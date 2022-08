Přichází ideální doba na založení e-shopu

Výběr e-shopového řešení je prvním krokem k úspěchu

Na začátku vašeho podnikání na internetu je nutné vyřešit tu nejzásadnější volbu – jaké e-shopové řešení zvolit? Pomůže vám, když si odpovíte na ty nejdůležitější otázky. Jaký rozpočet chcete do svého internetového obchodu investovat? Jak rychle chcete začít podnikat? Jak moc potřebujete do tvorby e-shopu zasahovat? Při rozhodování myslete také na to, že nejde jen o založení e-shopu, musíte především vyniknout a porazit konkurenci. „Pro začínající e-shopaře je nejjednodušší volbou pronájem hotové platformy, kde majiteli stačí vybrat vzhled, nahrát produkty, napojit služby a může začít okamžitě prodávat,“ vysvětluje Libor Zůbek, Head of FastCentrik ve společnosti NetDirect.

Jednou z nejlepších možností na trhu je e-shopové řešení FastCentrik, které nabízí velké množství funkcí za velmi přijatelnou cenu. „Pokud začínáte, nemáte ještě přesnou představu o tom, které funkce budete potřebovat a které nikoliv. I v tom je obrovská výhoda našeho řešení. To, za co si ostatní nechávají platit, získáte u nás již v základní ceně nejnižšího balíčku,“ pokračuje dál Libor Zůbek.

Vsaďte na grafiku, která prodává

Na vytvoření prvního dojmu a na to, aby se z návštěvníka stal zákazník, máte jen velmi krátkou dobu. Zákazník se rozhoduje už v prvních vteřinách, zdali na vašem e-shopu zůstane a nakoupí. „Máme zkušenost, že e-shopy, které jsou na první pohled zastaralé a graficky neodpovídají nejmodernějším trendům, nevzbuzují v zákaznících příliš důvěry. I proto jsme se rozhodli investovat do vývoje tří nových šablon, které našim e-shopařům pomohou zvýšit výkon a konkurenceschopnost jejich internetového obchodu, „ radí Libor Zůbek.

Zanechání prvního dojmu není jediným cílem grafické šablony. Vzhled musí být pro zákazníka funkční a použitelný, úvodní stránka přehledná a s jasnou navigací. Cílem je upoutat a udržet zákazníkovu pozornost, ne jej zahltit zbytečným množstvím informací o produktech, obchodu nebo akcích, které máte v plánu nabízet. Vyberte si takového poskytovatele e-shopového řešení, který vám nabídne také možnost provádět grafické úpravy na míru. „Ne každý si může dovolit investici do e-shopu na míru, naštěstí moderního a designově vyladěného vzhledu můžete dosáhnout i s naším řešením. Díky grafickým úpravám získá váš e-shop individuální a osobitý design, aniž by vás to stálo obrovské peníze“, doporučuje Libor Zůbek.

Napojte svůj e-shop na služby, které zákazníci ocení

Současný zákazník je mnohem náročnější, než tomu bývalo dříve. Podstatnou roli hrají prvky, které byly ještě před nedávnou dobou opomíjeny nebo jim nebyla věnována taková pozornost. Zákazníci mnohem více hledí na nabídku doplňkových služeb, zajímají se o další způsoby platby, zkoumají nejvhodnější typ dopravy apod. Nejen tyto služby, ale také účetní a skladové nástroje, propagaci vašeho e-shopu či komunikaci se zákazníkem, můžete snadno obstarat přes nástroje třetích stran. „Doteď jsme veškeré implementace služeb řešili vlastním vývojovým týmem. Díky tomu jsme také museli v hodně případech přizpůsobovat vývojový sprint různým individuálním požadavkům. Od otevření API pro naše zákazníky a partnery si slibujeme, že se výrazně urychlí proces nasazování nových implementací služeb, které komunikují právě přes API. Kdybych to měl vysvětlit laicky, tak místo jedné implementace můžeme za stejný čas zvládnout klidně tři. Což přinese určitou časovou úlevu našemu vývojovému týmu a našim zákazníkům a partnerům zajistí volnost, kdy nebudou úplně 100% závislí na našich momentálních kapacitách,“ komentuje Pavel Macháček, Product Owner ve společnosti NetDirect.

Nové příležitosti přinášejí nová vítězství

Provoz a správa internetového obchodu je zcela novou disciplínou, takže se netrapte, když si zrovna neumíte s něčím poradit. Poskytovatel e-shopového řešení FastCentrik nabízí pro své e-shopaře nejen zákaznickou podporu 7 dní v týdnu, pomáhá jim také v efektivní propagaci firmy na internetu a nabízí další řešení pro ty, kteří již dosáhli svých limitů. Přístup ke klientům komentuje také Libor Zůbek: „Za celou dobu, co v e-commerce působíme, si zakládáme na přístupu k zákazníkům a servisu. Nasloucháme potřebám našich e-shopařů a posouváme je dál. Díky tomu, že se nezaměřujeme pouze na vývoj e-shopů, ale máme přesah i do dalších oblastí, dokážeme snáze naše klienty rozvíjet a pomáhat jim v dalším růstu.“