Osamělost je skutečné postižení. Autisté volají o pomoc

„O Nikolku se staráme společně s manželem. Střídáme se v péči tak, abychom mohli oba chodit částečně do práce a zároveň se o Nikolku doma starat. Do školy chodí jen na pár hodin, co zvládne,“ říká maminka Nikolky a dodává, že společně s manželem vychovávají ještě Nikolky mladšího bratra. „Skloubit péči o obě děti je hrozně složité, malý Honzík chce běhat, je rád mezi lidmi, pořád něco komentuje, a to Nikolka nezvládá. Vadí jí hluk, cizí lidé a nová prostředí. Všude vydrží jen chvilku,“ doplňuje smutně maminka.

Podobný příběh by mohly vyprávět desítky rodičů dětí s autismem, kteří navštěvují českobudějovické Autis Centrum. Porucha autistického spektra způsobuje, že dítě se chová, myslí a prožívá svět jinak než jeho vrstevníci. Někteří lidé s autismem mohou vést samostatný život a dobře fungovat, jiní mají řadu přidružených obtíží, v jejichž důsledku potřebují celoživotní podporu a pomoc i v těch nejběžnějších věcech.

„Děti s autismem obtížně navazují vztahy, někdy nechápou slovní ani neverbální mezilidskou komunikaci a snadno se uzavřou do svého světa,“ uvádí Milena Urbanová, ředitelka Autis Centra v Českých Budějovicích. „Potřeby však mají tyto děti stejné jako každý člověk. Chtějí přijetí i přátelství, místo toho často prožívají celoživotní samotu,“ konstatuje s povzdechem ředitelka.

Na jihu Čech mají rodiny dětí s autismem přeci jen štěstí. Mohou využít služeb Autis Centra a zajistit svému dítěti další sociální kontakty nebo služby psychologa. „Nabízíme služby pro malé děti, ale i pro dospělé autisty a pečující rodiny z celého Jihočeského kraje,“ sděluje Milena Urbanová.

Pro rodinu Nikolky jsou služby Autis Centra nenahraditelné. „Využíváme hlavně terapie, ale zkusili jsme také víkendovou odlehčovací službu, abychom si s manželem o víkendu odpočinuli a Nikolka poznala nové lidi, jinak je pořád sama,“ říká maminka Nikolky. „Bohužel Nikolka víkendový pobyt v centru nezvládá. Nedokáže fungovat celý víkend bez nás“, dodává zklamaně maminka.

Rodině Nikolky a dalším rodinám z Jihočeského kraje přináší Autis Centrum novinku. Plánuje službu Homesharing spočívající v pravidelné péči o dítěte s autismem v domácím prostředí tzv. hostitele. „Pečující rodiny často sužuje osamělost. Homesharing jako moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s postižením je využíván třeba v Irsku a propojuje dlouhodobě pečující rodiny s rodinami nebo jednotlivci, kteří chtějí část svého volného času věnovat dítěti s postižením a pečovat o něj jako tzv. hostitelé,“ říká ředitelka Autis Centra. Dodává, že i několik málo hodin strávených měsíčně v domácnosti u hostitelů pomůže pečující rodině nabrat síly a dítěti s autismem poskytne neocenitelný sociální kontakt.

V Česku nyní zprostředkovává Homesharing 8 organizací v osmi krajích. Autis Centrum je další ze tří organizací, které se na Homesharing připravují. Více o Homesharingu www.homesharing.cz. Zájemci o Homesharing v Autis Centrum z řad veřejnosti se mohou obrátit na homesharing@autiscentrum.cz, www.autiscentrum.cz.