do knihovny na arteterapii, nebo na pravidelné setkání v rámci pořadu Kavárnička či Host v RoSe. Nechybí ani pravidelné aktivní trávení volného času, například cvičení na židlích nebo nordic walkingové procházky s instruktorkou, které fungují i v zimě každou druhou středu v měsíci. Vstupné je vždy symbolické, nebo je akce zdarma, jak pro místní obyvatele, tak zájemce, kteří přijdou z venku. „Dohromady se tak potkají třeba maminky s dětmi a senioři a společně si vymění některé životní zkušenosti či rady. Z toho mám pak vždy dobrý pocit, že RoSa funguje tak, jak jsem si to představovala,“ uzavírá Anna Ježková.

Více informací najdete: www.rezidencerosa.cz; www.centrumrosa.cz