Proč studovat Podnikání na UNYP?

Tento růst je způsoben rostoucím významem inovací a kreativity v dnešní ekonomice a také rostoucím počtem příležitostí pro podnikatele v různých odvětvích. Studium Business Administration se zaměřením na podnikání na University of New York in Prague je ideální volbou pro ambiciózní studenty, kteří mají motivaci a odhodlání založit si vlastní podnik a velký zájem naučit se, co všechno svět podnikání obnáší.

Podnikatelské myšlení a kompetence však přesahují založení společnosti; jsou cennými aktivy pro korporace na všech úrovních. Podnikatelské dovednosti jsou všestranné a vysoce žádané v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou technologie, zdravotnictví a maloobchod, což znamená, že titul v oboru Business Administration se zaměřením na podnikání vám otevře dveře k široké škále profesí.

Koncentrace podnikání na University of New York in Prague je navržena tak, aby studentům poskytla pevný základ v teoretických i praktických aspektech podnikání. Program pokrývá klíčové pojmy, jako je obchodní plánování, marketing a finance, stejně jako praktické dovednosti potřebné k zahájení a vedení podnikání. Absolventi programu získají znalosti a dovednosti v koncepcích podnikání a budou schopni je uvést do praxe a vytvořit úspěšný podnik.

University of New York in Prague má dobrou pověst tím, že poskytuje studentům všestranné a kariérně zaměřené vzdělání, a program Business Administration se zaměřením na podnikání není výjimkou. Učební plán byl navržen a je veden zkušenými profesory, kteří jsou odborníky ve svém oboru a přinášejí bohaté zkušenosti a know-how z reálného světa. Poskytují studentům UNYP také pevný základ v klíčových konceptech, dovednostech a technologiích používaných v podnikání.

Díky propojení UNYP s podnikatelskou komunitou mají studenti UNYP bezkonkurenční příležitosti získat praktické zkušenosti prostřednictvím stáží, projektů a klubů. Tyto příležitosti vás povzbudí k tomu, abyste to, co jste se naučili ve třídě, aplikovali na scénáře reálného světa, kde si rozvinete dovednosti, znalosti a kontakty, které potřebujete k úspěchu v oboru.