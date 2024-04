Pojišťovna úspěšně propojuje osobní kontakt a digitální služby

Generali Česká pojišťovna má více než 195letou tradici, žije však novinkami – zejména těmi technologickými, které jí pomáhají neustále se rozvíjet a zdokonalovat zákaznický zážitek. Zároveň má v Česku největší sít poboček s 526 kontaktními místy i největší počet profesionálně vyškolených poradců, kterou tvoří 4 337 odborníků. To dohromady zajišťuje, že klienti mají svého poradce, ať už jsou kdekoliv, vždy na blízku.

Snadná a rychlá komunikace díky digitalizaci

Největší domácí pojišťovna doplňuje lidský rozměr svých služeb o vysokou úroveň digitalizace, která klientům usnadňuje přístup ke všem službám. Klientská zóna, dostupná non-stop online a využívaná více než půl milionem klientů, mobilní aplikace Moje Generali, možnost podepsat smlouvu na dálku pomocí běžné SMS nebo využití ke komunikaci s pojišťovnou chat na jejím webu, kde odpovědi s vysokou úspěšností vyřizuje chatbot s prvky umělé inteligence – to je jen pár příkladů inovací, které zlepšují zákaznickou zkušenost. Digitální nástroje poskytují klientům pojišťovny kontrolu a snadný přístup ke všem poskytovaným službám.

Odbornost poradců jako záruka kvality

Je to právě vysoká odbornost poradců, kterou Generali Česká pojišťovna považuje za záruku kvalitního servisu. Každý poradce prochází na začátku i v průběhu své kariéry náročnými testy a školeními, aby dokázal, že svému oboru nejen rozumí, ale také se v něm rozvíjí.

Základem je přitom přísná certifikace České národní banky, bez níž nemohou poradci služby v pojišťovnictví poskytovat.

„Tato certifikace je však jen nutným základem. Poradci se mají možnost během své praxe dále rozvíjet a řada z nich to také úspěšně dělá,“ vysvětluje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny. Podle jeho slov mezi čtyřmi tisíci poradci je šest stovek těch, kteří mají certifikát Lifetime Partner. Další stovka expertních poradců disponuje certifikátem evropských finančních poradců a 40 VIP poradců má za sebou absolutorium studia Finančního poradenství na Masarykově univerzitě. Certifikovaní poradci zároveň dokážou – díky tomu, že jejich mateřská skupina má v Česku i dceřiné společnosti – zajistit, spravovat nebo jakkoliv aktualizovat nejen pojištění, ale také penzijní spoření a investice pod značkou Generali. Výhoda? S jedním poradcem mohou lidé vyřešit to, co by jinak dost možná znamenalo množství dlouhých a opakovaných schůzek s různými lidmi.

Celoživotní partnerství

Kvalitní pojišťovací poradci se svými klienty mnohdy uzavírají partnerství na celý život. Jejich role je poradit, pomoct v případě jakýchkoliv pochybností a předcházet potenciálním problémům. Dávno neplatí, že pojišťovací poradci volají klientům hlavně proto, aby jim něco prodali.

V Generali České pojišťovně je běžnou součástí servisu každého poradce také udržovat klienty v obraze – co se týče jejich smluv, situace na trhu nebo třeba kvůli aktualizaci kontaktních údajů. Když jde o pojištění, jsou to právě poradci, kteří se klientům ozvou, aby něco nepropásli. Například aktualizovat pojistné smlouvy v souvislosti s inflací, která se v letech 2022 a 2023 utrhla ze řetězu, napadlo málokoho. „Dobří pojišťovací poradci dnes fungují jako někdo, kdo se stará – mají náhled do systémů, vědí, kdy je na čase znovu se na smlouvy podívat a překontrolovat je. Od toho tu pro klienty jsou, aby jim hlídali důležité věci a nabízeli řešení na míru,“ doplňuje Marek, mluvčí největší domácí pojišťovny.

Klientská spokojenost a ocenění

Sázka na důsledné vylepšování služeb s cílem rozvíjet lidský rozměr pojišťovacího poradce i dalších pracovníků pojišťovny se odráží v rostoucí úrovni klientské spokojenosti nebo v prestižních anketách, jako je titul VISA Klientsky nejpřívětivější životní i neživotní pojišťovna 2023. Tyto úspěchy jen potvrzují, že kombinace dostupnosti, osobního přístupu, odbornosti a sázkou na inovace v českém poměrně konzervativním prostředí pojišťovnictví dokáže zaujmout a především funguje. „Tím spíš, když jako univerzální pojišťovna nezapomínáme ani na ty klienty, kteří stále využívají tradiční řešení a digitalizací nežijí,“ uzavírá Jan Marek z Generali České pojišťovny.