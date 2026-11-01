Objevte 3 jednoduché triky, jak ušetřit při vytápění

Komerční sdělení   13:28

Než zapnete topení aneb pár doporučení před začátkem topné sezóny | foto: Techem, spol. s r.o.

Komerční sdělení

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Existuje mnoho způsobů a účinných opatření, jak si ve své domácnosti dopřát ideální teplotu a neutratit mnoho peněz. Přesto se stále dopouštíme zbytečných chyb, kvůli kterým platíme vysoké částky za poskytnutou energii. Projděte si s námi 3 jednoduché triky, jak ušetřit při vytápění!

1) Úspora energie za zavřenými dveřmi

Nechávat doma všechny dveře otevřené je pohodlné, ale drahé. Dochází tak totiž k rovnoměrnému vytápění v celém bytě i přes to, že se např. v ložnici během dne nikdo nenachází. Lepší je zavírat v bytě dveře a topit pouze tam, kde se zdržujete.

Než zapnete topení aneb pár doporučení před začátkem topné sezóny

2) Každý stupeň se počítá

Už o jeden stupeň nižší pokojová teplota snižuje náklady v průměru asi o šest procent. Proto je vhodné nastavit v různých místnostech různou teplotu, podle toho jak moc jsou využívány. Například pokud ložnici přes den nevyužíváte, můžete teplotu snížit na nižší teplotu (19 °C) než máte v obývacím pokoji (21 °C). To platí i pokud jste déle na cestách. Nenechávejte však pokoje vychladnout úplně, neboť opětovné vyhřátí stojí mnoho energie.

3) Správné větrání

Neboť naprostá většina z nás nemá ventilační systém, platí následující: Udělejte průvan! Nejdříve vypněte topení, poté otevřete okna. Pár minut stačí, aby se čerstvý vzduch dostal do bytu bez přílišné ztráty drahocenného tepla.

Než zapnete topení aneb pár doporučení před začátkem topné sezóny

Samozřejmě platí, že v bezprostřední blízkosti topných těles by neměl být umístěn žádný nábytek, závěsy ani záclony, abychom nebránili proudění teplého vzduchu a zároveň bychom měli topná tělesa pravidelně odvzdušňovat, aby byla zajištěna jejich optimální funkčnost. Účinnost všech opatření však závistí především na stáří, vybavení a modernizaci nemovitosti.

Více tipů pro úsporu vody a energie naleznete na našem webu Úspora vody a energie (techem.com) nebo na našem profilu na sociální síti Linked-In.

Pokud máte zájem digitalizovat nemovitost, neváhejte se na nás obrátit Kontaktní formulář poptávka (techem.com) či navštívit některou z našich poboček Kontaktovat telefonicky (techem.com).

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