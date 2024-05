Postel jako základ spokojeného života

„Je nesporné, že s postelí jsme v užším kontaktu než s jakýmkoli jiným kusem nábytku v domácnosti. Investice do kvalitní postele je tedy jednou z nejdůležitějších,“ říká Ivana Guthová, majitelka showroomu LUXURY SLEEPING.“Proto je podstatné mít postel s individuálními parametry, vyrobenou pro konkrétního uživatele.“

Uvědomují si už lidé, že stojí za to pořídit si kvalitní postel i za cenu vyšších nákladů?

Když jsem před 16 lety otvírala, tehdy u nás první svého druhu, multibrand showroom s vysokými postelemi, téměř nikdo nevěděl, co je boxspring. Cítila jsem se tak být jakousi „ambasadorkou“ těchto typů postelí, a vysvětlovala jsem zákazníkům v čem spočívá hodnota vysokého spaní. Od té doby čím dál více lidí chápe význam trvalé hodnoty a prostředky vydané na pořízení své postele na míru pokládá za rozumnou investici, která se člověku každodenně vrací. Probouzíte-li se bez bolesti a odpočatí i po krátkodobějším spánku, máte více energie do nového dne. Jde o postel na celý život, a čím dříve se k její koupi rozhodnete, tím větší hodnotu v důsledku získáte. Osobně nepokládám výdaje za postel jako útratu, ale jako investici v sebe sama.

Co zákazníky nejvíce zajímá a co oceňují?

V jedinečnosti našich postelí se odráží osobitost našich klientů. V poslední době se těší oblibě naše polohovací postele, které oceňují klienti, kteří si v posteli chtějí užít pohodlný odpočinek, ať už při práci na notebooku, sledování TV, či snídani v posteli. Lidé si uvědomují, že je to postel na celý život, a tak polohování přináší nejen komfort, ale i splnění nutných tělesných potřeb z hlediska ergonomie. Navíc u nás klient nemusí dělat kompromis mezi zdravím a pohodlím. Na našem trhu jsme unikátem s různými typy polohovacích systémů přímo v boxspringu. Populární novinkou je pro stále více našich zákazníků možnost elektrické zásuvky či vypínače implementované přímo do záhlaví. Prostě dokonalá postel – přes noc nabije energií vaše tělo i váš mobil. V oblibě je také osvětlení postele, či praktické úložné zásuvky vestavěné v záhlaví.

Kvalitní spaní přinášíte do našich domácností již od roku 2008. Co to pro vás znamená?

Pro nás to nejsou jen finální produkty, je to cesta, kde vy jste tou hlavní postavou a na které tvoříme nejen postele, ale i lůžkoviny, povlečení Ložní prádlo - luxusní povlečení značky Slabbinck. Tradice. Zakázková ruční výroba či osušky do detailu vyladěné podle vašich potřeb. Vašim nápadům vdechneme život a vytvoříme odpovídající pocit nálady pro vaši ložnici i celou domácnost. S mým teamem se o vás postaráme při výběru luxusních postelí a matrací. vyráběných na míru a při návrhu textilních doplňků. Řemeslné zpracování, smysl pro detail a naši kulturu zaměřenou na služby si pochvalují nejen přímí zákazníci, ale i nejlepší interiéroví designéři a architekti, s nimiž spolupracujeme.

Tím se dostáváme k designu, jak řešíte požadavky klientů, aby postel sloužila nejen jejich tělu, ale lahodila i oku?

Postel by měla vždy ladit s navrženým interiérem ložnice. Proto se nejen našim koncovým zákazníkům, ale i designérům líbí možnost navrhnout vlastní vzhled čela, a výběr z 1500 typů potahových materiálů, včetně pravé kůže.

Plníme i více sofistikovaná zadání na vzhled postele. Jako je např. oživení postele z hlediska designu i funkčnosti. Záhlaví může zdobit jemný rám z pravého dřeva, a boxspringy dekorativní lišta ve spodní části. Dřevěná dekorace může svým odstínem ladit nebo naopak docílit jedinečného kontrastu s potahovou látkou. Praktické využití spočívá v úložných zásuvkách, které lze nechat vložit přímo do čela postele.

Od začátku roku jsme již obdrželi mnoho objednávek na takto „vytuněnou“ postel.

V čem je rozdíl mezi matrací a postelí zhotovenou na míru oproti sériově vyráběným?

Žádní dva lidé nejsou stejní, každý člověk má svůj požadavek na vlastnosti matrace od naprosto měkké až po velmi pevnou, od nižší po vysokou a tak dále. Rozdíly se projevují mimo jiné v hmotnosti člověka, v jeho potřebě pohodlí, ve způsobu každodenního života a v neposlední řadě v jeho zdravotním stavu. Proto je důležité věnovat velkou pozornost právě výběru té nejvhodnější matrace. Výrobce Kuperus, jehož exkluzivně zastupujeme, vyrábí unikátní matrace zaručující komfort a zdravý spánek díky technologii pružinového systému POCKET SPRING a možnosti výběru roznášecí vrstvy dle individuálních potřeb na tvrdost a pružnost matrace. Každá matrace je vyráběna skutečně na míru každého uživatele. Dokonce každý z partnerů může mít odlišnou tvrdost, obě v jedné manželské matraci. To vysvětluje ten zcela svěží pocit, se kterým ráno vstáváte, máte-li tu správnou matraci.

Jakou radu máte pro zájemce, kteří si chtějí pořídit kvalitní matraci či postel?

Zaprvé doporučuji vědět, jakou postel a matraci užíváte nyní a odpovědět si na otázku co se Vám na ní líbí a naopak, co vám nevyhovuje. V showroomu si matrace a postele osobně vyzkoušejte v různých kombinacích. Ptejte se na všechny detaily o materiálech a výrobních postupech postelí, abyste si byli jisti, že jste v rukou zkušených odborníků. U nás, v showroomu LUXURY SLEEPING každému uvážlivě radíme s výběrem jednotlivých komponentů, abychom společně našli to nejlepší řešení spánku na míru. Nikdy se nenechte přesvědčit pouze slevami a výhodnými nabídkami. Nekupujte nízkou cenu, nýbrž vysokou kvalitu. Postel a matrace je jediným vybavením domácnosti, s nímž vaše tělo přijde do nejužšího kontaktu po nejdelší dobu z celého dne. Na vlastním spánku se nevyplatí šetřit.

Jaké jsou vaše cíle a představy do budoucna?

Dnešní hektická doba a zejména poslední roky nám ukázaly, co je v životě skutečně důležité. Více si vážíme zdraví svého i našich blízkých, citelněji si uvědomujeme důležitost vlastního domova. A s tím souvisí rostoucí potřeba zařídit si ho co nejpříjemněji, v souladu s naší duševní i tělesnou kondicí. Budu moc ráda, když splníme přání každého, kdo smýšlí ve stejném duchu a chápe, že postel je ta nejlepší investice. Přála bych si, abychom jako již 16let, tak i nadále pomáhali stále více lidem ke spokojenějšímu životu díky kvalitnímu spánku.

