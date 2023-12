RE/MAX 4 You staví na vztazích s klienty

Jste úspěšným podnikatelem a majitelem šesti realitních kanceláří. Jaké však byly vaše začátky? Co vás přivedlo do tohoto oboru?

Od devadesátých let jsem podnikal v rodinné firmě v oblasti cestovního ruchu. Zajišťovali jsme pobyty zahraničních mládežnických skupin v ČR. Obor realit mě ale lákal! Po zkušenosti s malou firmou v cestovním ruchu jsem se porozhlédl po realitním partnerovi s globálním přesahem. Vyhrál RE/MAX a dodnes jsem za to rád.

V čem spočívají hlavní odlišnosti práce s klienty v ve srovnání s jinými realitními kancelářemi? Proč by se měli zájemci obracet právě na vás?

Obchodní dovednosti! Samozřejmě, že neumíme prodat vše za nesmyslné ceny. Naši zákazníci, zpravidla prodávající, si nás najímají, abychom jejich nemovitost prodali výhodněji, než by to dokázali sami, nebo s naší konkurencí. Jsme si vědomi, že ona výhodnost je velice individuální a pro každého klienta může spočívat v něčem jiném. Pro většinu klientů je to maximální dosažená prodejní cena, pro někoho rychlost dokončení obchodu. Někomu pomáháme řešit složitou situaci se spoluvlastníky, rozdílný reálný stav proti zápisu na katastru, stavebním úřadu atd. Zkrátka dobrý obchodník si zákazníka vyslechne a teprve dle jeho potřeb navrhuje řešení. Naši makléři nepatří mezi nejlevnější, ale patří mezi nejlepší prodejce v celé síti RE/MAX v ČR.

Využíváte při vaší práci moderní technologie, jako například video či 3D sken a další? Pracujete s klienty i na sociálních sítích?

Vzhledem k tomu, že se osobně pravidelně zúčastňuji mezinárodních konferencí ať už v Evropě, tak v USA, jsou naši makléři velmi často nositelé nových technologií. S úsměvem vzpomínám na mé návraty ze Convention v Las Vegas před mnoha lety a mé rozhovory s konkurencí na téma faceboku. Zajímavé byly názory typu: „Nevím, co to je, obchodovat se tam nedá, FB stránku mít nikdy nebudu. Co je komu do toho, co dělám “.

První video prohlídky jsem zasněně sledoval a těšil se, že snad někdy u nás také budou makléři takto prezentovat své nemovitosti. Dnes je to naprostý standard 

Všude kolem vidíme nástup umělé inteligence a online sjednavačů. Nebojíte se, že vás nahradí nebo alespoň změní způsob vaší práce?

Popravdě trochu mě děsí dynamika IA jako celku, nikoli z hlediska naší práce. Chytrou inteligenci již využíváme jako pomocníka řadu měsíců a je neuvěřitelné, kam a jak rychle se vyvíjí. Já ale hlavně firmu opírám o vztahy. Naši makléři budují vztahy s klienty. Pokud máte vztah s klientem, pak vás žádný sjednávač nenahradí. Sjednávače vítězí tam, kde nejsou vztahy. My vítězíme ve vztazích a v obchodě. Nespíme na vavřínech a víme, že to bude platit pouze do doby, dokud budeme svou práci vykonávat s pomocí nejnovějších technologií, poctivě a srdcem. To žádný robot nenahradí.

Dá se porovnat práce makléře u nás a v západní Evropě, ale zejména v USA? Čím se případně hlavně liší?

I přes značný pokrok v ČR v posledních letech, je to úplně jiný svět. Před patnácti lety jsem si myslel, že dnes budeme v realitách výrazně blíže vyspělým zemím, než jsme. Největší rozdíl paradoxně nevidím v technologiích, ale v kultuře a etice realitních kanceláří a makléřů. To co je však ve vyspělých trzích naprostá samozřejmost je spolupráce na obchodu mezi makléři ve prospěch klienta. Naprosto standardní je situace, kdy jeden makléř zastupuje prodávajícího a druhý kupujícího a nevadí jim se o provizi podělit. Zákazníkům to přináší více zájemců, nabídek a rychlejší zdárné dokončení prodeje. Spolupráci s konkurencí u nás bohužel vidím jen zřídka. Řada makléřů sice ochotu spolupracovat deklaruje, realita bývá následně jiná.

Realitní trh se nyní potýká s mnoha problémy. Jaký bude podle vás v nadcházejícím roce 2024.

Nenazýval bych to problémy. Co já vnímám, jsou kupující, prodávající a investoři, jejichž pozice se cyklicky v čase mění. Popravdě netuším, pro kterou skupinu bude příští rok nejlepší. Nemám věšteckou kouli. Naše práce je lidi spojit tak, aby byli maximálně spokojeni. V tom jsme dobří a jsme připraveni se i za podpory nových technologií včetně IA nadále zlepšovat.

Bohumil Brejžek