Prodávám nemovitost. Hlavně to nezvorat

Mohu opravdu nějak významně ovlivnit prodejní cenu bytu? Nejsou ceny na trhu v podstatě dané?

Pokud nabídku nemovitosti připravíte správně, budete mít více zájemců a prodáte za víc. Tak to prostě je. A víc zájemců skoro vždy znamená vyšší cenu, nebudete vystaveni tlaku na slevu. Pokud bude zájemce jeden, o slevu si řekne. A asi ji i dostane. Rozdíl v ceně může být ve stovkách tisíc.

Co bude pro správnou prezentaci nemovitosti potřeba?

Fotky od profesionálního realitního fotografa. Potřebujete fotky, na kterých bude interiér perfektně osvětlen a okno přitom nebude přesvětlené. Potřebujete na fotku celou šířku místnosti, fotograf musí mít speciální objektiv, jinak bude na fotce jenom gauč.

Vždy by součástí nabídky měly být plánky bytu nebo domu. Nestačí uvést velikost. Zájemci chtějí vidět, zda jsou pokoje průchozí nebo ne a jak jsou orientována okna. Pokud plánek není, možná ani nezavolají.

Většinou nabídce pomůže i video prohlídka. A někdy virtuální 3D prohlídka. A jsou i další nástroje. Rádi vám poradíme na telefonu 601 100 111, nebo na mailu info@100klicu.cz.

Jak dál se mohu na prodej nemovitosti připravit?

Připravte si nabývací titul, tedy dokument, na základě, kterého jste se stali vlastníkem nemovitosti. Zpravidla je to kupní smlouva. Pravděpodobně jej bude kupující potřebovat.

Pokud prodáváte dům, tak si připravte stavební dokumentaci. Stavební zákon vyžaduje abyste ji měli a kupující vás o ni velmi pravděpodobně požádá. A pokud ji nemáte, tak je možné ji dodatečně zajistit. S tím vám poradí zkušený realitní makléř.

Dále potřebujete Průkaz energetické náročnosti. Pokud jste vlastníkem domu, je vaše povinnost jej pro prodej zajistit. Pokud jste vlastníkem bytu, musí vám jej poskytnout vlastník domu, tedy SVJ. I s tím vám dobrý makléř pomůže.

A prodeji velmi pomůže, pokud budete mít záznamy o revizích. Například revize spalinových cest (komína) nebo elektro revize.

Pokud budete mít vše připravené a dokumenty v pořádku, bude vaše nabídka více atraktivní a prodej bude rychlejší. Budete te mít asi i více zájemců a tak prodáte za vyšší cenu.

Je toho mnohem více, spoustu informací najdete na našem webu www.100klicu.cz

Pokud chci prodat s realitkou, jak si vybrat?

Realitní makléř, který dobře prodá vaši nemovitost, by měl být nápaditý, kreativní, aktivní a velmi zdatný v komunikaci. Podívejte se tedy, jak nabízí sám sebe. Má webovou stránku? Co tam o sobě píše? Jak prezentuje svoje úspěchy a silné stránky? Je vidět na sociálních sítích? Prezentuje se v reklamě? Z prezentace jeho služeb je patrná nápaditost a kreativita? Umí se „prodat“? Potom je dobrá šance, že bude dobře nabízet i vaši nemovitost. A jestli při nabídce svých služeb moc aktivní není, proč myslíte, že to bude jiné s prezentací vaší nemovitosti?

Jak dál se ujistit, že tento makléř je ten správný?

Jednoduše. Požádejte jej o kontakty na 5 posledních klientů, kterým prodal nemovitost za poslední rok. Pokud vám je ochotně předá (samozřejmě s jejich souhlasem), tak to bude dobré. I tak ale můžete některému z těchto klientů zavolat a zeptat se, jak vše probíhalo. Pokud se ale bude vykrucovat a mlžit, tak zbystřete. Dost možná je zde nějaký problém.

Pokud prodávám nemovitost s realitkou, měl bych být přítomen na prohlídkách?

Určitě byste se neměl účastnit první prohlídky. Je pro to několik důvodů. Zmíním dva.

Zaprvé, zájemci o koupi vás tam nechtějí potkat. Chtějí vidět nemovitost. Ne vás. První setkání s bytem, který bude domovem jejich rodiny příštích mnoho let je velmi osobní a emoční okamžik. Představují si v tom bytě sebe a jak zde budou bydlet. A setkání s původním majitelem tuto atmosféru ruší. Najednou přemýšlí o vás, jak se asi cítíte, proč to vlastně prodáváte a podobně. Atmosféře první prohlídky to uškodí.

A druhý důvod?

Pokud je zájemce dobrý obchodník, bude zdůrazňovat negativa nemovitosti a tím si připravovat půdu pro na slevu. Dělá to mnoho kupujících. Chodí při prohlídce po bytě a kriticky komentují, co vše je špatně. Pro makléře je to rutina, ale pro majitele nemovitosti to bývá nepříjemné a vzniká špatná atmosféra. Makléř jako dobrý mediátor toto chování dokáže odfiltrovat a pokud je prostor pro dohodu o koupi, tak ji mezi kupujícím a prodávajícím zprostředkuje.

Jak co nejlépe vyřešit úschovu kupní ceny? Není úschova u advokáta riskantní?

K dispozici jsou tři možné úschovy: advokátní, notářská a úschovní účet v bance. (Doplním, že úschovu na účtu realitní kanceláře již zákon od roku 2020 nedovoluje.) Každá z těchto tří úschov dobře plní účel a každá má i své nevýhody. A každá má i svá rizika. Ta rizika jsou ale u všech tří velmi, velmi nízká.

Není bezpečnější úschova u notáře?

Je rozšířený názor, že „za notáře 100% ručí stát“ a úschova u notáře je tak bezpečnější. To není pravda. Z hlediska možných rizik je na tom v podstatě úschova u advokáta nebo u notáře stejně. Ale to se bavíme o zcela extrémních a velmi nepravděpodobných situacích.

Jaká by měla být provize realitky?

Na to není jedna správná odpověď. Záleží na složitosti případu, plánovaném marketingu a hodnotě nemovitosti. I u nás ve 100klíčů může někdy být provize poloviční než u jiného případu.

V čem je ten rozdíl?

Často u starších rodinných domů zajišťujeme chybějící stavební dokumentaci, správné zakreslení stavby v katastru, pokud to v minulosti zapomněli majitelé udělat sami po stavebních úpravách. U jednoho domu nyní dokonce dořešujeme starý sousedský spor a napravujeme chybně zakreslené hranice pozemku v katastru. Toto jsou poměrně časté situace a takový prodej a související kroky nám zaberou mnoho měsíců. K tomu si musíme vyžádat součinnost dalších odborných firem a jednat s příslušným stavebním odborem a katastrem.

Oproti tomu třeba prodej malého levného bytu ve velkém městě je práce na pár týdnů a zpravidla bez komplikací. Přirozeně i naše náklady a odměna potom jsou nižší. Přesnější informace vám rádi poskytneme na telefonu 601 100 111 nebo na mailu info@100klicu.cz .

Pokud plánuji prodej nemovitosti, mám se připravit na stres a obrnit se pevnými nervy?

To opravdu není třeba. U nás ve 100klíčů věříme, že prodej nemovitosti by měl být příjemným zážitkem. Prodejem pro klienta něco končí, ale něco nového po prodeji zase začíná. A zkušený makléř se postará o to, aby prodej samotný proběhl hladce a klient se mohl soustředit na své nové plány.

A pokud v souvislosti s prodejem máte jakékoli otázky, zavolejte nám na telefon 601 100 111 nebo napište na info@100klicu.cz.