Rehabilitační centrum Čeladná – v objetí Beskyd se léčí tělo i duše

Naše centrum je moderní pracoviště zaměřené na léčbu pohybového, nervového a oběhového ústrojí. Zakládáme si zejména na individuálním přístupu – dobře víme, že každý pacient má jiné potřeby, a tak také přistupujeme k samotné léčbě. Pro úspěšnou léčbu je důležité prostředí, ve kterém naši pacienti tráví čas během pobytu. Celý náš areál leží ve vzrostlém lesoparku, a vy se tak můžete procházet přírodou nebo jen relaxovat na lavičce s výhledy na beskydské vrcholy kolem. Po rehabilitačních procedurách můžete navštívit kavárnu Lara s výbornými zákusky, které si sami vyrábíme, nebo si dát něco dobrého v restauraci U Sestřiček na lázeňském náměstí. Můžete také navštívit dvě galerie výtvarného umění. Pro vaši potěchu a uklidnění duše je tu jezírko s hejnem kachen a minizoo se stádem kamerunských koz.

Apartmány a jednolůžkové pokoje

Víme, že v dnešní době je čím dál větší poptávka po soukromí. K úspěšné léčbě a rehabilitaci je potřeba čas k odpočinku a klidný spánek. Ten najdete v našich apartmánech a jednolůžkových pokojích. Všechny mají balkon nebo terasu s krásným výhledem do lázeňského parku. Náročným klientům nabízíme prezidentský apartmán.

V roce 2020 jsme otevřeli nový léčebný dům Stroch II a nový provoz rehabilitace s kompletním spektrem rehabilitačních procedur.

S léčbou v Polariu se začalo na Čeladné

Naše rehabilitační centrum patří mezi průkopníky nových postupů v rehabilitaci. Jedním z nich je Polarium. V Česku dnes už naleznete několik zařízení poskytujících kryoterapii, ale právě u nás v roce 2004 se touto metodou začalo léčit a dali jsme ji jméno Polarium. Jsme také první v České republice, kteří jsme začali používat terapii tmou.

V areálu centra se vedle léčebných domů nachází také Apartmánový dům Lara. Toto relaxační a regenerační centrum poskytuje wellness služby pacientům i široké veřejnosti. Pro příznivce plavání je tu bazén s teplotou vody 29 °C, můžete si zajít také na manikúru, pedikúru, na masáž, do solné jeskyně nebo třeba do sauny.

Naše centrum navštívila Česká televize

Rehabilitační centrum Čeladná je oblíbené i u televizních štábů. V roce 2014 jsme společně „snídali s Novou“, minulý rok nás poctila svou návštěvou Česká televize. V pořadu Sama doma, který se natáčel přímo v areálu, jsme se tak mohli blíže představit.

Moderátorky si povídaly s ředitelem MUDr. Milanem Bajgarem o historii i současnosti centra. Naši zaměstnanci pak představili některá pracoviště a procedury. Doporučujeme podívat se na ukázky psychoterapie, rehabilitační péče, terapie tmou anebo práce fyzioterapeuta.

Ať už se k nám přijdete léčit, nebo pouze relaxovat, vždy budete v rukou profesionálních zdravotníků a pracovníků v moderně vybaveném centru. To vše v kombinaci s laskavou, rodinnou atmosférou, která provází všechny pacienty a návštěvníky po dobu jejich pobytu. Přijeďte do Rehabilitačního centra Čeladná, dáme vaše zdraví do pohybu.