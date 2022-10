Praha, hlavní město Evropy

O to zajímavější je fakt, že stejně jako při minulém předsednictví v roce 2009 se i nyní řeší především téma mezinárodní politiky a dodávky plynu do Evropy.

MMF, NATO i EU pod jednou střechou

S českým předsednictvím je spojena celá řada aktivit a akcí na různých místech republiky, ale ta nejvýznamnější politická jednání probíhají na Pražském hradě a v Kongresovém centru Praha (KCP).

Už od svého otevření v roce 1981 je KCP unikátní budovou, kterou procházejí moderní české dějiny a od roku 2000 dokonce i ty světové. Právě tady v prosinci 1989 vyjednávalo Občanské fórum s komunistickými pohlaváry, v roce 2000 tu proběhlo výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a o dva roky později následoval summit NATO. V roce 2009 v KCP poprvé zasedala Rada EU a letos si tu předsednictví můžeme zopakovat.

Genius loci, ale i dostupnost

V čem spočívá tajemství a mimořádnost této budovy, že se do ní nejvýznamnější jednání vracejí pravidelně? „Máme s pořádáním takto významných událostí bohaté zkušenosti. Náš tým už přesně ví, nač je třeba se připravit, a dokážeme splnit jakékoliv požadavky klientů, ať jde o hlavy států, vědce nebo topmanažery,“ vysvětluje Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP. Obrovskou devizou Kongresového centra Praha je umístění nedaleko historického centra Prahy, nádherný výhled na pražské panorama a kouzlo přilehlého Vyšehradu. Diplomaté a delegáti tak nemusí jezdit na periferii, ale jen pár minut metrem, pěšky nebo elektromobilem, který si tu mohou nechat nabít ve veřejném dobíjecím hubu. A deset minut po skončení jednání se už mohou procházet vyšehradským parkem nebo po Královské cestě. Důležitá je i dostupnost služeb. Přilehlý hotel Holiday Inn s vybranou restaurací Esprit jsou přímo součástí KCP, nákupní centra nebo např. Všeobecná fakultní nemocnice jsou delegátům nadosah pro případ potřeby.

Díky předsednictví do Prahy jezdí tisíce diplomatů, úředníků, ale také představitelů byznysu. Je to pro celou zemi a město jedinečná příležitost k prezentaci.

Bezpečnost především

Samotná budova byla navržena tak, aby umožnila pořádání akcí všech velikostí, a to dokonce paralelně. Je rozdělena na 3 části s 11 vstupy, takže je možné oddělit akce související s předsednictvím od ostatních částí a zajistit tak všem hostům i delegátům naprosté soukromí i bezpečnost.

Bezpečnost je vůbec jednou ze stěžejních podmínek, kterou je nutné zajistit. U každého jednání v rámci předsednictví proto asistuje kolem 500 policistů, kteří chrání nejen vnitřní prostory, ale také okolí centra. Každý, kdo chce během akce projít dovnitř tzv. zabezpečeného okruhu, musí absolvovat kontrolu podobnou těm, které známe z letiště. Prostor je pravidelně kontrolován také pyrotechniky se speciálně vycvičenými psy. Pro řešení krizových situací má KCP, podobně jako Letiště Praha, k dispozici vlastní hasičský sbor, který sídlí přímo v suterénu budovy.

Příprava na jednání - občerstvení, kabiny i kilometry kabelů

Samotné KCP je na konání akcí podobných těm předsednickým připraveno vlastně neustále. Cateringový tým Zátiší Group, personál hotelu, technici, hasiči, všichni vědí přesně, co je potřeba připravit. Technický tým například musí před každým jednacím dnem zapojit kilometry kabelů, desítky televizorů a instalovat kabiny pro překlad do všech jednacích jazyků EU. A pro představu, takových jednání probíhá v rámci českého předsednictví letos v KCP celkem 65 a dorazí na ně tisícovky lidí.

„Pořád modernizujeme a zavádíme nové technologie, v posledních letech jsme se navíc zaměřili na udržitelnost, to je rozhodně trend i v oblasti pořádání kongresů. Pokud chceme v dnešní době uspět, musíme inovovat. Kybernetická bezpečnost, audiovizuální technika, virtuální studio, řešení pro tzv. hybridní akce, do toho všeho jsme v uplynulých letech investovali. Je to prostě nutnost, pokud chceme zůstat na špičce světových kongresových destinací. A to rozhodně chceme,“ dodává Lenka Žlebková.

Z nejnovějších dat Mezinárodní kongresové asociace ICCA vyplývá, že Praha je na 7. místě v Indexu nejúspěšnějších kongresových destinací světa. Index v mezinárodním kontextu hodnotí destinace s ohledem na počet plánovaných, uskutečněných, virtuálních a hybridních asociačních akcí. Praha tak předstihla takové destinace jako např. Paříž, Berlín nebo Brusel.