Šéf České zbrojovky: Inovace je naše firemní DNA

Tradiční akce, tradiční vystavovatel: jak se potkaly letošní Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR se Českou zbrojovkou a.s., potažmo s celou skupinou Colt CZ Group SE?

Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR jsou jednou z nejvýznamnějších akcí pro tuzemské i zahraniční ozbrojené síly. Z těchto důvodů na této výstavě vždy předvádíme sortiment určený především pro služební použití. Vidět u nás můžete výrobky České zbrojovky, Colt, Colt Canada, Spuhr, 4M Systems. Namátkou vyjmenuji některé z vystavovaných zbraní. Přivezli jsme kompletní řadu bezkohoutových pistolí CZ P-10, které jsou prověřené Armádou ČR, což vnímáme jako velmi významnou referenci. Pistole CZ P-10 jsou hojně používané i v jiných ozbrojených složkách celého světa. Další vystavovanou modelovou řadou pistolí je kohoutový model CZ P-07/09. Ze samopalů máme CZ SCORPION EVO 3 A 1, který používá standardní pistolové střelivo ráže 9 mm a je určený pro použití v ozbrojených složkách i policii. Vlajkovým produktem pro použití v armádě je útočná puška CZ BREN 2. Vyrábíme ji v několika rážích, tj. 5,56 x 45 NATO, 7,62 x 39 a 7,62 x 51 NATO. Z produkce společnosti Colt ukazujeme několik variant pistolí Colt 1911 a revolvery v několika rážích. Ze zbraní hojně používaných v ozbrojených složkách celého světa jsou to pušky platformy AR-15, modely Colt M4 a M5. Je velmi důležité připomenout, že sortiment skupiny Colt CZ Group, který jsem vyjmenoval, je prověřený bojem, kde vykazuje spolehlivost, přesnost, bezpečnost a funkci za všech klimatických podmínek.

Předpokládám, že jde o pečlivý výběr. Na základě čeho vlastně ukázky pro tuto akci a jí podobné vybíráte?

Vždy důkladně přemýšlíme o typu výstavy, zda je komerčního nebo služebního zaměření, zda je lokální nebo mezinárodní, jakou cílovou skupinu zákazníků chceme oslovit a mnoho dalších faktorů. Podle toho pak volíme sortiment k předvedení. Disponujeme velmi širokým výrobním portfoliem. Jedinou „komerční“ novinkou, kterou jsme zde přivezli, je life stylová pistole CZ SHADOW 2 COMPACT, po níž je velmi vysoká poptávka.

Videospot s Janem Zajícem si prohlédněte ZDE:

Může nastat situace, že chystáte nějakou inovaci, a důležitá akce typu Dny NATO je motorem, abyste takovouto inovaci urychlili a přišli s ní už na tuto či jinou přehlídku?

Každá výstava včetně této je mnohdy motorem změn a inovací. Se zástupci armád, policií a jiných důležitých zákazníků máme možnost probrat jejich požadavky, naše vývojové a výrobní možnosti, a často zde nalézáme společný konsensus. Někdy na takové výstavy vozíme i prototypy nových zbraní, které nejsou určeny pro oči širší veřejnosti, ale nad kterými diskutujeme s pečlivě vybranou skupinou uživatelů.

Co je pro vás inovace, co si pod ní představujete?

Inovací rozumíme vylepšení funkce zbraně nebo designu, které dokážeme od prvního nápadu do finální sériové výroby zavést v řádu několika málo měsíců. Na koncepčně nový výrobek dnes podle složitosti potřebujeme osmnáct až třicet měsíců. Naším cílem je přicházet na trh s novými výrobky do dvou let. Trh se v poslední době extrémně zrychlil a my na to chceme reagovat.

Jaká je vlastně aktuální skladba vaší produkce?

Směřujeme k vyváženému portfoliu v poměru půl na půl u výrobků pro komerční trh a trh ozbrojených složek.

Vyžaduje toto chystané vychýlení přijetí odpovídajících opatření ve vaší firmě?

Prioritou je v naší firmě výroba pro ozbrojené složky, to znamená, že máme-li převis poptávky komerčního sektoru a sektoru ozbrojených složek, ozbrojené složky mají prioritu. Jednou z věcí, na které v České zbrojovce intenzivně pracujeme, je zvyšování multiprofesnosti našich zaměstnanců. Jeden zaměstnanec musí mít znalost obsluhy více zařízení, musí být schopen se přesunout například mezi metalurgickým provozem na provoz výroby hlavní a zpět.

Jak jste na tom s dostatkem pracovních sil?

Když vezmu v úvahu úroveň dělníků, ať už výrobních nebo nevýrobních, myslím, že v našem regionu dokážeme díky úrovni firmy přilákat do výrobních profesí velmi kvalitní zaměstnance. Podobně jako u ostatních firem nejen ve zlínském regionu jsou mírnou bolestí expertní specialisté a profese středního managementu – konstrukce, produktový management, obchodníci. Zde zcela zásadně cítíme nutnost dokázat lépe přilákat více kvalitních zaměstnanců. Poohlížíme se po expertech nejen v České republice, ale i v zahraničí. Už nyní máme konstruktéry třeba v Německu a USA. Vnímáme, že domácí trh expertních profesí začíná být napjatý.

Dá se říci, že starosti, jež máte, stejně jako spoustu výzev a odpovědností, s nimiž se musíte vypořádat, dělají i ze zbrojovky firmu jako každou jinou?

S tím souhlasím. Naší velkou výhodou je, že disponujeme kompletním výrobním cyklem od A až do Z. Máme vlastní výzkum a vývoj, výrobu a obchod. Jsme firma, která propojuje strojírenství a plastikářskou výrobu, jejímž výsledkem je řekněme specifický produkt. Ve finále jsme v podstatě standardní strojírenská firma. Dlouhodobě se zabýváme i korporátní odpovědností. Chápeme ji tak, že to, co si bereme od okolního regionu, bychom rádi do společnosti zase vraceli. Podporujeme školy, školky, nadace, sportovní kluby, obce, různá zájmová sdružení atd. Máme spolupracující polikliniku, podporujeme místní nemocnici, policii, hasiče… Výčet našich aktivit je opravdu dlouhý. Letos vydala skupina Colt CZ Group první ESG zprávu o udržitelnosti svého podnikání. V České zbrojovce jsme například vybudovali nové kryté parkoviště, jehož střecha je pokryta fotovoltaickými panely generující 490 MW čisté energie ročně. Veškerou vyrobenou energii zužitkujeme přímo v závodě. Je to jeden z dílčích kroků, s nimiž jsme začali, a hodláme v podobných aktivitách pokračovat.

Kde vidíte možnosti dalšího firemního růstu?

Pracujeme jak na rozšiřování produktových řad, tak na vylepšování kvality procesů. Zmínil jsem produktový management, mluvili jsme o inovacích. Tam je stále co zlepšovat a inovovat, přinášet nové produkty do segmentu komerčního a segmentu pro ozbrojené složky. Vnitřní proces má vliv na efektivitu a nákladovost čili působí jako tržní výhoda. Pracujeme na projektech automatizace, robotizace a digitalizace výroby. Před dvěma lety jsme si vytvořili pětiletou digitální strategii firmy. Dlouhodobě investujeme mezi 300 až 500 miliony korun ročně. Každá nová investice, nad kterou uvažujeme, musí přinášet vyšší stupeň efektivity.