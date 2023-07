Plenky ve velkém balení, oblečení ze swapu a slevy za nákup

Podívejte se, jak ušetřit s malými dětmi

Nakupujte větší balení plenek s doručením až domů. Pokud máte malé dítě, víte, že pleny představují jeden z největších výdajů. Proto je ideální zvážit nákup větších balení, která často vycházejí výhodněji v přepočtu na kus. „Box pokryje průměrnou měsíční potřebu miminka, přičemž cena za jednu plenu je 3,57 Kč,“ říká Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie markt, která rodičům nabízí jednu z nejvýhodnějších cen za plenku na trhu. Vyplatí se i nákup dalšího zboží ve velkoobjemovém balení. „V sortimentu dm rodiče naleznou i přebalovací podložky nebo vlhčené ubrousky ve větších baleních, které mohou vystačit až na několik týdnů,“ doplňuje Peroutka. Zároveň předkládá možnost jednoduchého objednání díky aplikaci Moje dm nebo na online na dm.cz a doručení až ke dveřím bytu. „Velká balení mívají zpravidla i větší hmotnost a pro matky s malými dětmi může být složité nosit těžké balíky do schodů. Výnos až ke dveřím bytu je nyní zahrnut v ceně za doručení, zákazníci si za něj nic nepřiplácí,“ vysvětluje Peroutka a dodává, že při objednávce nad 1 290 Kč je doprava zdarma.

Hledejte ve výprodejích, second handech a na burzách

Z oblečení malé děti rychle vyrostou, hračky se po chvíli okoukají a omrzí. Proto občas nemá smysl utrácet za zbrusu nové kousky. V případě dětských kočárků se určitě vyplatí pořídit si rovnou trojkombinaci, která dítěti poslouží několik let. Mnoho rodičů prodává starší kočárky v perfektním stavu za zlomek ceny na burzách nebo inzertních portálech. Tam lze najít i téměř nenošené sezónní oblečení a doplňky, jako jsou kombinézy nebo fusaky, pořídíte tam i sportovní vybavení pro starší děti.

Při vaření dbejte na kvalitu surovin

Vaření dětských jídel doma může být finančně úsporné i zábavné. Klíčová je ale volba potravin v bio kvalitě. Pokud nemáte přístup k čerstvým a ekologicky pěstovaným surovinám, nebo vám na vaření nezbývá čas, můžete vybírat ze široké nabídky hotových pokrmů. „V nabídce produktů značky babylove naleznou rodiče slané i sladké příkrmy pro ty nejmenší gurmány, pro starší děti hotová jídla, která stačí pouze ohřát,“ doporučuje Peroutka a dodává, že všechny pokrmy jsou v přísně sledované bio kvalitě, bez přídavku konzervantů, soli a s minimem alergenních složek.

Věrnostní programy se s malými dětmi vyplácejí

Věrnostní program dm active beauty patří mezi nejoblíbenější v České republice, z čehož mohou skvěle čerpat také rodiče malých dětí. Společnost dm totiž do 30. července rozdává dvacetinásobný počet bodů za nákup. To přináší skvělou možnost s těmito body ušetřit na dalším nákupu. „Pokud lidé nakoupí jakékoliv zboží například za 1 000 korun, obdrží na svůj věrnostní účet dvacetkrát více bodů, což představuje slevu 200 korun na další nákup,“ představuje aktivitu Peroutka. Nákup může být uskutečněn jak v kamenné prodejně, tak při nákupu online nebo přímo v aplikaci Moje dm. „Zákazníci mohou přijít opakovaně a vždy získají dvacetinásobek počtu bodů,“ doplňuje Peroutka.

Není nutné utrácet za drahé aktivity, stačí kreativa a fantazie

Existuje spousta možností, jak s dětmi trávit aktivně a kreativně čas plný radosti a objevování. Náklady na tyto aktivity jsou minimální, ale vzpomínky přitom zůstanou navždy. Zorganizujte společně s dětmi domácí „kino“ a vytvořte si útulné prostředí, které vás vtáhne do světa filmové magie. Poskládejte puzzle, vymyslete pohádku, zahrajte si karty, divadlo, na slepou bábu, na schovávanou. Nebo si s malými kreativci můžete vyrobit hezké dekorace do dětských pokojů. Z prázdných sklenic snadno vytvoříte originální svícny nebo vázy. Stačí je ozdobit samolepkami, nápisy, korálky nebo třeba provázky. Pokud se vaše děti zajímají o vědu, zkuste spolu provádět jednoduché a efektní experimenty. V kuchyni najdete všechny potřebné ingredience pro zkoumání chemických reakcí nebo vytváření malých vědeckých pokusů. A pokud preferujete aktivity venku, vezměte děti třeba na piknik do parku nebo se vydejte na dobrodružný průzkum do nejbližšího lesa. Objevujte společně nové věci a prozkoumávejte svět kolem sebe.

Setkávejte se s přáteli a „swapujte“

Swapování neboli výměna věcí je zajímavý koncept, kdy nepotřebné věci směníte za ty potřebné. Nejen, že nic neutratíte, ale zároveň podpoříte udržitelnost a ekologický životní styl. S přáteli nebo sousedy můžete zorganizovat výměnné akce dětského oblečení, hraček nebo knih. Skvěle se pobavíte, utužíte přátelské vztahy, získáte potřebné věci pro vaše ratolesti, a navíc ani nezatížíte váš rodinný rozpočet.