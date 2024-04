Při nákupu ojetého auta se rozhodujte s rozumem, emoce nechte doma

Koupě ojetého vozu je investicí, kterou činíme na několik dalších let a může významně zasáhnout do rodinného rozpočtu. Abychom s nákupem byli spokojeni, je důležité znát klíčové zásady při rozhodování. To totiž začíná již výběrem autobazaru, který je mnohdy důležitější než výběr samotného vozidla.