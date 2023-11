S automatickou obsluhou okna české výroby reagujte na počasí i hluk

Zvolit velikost otevření ventilace, dálkově okno otevřít nebo zavřít, nebo tyto činnosti časově naplánovat. To jsou jedny ze základních funkcí inteligentního zařízení SMARWI, které na trh přináší společnost Vektiva. „Naším cílem bylo vytvořit chytrého a diskrétního pomocníka, který lidem zase o něco více usnadní každodenní činnosti,“ uvádí projektový manažer Vojtěch Poskočil a poukazuje na lokálnost produktu, který je navržený, vyráběný i ručně kompletovaný v České republice. „O výrobě takového mechanismu jsme přemýšleli již před několika lety, ale povědomí zákazníků o chytrých domácnostech nebyla na tak vysoké úrovni jako dnes,“ doplňuje.

Přestože je řeč zejména o chytrých domácnostech, SMARWI nachází využití i ve školách, hotelech, gastro provozech nebo kancelářských prostorách. Právě v nich se totiž často nacházejí okna, jejichž špatná dostupnost ztěžuje, nebo dokonce znemožňuje manuální manipulaci. Ovládání přes speciální tlačítko umístěné na dostupném místě okna, nebo dálkové ovládání je tak odpovědí na problémy se zvýšenou vlhkostí nebo pachy kvůli nedostatečnému větrání. Další skupinou, které chce SMARWI usnadnit každodenní fungování, jsou lidé s pohybovým omezením. „Pro ně není samozřejmostí vstát a jít otevřít okno, i když nám se může stejná činnost jevit jako banalita,“ komentuje Poskočil.

Pomocník ve dne v noci

Možnost časovaného větrání by měla pomoci také lidem, které trápí nespavost kvůli venkovnímu hluku. „Někdo chce například o víkendu vstávat v 8 hodin, ale už od 6 hodin ho budí projíždějící tramvaje. Může si tedy naplánovat zavření okna na 5:50 a další dvě hodiny nerušeně spát,“ uvádí příklad Doskočil. Stejný mechanismus je možné využít k regulaci teploty v parných letních dnech a nastavit tak otevírání jednotlivých oken až na čas, kdy se dostávají do stínu. Naopak v mrazivých zimních dnech může uživatel kvalitně spát a při tom nemrznout. V neposlední řadě představuje pravidelný plán větrání také prevenci proti vzniku plísní.

Konec boje s počasím

Aprílové počasí nebo nepředvídatelný podzim s sebou každoročně přináší nečekané změny počasí. I tomu ale dokáže SMARWI čelit. Pokročilé funkce totiž umožňují automatické zavírání oken při dešti nebo jejich otevírání podle teploty, světla či zvuku. Lze tak ale učinit i klasicky skrze vzdálené ovládání, tudíž se uživatelé nemusí obávat spěšných návratů z výletů či návštěv z důvodu nezavřených oken.

Mechanismus a ovládání

Samotný přístroj je k oknu připevněn pomocí 3M pásek, a je tedy možné se při instalaci zcela vyhnout vrtání. I po zavedení ale konstrukce zařízení dovoluje klasické otevírání okna do strany, nejen na ventilaci. SMARWI je napájeno adaptérem, který je do krabičky připojen bezpečnostním tlačítkem – to plní funkce elektrického otevírání a zavírání okna, ale i fixaci ventilace ve zvolené poloze.

Ovládání pak probíhá jednoduše pomocí webového rozhraní v chytrém telefonu nebo počítači, a to skrze přihlášení na stránce vektiva.online. Díky tomu je možné na větrání domácnosti dohlížet třeba i z exotické dovolené. Zároveň je možné zařízení propojit s dalšími senzory či přístroji, takže nenaruší komplexní fungování chytré domácnosti.