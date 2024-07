Zahrádky ožívají: TADY CHUTNÁ ještě lépe!

Své nezaměnitelné kouzlo mají i zahrádky restaurací Mincovna na Staroměstském náměstí, Tiskárna v Jindřišské restauraci či na Národní třídě, nebo restaurace U Tellerů na Vinohradech „Jiřáku“. Užijte si gastronomický zážitek na čerstvém vzduchu a ochutnejte tradiční pokrmy z Rakouska-Uherska nebo první republiky.

MINCOVNA

Staroměstské náměstí je jedním z nejvyhledávanějších míst české metropole. Kdo by neznal proslulou radnici s orlojem či Týnský chrám, které patří k dominantám historického centra! Věděli jste ale, že na rohu náměstí, odkud pokračuje dále Dlouhá ulice, se v 18. a 19. století razily mince? Připomínkou na tuto etapu dějin je dnešní restaurace Mincovna, která nabízí zejména speciality, vycházející z receptů dob Rakouska-Uherska, kdy toto místo zažívalo svou slávu. Tradiční českou kuchyni však šéfkuchař David Kalina připravuje v moderním pojetí.

Speciality v srdci Prahy

Pochutnejte si na specialitách, jako jsou šlehaný kozí sýr s rajčaty a kapary, šunková terina s petrželí, steak z nízkého roštěnce s omáčkou z dlouhého Kampotského pepře či „kuře na paprice“ – rolované kuře s jemnou paprikovou omáčkou. To vše jen pár kroků od pomníku Mistra Jana Husa, jedné z dominant Staroměstského náměstí.V letních dnech přijde na zahrádce jistě vhod pečlivě ošetřené plzeňské pivo z tanku nebo sklenka vína ze stylové nabídky, které dominují moravská a česká vína, doplněná o zástupce dalších zemí bývalé monarchie.

TISKÁRNA NÁRODNÍ

Pochutnejte si v bývalé tiskárně, kam chodil i Masaryk

Pojďme pokračovat v procházce malebnou Prahou a zastavit se na dalším místě, kde se psaly dějiny. Národní třída proslula v novodobé historii jako místo, kde vzplála sametová revoluce. Ovšem už před rokem 1989 se jednalo o význačné místo. Méně známým faktem například je, že kousek od Jungmannova náměstí stávala ve 20. letech minulého století tiskárna Batovec. Mezi její zákazníky patřil dokonce i první československý prezident Tomáš G. Masaryk. Dnes zde naleznete restauraci Tiskárna, kde můžete ochutnat sezónní a prvorepublikové menu.

Dejte si na zahrádce koktejl z první republiky!

Ačkoliv má Tiskárna na Národní stylově zařízený interiér s tiskařskými stočky ve vitrínách, při hezkém počasí stojí za to posadit se na zahrádku, a kromě gurmánských specialit si objednat i některé z prvorepublikových drinků, jimiž je podnik vyhlášen. Koktejl „První republika“, který je variací na klasický Manhattan, Chicago, růžový Singapore Sling či Lucerna Gin Fizz… Díky těmto nápojům se můžete přenést do dob, kdy stříbrnému plátnu vládly krásky Adina Mandlová a Lída Baarová, v tančírnách se trsal swing a hrálo se v rytmu jazzu. To vše s pohledem na jeden z nejslavnějších pražských bulvárů, kde to žije, stejně jako před sto lety.

U TELLERŮ

Nechte se unést kouzlem Vinohrad a chutí steaků

Restaurace U Tellerů není jen o jídle, ale o nezapomenutelné atmosféře. Nachází se na Vinohradech, kde historie a moderní styl vytvářejí dokonalou harmonii. Jiřák, jak mu říkají místní, je srdcem této části Prahy, a vy máte jedinečnou příležitost stát se jeho součástí. Zahrádka je ideálním místem pro relaxaci s přáteli či rodinou. Přijďte ochutnat šťavnaté steaky z vlastní zrárny, segedín z vepřových líček nebo koprovku s trhaným hovězím masem. A k tomu? Dokonale chlazená Plzeň nebo láhev vybraného vína z rozmanité nabídky.

TISKÁRNA JINDŘIŠSKÁ

Gurmánský zážitek nedaleko Jindřišské věže

Výpravu za pražskými restauračními zahrádkami zakončíme u Jindřišské věže, která původně sloužila jako zvonice kostela sv. Jindřicha a Kunhuty. Nedaleko této 56,7 metrů vysoké stavby najdete druhou restauraci Tiskárna s venkovním posezením a prvorepublikovými pokrmy. Co takhle dát si trhanou hovězí plec s omáčkou z červeného vína podle Kuchařského rádce z roku 1937? Až si budete pochutnávat na některé z vybraných dobrot, myslete na to, že sedíte v místě, kde se nacházel areál Státní tiskárny cenin. Prostory dříve sloužily jako sklad bankovního papíru a od roku 1928 se zde tiskly bankovky.

Vzhůru na zahrádky!

Zahrádky restaurací, jako jsou ty v Mincovně, Tiskárně či U Tellerů, nabízejí jedinečnou atmosféru, kterou interiér nikdy plně nenahradí. Můžete si užívat krásného počasí, pozorovat ruch města a zároveň si pochutnat na výborném jídle a pití. Takové prostředí je ideální pro relaxaci nebo setkání s přáteli.

TADY CHUTNÁ ještě lépe!