Se zateplením střechy pomůže rychle a efektivně PUR pěna

Možná patříte mezi ty, kterým se při pohledu na vyúčtování energií po topné sezóně protočily panenky. Pokud topíte plynem či elektřinou, museli jste asi sáhnout do peněženky daleko hlouběji než v uplynulých letech. A výhled do dalších let je stále nejistý. Co tedy s tím?