Ostré vidění při každém pohledu díky speciálním biometrickým čočkám

Každý z nás je jedinečný, lišíme se vzhledem, charakterem, otisky prstů. Stejně tak jsou jedinečné i naše oči a zrak. Každý člověk vidí svět jinak, protože máme rozdílné dioptrie. A proto si ve společnosti Rodenstock uvědomili, že je potřeba se na lidské oko zaměřit trochu jinak, a vyvinuli inovativní technologii, která z několika tisíc měřicích bodů určuje individuální biometrické údaje oka každého jedince. Výsledky výzkumu promítli do výroby brýlové čočky. Biometrické čočky Rodenstock proto nabízí ostré vidění při každém pohledu na různé vzdálenosti a do různých směrů. Filozofii, která provází celý koncept výroby brýlových čoček nazvali B.I.G. VISION® FOR ALL (Biometric Intelligent Glasses). Cílem celého konceptu je poskytnout biometrické čočky a perfektní vidění všem uživatelům brýlí.

Nejlepší volba: Biometrické čočky založené na technologii DNEye®

Biometrické brýlové čočky jsou vyrobené na základě přesně změřených dat jednotlivých očí, tedy měřením přesné velikosti oka, jeho tvaru a dalších několik tisíc datových bodů za použití speciálního DNEye® Scanneru. Společnost Rodenstock měří tato data jako jediná v takto velikém rozsa rozsahu a výsledkem je výroba biometrických brýlových čoček a tedy brýle, které nositeli poskytují maximálně ostré vidění za různých světelných podmínek, ve všech úhlech a směrech pohledů. Vysoká biometrická přesnost těchto čoček je tedy založená na přesně zjištěných datech oka uživatele, a tak se nazývají: B.I.G. EXACT®.

Biometrická přesnost je rozhodující

Zhruba od věku 45 let oční čočka postupně ztrácí svou pružnost, a proto se již nedokáže rychle přizpůsobovat běžnému a zdravému vidění. Progresivní brýlová čočka tak pomáhá vlastní oční čočce uskutečnit opět tyto plynulé přechody a měnit vidění na blízko i do dálky.

Doposud se většina čoček vyráběla na základě tradičního očního testu, při kterém se pro výpočet čočky stanovují pouze čtyři standardní hodnoty předpisu. Pokud se čočky vyrábí pouze na základě těchto čtyř hodnot, používají se pro biometrické údaje očí standardní průměrné hodnoty z redukovaného modelu oka, které vyhovují pouze 2 % očí. Nezohledňuje se tedy fakt, že je každé oko jedinečné a liší se například tvarem a délkou, což má vliv na to, jak přesně je čočka přizpůsobena individuálním požadavkům oka.

Nejlepší volba: Biometrické čočky založené na technologii DNEye®

Biometrické čočky jsou vyrobené na základě přesně změřených dat jednotlivých očí, tedy měřením přesné velikosti oka, jeho tvaru a dalších několika tisíc datových bodů za použití speciálního DNEye® Scanneru. Výsledkem výroby biometrických brýlových čoček na základě přesného měření oka pomocí skeneru DNEye® jsou brýle, které nositeli poskytují maximálně ostré vidění za různých světelných podmínek a ve všech směrech pohledů. Vysoká biometrická přesnost těchto čoček je tedy založená na přesných datech oka uživatele, a tak dala i název vlastním čočkám: B.I.G. EXACT®.

Nová alternativa: Biometrické čočky založené na umělé inteligenci

Společnosti Rodenstock na začátku svého biometrického výzkumu čelila velké výzvě – překonat starou normu, která se používá při výrobě progresivních brýlových čoček desítek let a kterou používá většina výrobců brýlových čoček dodnes. Základem této normy jsou čtyři standardní hodnoty refrakce z tradičního očního testu. Tato data jsou jediným vstupním údajem pro výrobu brýlových čoček.

A tak vznikla myšlenka plně vyčerpat potenciál čtyř standardních hodnot refrakce a hledat nový způsob, jak umožnit ostřejší vidění většímu počtu nositelů progresivních brýlových čoček. A to zvláště v těch případech, kdy nejsou k dispozici individuální záznamy dat z přesného měření pomocí technologie DNEye®.

Díky využití umělé inteligence a jednoho z největších souborů biometrických dat, který zahrnuje více než 500 000 individuálních biometrických měření očí jiných nositelů brýlí, byl ve společnosti Rodenstock vytvořen nový standard výpočtu brýlových čoček. Tento nový standard výpočtu umožnil vytvořit biometrický model oka založený na umělé inteligenci. To znamená, že u standardních progresivních brýlových čoček bylo možné dosáhnout výrazně vyššího stupně biometrické přesnosti. Tyto brýlové čočky založené na umělé inteligenci nazýváme B.I.G. NORM®.

Zatímco přesnost a výhody čoček B.I.G. EXACT® - vypočítaných na základě přesných měření skeneru DNEye® - jsou stále bezkonkurenční, s novými čočkami B.I.G. NORM® může společnost Rodenstock dosáhnout svého cíle a nabídnout biometrické čočky opravdu všem.

Další informace: www.rodenstock.cz