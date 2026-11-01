Objevte 3 jednoduché triky, jak ušetřit při vytápění

1) Úspora energie za zavřenými dveřmi
Nechávat doma všechny dveře otevřené je pohodlné, ale drahé. Dochází tak totiž k rovnoměrnému vytápění v celém bytě i přes to, že se např. v ložnici během dne nikdo nenachází. Lepší je zavírat v bytě dveře a topit pouze tam, kde se zdržujete.
2) Každý stupeň se počítá
Už o jeden stupeň nižší pokojová teplota snižuje náklady v průměru asi o šest procent. Proto je vhodné nastavit v různých místnostech různou teplotu, podle toho jak moc jsou využívány. Například pokud ložnici přes den nevyužíváte, můžete teplotu snížit na nižší teplotu (19 °C) než máte v obývacím pokoji (21 °C). To platí i pokud jste déle na cestách. Nenechávejte však pokoje vychladnout úplně, neboť opětovné vyhřátí stojí mnoho energie.
3) Správné větrání
Neboť naprostá většina z nás nemá ventilační systém, platí následující: Udělejte průvan! Nejdříve vypněte topení, poté otevřete okna. Pár minut stačí, aby se čerstvý vzduch dostal do bytu bez přílišné ztráty drahocenného tepla.
Samozřejmě platí, že v bezprostřední blízkosti topných těles by neměl být umístěn žádný nábytek, závěsy ani záclony, abychom nebránili proudění teplého vzduchu a zároveň bychom měli topná tělesa pravidelně odvzdušňovat, aby byla zajištěna jejich optimální funkčnost. Účinnost všech opatření však závistí především na stáří, vybavení a modernizaci nemovitosti.
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