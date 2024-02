S.r.o. jí sluší

Když v roce 1992 zazněla ve filmu Smrt jí sluší hláška „Siempre Viva“, v překladu „život věčný“, byla estetická medicína v Česku ještě v plenkách. Mládím a vzhledem posedlé Meryl Streep a Goldie Hawn ve filmu bojovaly o přízeň vysloužilého plastického chirurga Bruce Willise. Ve Spojených státech byla tehdy plastická chirurgie už rozvinutým oborem. V Česku se rozvíjela se zpožděním. Když zmíněný film dávali v tuzemských kinech, devítiletá dívka z Ostravy možná už tušila, že tohle bude obor, kterému se bude chtít věnovat.

Dnes MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D. řídí z postu vedoucího lékaře vlastní soukromou kliniku v centru Prahy. Provádí zvětšení prsou, face lifting, vytvaruje poprsí po kojení i sixpack, prostě přidá, ubere nebo upraví, co je potřeba.

Za všechno může dům

První zmínky o čtyřpatrové budově za obchodním domem Kotva v centru Prahy pochází z roku 1364. Jedinečná atmosféra a lukrativní umístění učarovaly hoteliéra Antonína Brandejse a jeho ženu Annu. Přestavěli dům na prvotřídní kliniku a v roce 2018 začali hledali člověka, který by ji vzal pod svá křídla a dále ji rozvíjel. Lucie Kalinová v tu dobu měla už více než deset let praxe. Po absolvování Lékařské fakulty na Univerzitě Palackého v Olomouci působila na klinice plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce. Objížděla kongresy, praxe a školení po celém světě, od Brazílie po Izrael. Debatovala o tradičních technikách i trendech. Aby podtrhla rostoucí zájem lidí o „Siempre Viva“, o to zůstat navždy mladý, krásný a líbit se, rozhodla se postavit na vlastní nohy – v roce 2019 opustila post primářky kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce. Vzala si kliniku do pronájmu a začala budovat tým lékařů i personálu, za jejichž profesionalitu se dokáže zaručit.

Hlava, ruce, srdce

Všichni víme, že každá příručka pro začínající podnikatele začíná slovy „Najděte si obor, který vás baví a běžte do toho.“ Na druhé straně spoustu lidí zajímají a baví na určitých oborech jen peníze. To nemusí být na škodu, ale v medicíně jsou hlavním kapitálem schopní lékaři – virtuozita jejich rukou, znalosti a zkušenosti, které jen těžko oceníte podle nějakých tabulek. „Nikdo krom samotných lékařů nedokáže odhadnout náročnost i limity, která práce má.“ zdůrazňuje Kalinová, které už přišlo několik nabídek od investorů. S díky je ale odmítla – s.r.o. ji totiž sluší.

Jste připraveni vypadat tak mladě, jak se cítíte?

Je známou skutečností, že jak stárneme, ztrácíme objem na všech správných místech a získáváme jej na těch horších. Co může estetická medicína nabídnout v každém věku sepsala MUDr. Lucie Kalinová Ph.D., které dodává, že portfolio poskytované péče je široké, většinu zákroků lze mezi sebou i kombinovat, ale všechny mají něco společného – investice do kvalitního, přirozeně a krásně vypadajícího výsledku je klíčem k úspěchu v péči o vaši fyzickou krásu i duševní pohodu.

20–35 let #NoFilterJustFiller

Díky selfie, Instagramu a TikToku jsou Gen-Z a mileniálové generacemi, které mají velké povědomí o svém vzhledu. To, co dříve sloužilo k odstraňování známek stárnutí, dnes preventivně využívají mladší klienti, aby celý proces stárnutí zmařili a udrželi si svůj mladistvý vzhled co nejdéle.

Fillers – Být nejlepší verzí sebe samé – po probuzení, bez filtru, bez make-upu. To je trend, který jde s dermálními výplněmi a špičkovou technikou aplikace splnit – doplnění objemu rtů nebo v oblasti lícních kostí, malá korekce hrbolku na nose, vyrovnání asymetrie, odstranění kruhů pod očima. Rychle, bezbolestně a za dobrou cenu. Svěží a odpočatý vzhled zaručen i po probdělých nocích. Ošetření: Injekční (bezbolestné) trvá kolem 30 minut a výsledek vydrží 8–24 měsíců dle oblasti a použitého materiálu. Cena se pohybuje od 8.500 Kč.

„BabyBotox“ – Více míst aplikace s menším množstvím účinné látky pomůže k vyhlazení jemných linek a vrásek, ale zachová plně mimiku. Nejdůležitější je správná injekční technika a kvalitní materiál. Botulotoxin pomůže i k vytaženějšímu obočí, tzv. Foxy Eyes. Ošetření: Injekční (bezbolestné) trvá 20 minut a výsledek vydrží 3–6 měsíců. Cena je od 3.500 Kč za oblast.

Bullhorn Lip Lift – Chirurgické zvětšení rtů je řešením pro ty, co nechtějí pravidelně docházet na doplnění rtů fillery (jednou za 6–9 měsíců). Odstranění kousku kůže pod nosem a pozvednutí horního rtu vám zařídí smyslný úsměv na několik let. Jizva je schovaná pod linii nosu a po pár týdnech je téměř neviditelná. Ošetření se provádí chirurgicky trvá 45 minut a výsledek vydrží několik let. Cena je 20.000 Kč.

35–50 Dnes už není problém omládnout o 10 let během 30 minut

Ženy z generace X jsou jedny z prvních, které ve velkém zvládají všechno – dobré vzdělání, kariéra, rodinný život, noční život, nové technologie, staré recepty. Je ale potřeba, aby to na nás nebylo vidět, nikdy.

MD Codes Full Face – Injekční ošetření pro kompletní omlazení a hydrataci obličeje za pomocí fillerů s kyselinou hyaluronovou. Důvodem, proč jsou dermální výplně „nutností“ není to, že musíte mít kypré rty, cílem je udržet objem na strategických místech na tváři, což ponechá váš mladistvý vzhled neporušený a při pravidelných návštěvách (cca 1x ročně) nezměněný několik let.

Ošetření: Injekční (bezbolestné) trvá kolem 45 minut a výsledek vydrží 8–24 měsíců dle oblasti a použitého materiálu. Cena se pohybuje kolem 20.000 Kč.

Liposukce – Nikdy nebylo snazší a rychlejší poprat se s problémovými partiemi. Odsát přebytečné zásoby tuku je možné kdekoliv na těle. Dnešním trendem je následně část tuku přesunout a dotvarovat třeba hýždě, sixpack nebo ňadra. Malou liposukci je možné provést i ambulantně bez celkové anestezie. Ošetření trvá 30–90 minut, výsledek je dlouhodobý. Cena od 25.000 Kč.

Injekce krásy – botulotoxin je zlatý standard pro mazání vrásek. Možná je na sobě ještě nevidíte a záhyby na čele, kolem očí nebo mezi obočím vám nic moc neříkají, ale tahle známá anti-aging léčba je i perfektní prevencí, aby se neobjevily nebo neprohlubovaly. Několik vpichů během přestávky na oběd dvakrát ročně pomáhá udržet velmi aktivní svaly na obličeji pod kontrolou a váš vzhled svěží, bez známek stresu a únavy. A pozor, látka také funguje k omezení pocení, takže už žádný stres při nošení svršků s delším rukávem nebo při podání ruky, dá se totiž aplikovat i do dlaní nebo chodidel.

Ošetření: Injekční (bezbolestné) trvá 20 minut a výsledek vydrží až 6 měsíců.

Cena je kolem 5.500 Kč za oblast.

Mommy MakeOver – Kombinovaná plastická operace břicha s liposukcí a modelace prsou vám vrátí zpátky kontury postavy, vyrýsují pas a pozvednou prsa tam, kde jste na ně byla zvyklá. Obrovská změna a velká dávka sebevědomí po pár hodinách strávených na sále.

Operace se provádí chirurgicky, trvá kolem 4 hodin a je následována dvoudenní hospitalizací. Výsledek je dlouhodobý. Cena se pohybuje kolem 120.000 Kč.

S.r.o. jí sluší

50–65 Vypadat a cítit se skvěle jde v každém věku

Proces stárnutí úplně zastavit nelze, můžeme občas posunout ručičky hodinek Operace očních víček – Jemná kůže okolo očí je náchylná k ochabování, tvoří se kožní převis, což způsobuje, že vypadáme starší. Během operace se tyto převisy odstraní. U dolních víček jde i o tukové váčky spojené s otoky a kruhy pod očima, které se poté přestávají tvořit. Jizvy jsou maličké a naprosto diskrétní. Výrazně mladší vzhled a celkové odlehčení očí se odrazí na vašem sebevědomí a budete se i cítit méně unavení.

Zákrok se provádí chirurgicky a trvá kolem 45 minut a není nutná následná hospitalizace. Výsledek vydrží několik let. Cena je od 18.000 Kč.

Hydratace – Je známo, že kyselina hyaluronová má schopnost vázat vodu, proto se o ní často hovoří ve spojení s hydratací pleti. Po ošetření bude pleť krásná, jemná a už na první pohled bude působit mladším dojmem. Aplikace je vhodná v každém věku a nejen v obličeji, ale i na rukou nebo v oblasti dekoltu.

Ošetření se provádí injekčně a trvá kolem 45 minut. Výsledek vydrží až 9 měsíců. Cena se pohybuje od 8.500 Kč za oblast.

Deep Plane Facelift – Všichni musíme časem čelit negativním aspektům gravitace, ale naštěstí máme řešení, díky kterému lze vrátit zpět povadlé kontury, odstranit přebytečnou kůži a poprat se i s druhou bradou.

Operace se provádí chirurgicky, trvá kolem 3 hodin a je následovana jednodenní hospitalizací. Výsledek vydrží několik let. Cena se pohybuje od 85.000 Kč.

„Stále budete vypadat jako vy – jen budete svou více odpočatou, zářivější verzí.“

MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D. | @drluciekalinova

Prvotřídní péče, vynikající výsledky a komplexní přístup

